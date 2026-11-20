Darin Jordan y Marquise Goodwin hablaron con Claro Sports sobre las aspiraciones de San Francisco, el liderazgo de Purdy y Shanahan y el impacto de Fred Warner

Los San Francisco 49ers llegan a México como líderes de la Conferencia Nacional y con la mirada puesta en el Super Bowl. Con una marca de ocho victorias y una derrota, el equipo de Kyle Shanahan buscará mantener el paso frente a los Minnesota Vikings, este domingo 22 de noviembre en el Estadio Azteca.

Darin Jordan, campeón del Super Bowl XXIX, y Marquise Goodwin, exreceptor de San Francisco analizaron el presente de los Niners, las cualidades de sus principales figuras y la posibilidad de conquistar el sexto título de la historia de la organización en entrevista exclusiva con Claro Sports.

La mentalidad de campeón que Darin Jordan reconoce en los actuales 49ers

Jordan conquistó el Super Bowl XXIX con San Francisco en enero de 1995, cuando los 49ers derrotaron 49-26 a los San Diego Chargers. A más de tres décadas de aquel campeonato, considera que el actual plantel comparte una característica fundamental con aquella generación: la exigencia de competir por el título desde el comienzo de la temporada.

“Nosotros comenzamos la temporada no con la idea de tener una temporada ganadora, sino con la idea de construir un equipo para el Super Bowl“, explicó. “Defensiva y ofensivamente, éramos sólidos de ambos lados. En los equipos especiales, también éramos sólidos. Así que sabíamos que teníamos un equipo con el nivel necesario para ganar el Super Bowl”, recordó.

Para Jordan, la profundidad de la plantilla permitió que San Francisco construyera un equipo preparado para superar las exigencias de la postemporada, sin depender exclusivamente de sus principales estrellas. El exjugador considera que la franquicia ha conseguido desarrollar una mentalidad semejante entre sus futbolistas y no ocultó sus expectativas para el cierre de la campaña.

“Estos muchachos ahora están haciendo exactamente lo mismo, con exactamente la misma mentalidad. Así que tenemos la capacidad y sabemos que vamos a ganar el Super Bowl este año”, sentenció.

Marquise Goodwin revela qué hace diferente a Kyle Shanahan

Goodwin conoce de primera mano la forma de trabajar de Kyle Shanahan. El receptor llegó a San Francisco en 2017, después de cuatro temporadas con los Buffalo Bills, y formó parte de la primera plantilla dirigida por el actual entrenador en jefe.

Durante aquella campaña, consiguió 56 recepciones para 962 yardas y dos touchdowns, sus mejores registros de una temporada en la NFL. El exjugador considera que el entrenador fue determinante para potenciar sus capacidades y llevar su carrera a otro nivel.

“Fue un placer jugar para él. Está obsesionado con el fútbol americano, pero, más importante aún, está obsesionado con ganar. Este tipo hará lo que sea necesario”, explicó. “Está diseñando jugadas. Es muy inteligente y está dedicado al deporte y a su equipo. Ahora mismo se me está poniendo la piel de gallina porque es verdad. No puedes fingir esa energía”.

Brock Purdy y su candidatura al MVP: el talento que destaca Goodwin

Una de las principales razones del liderato de los 49ers es el rendimiento de Brock Purdy, quien ha conseguido mantener a la ofensiva entre las más productivas de la NFL.

El quarterback acumula 2,369 yardas por pase, 20 touchdowns y cinco intercepciones en sus primeros nueve encuentros, además de completar el 70.1 por ciento de sus envíos. Sus números lo mantienen dentro de la conversación por el premio al Jugador Más Valioso.

“Este tipo tiene un talento increíble. Tengo muchas ganas de ver lo que haga el domingo. Es un gran líder. Está haciendo muchas cosas buenas”, señaló. “Me alegra que lo hayan conseguido cuando era joven, para que pudieran formarlo y convertirlo en quien ellos quieren que sea”, explicó.

“Creo que eso es lo que ha ayudado a esta organización a seguir avanzando y teniendo éxito, porque todos se han acoplado y están juntos dentro del sistema”.

Fred Warner, el capitán que dirige a toda la defensiva de San Francisco

Del otro lado del balón, Darin Jordan concentró su análisis en Fred Warner, una de las principales figuras de los 49ers y un jugador con una conexión especial con México.

El linebacker, de ascendencia mexicana, se ha consolidado como el principal referente de una defensiva que busca recuperar el nivel necesario para competir por el campeonato. Jordan considera que su mayor aportación no se limita a las tackleadas o a su capacidad para detener las ofensivas contrarias, sino que se encuentra en la responsabilidad de organizar al resto de sus compañeros.

“Cuando él juega con más intensidad, todos los demás siguen su ejemplo. Todos los demás se alimentan de él, de su amor, su pasión y su deseo de llegar al balón“, explicó. “Es el quarterback de la defensiva. Se asegura de que, si él sabe algo, todos los demás también lo sepan”, aseguró.

“Se asegura de que conozcas tus asignaciones. Para que, cuando comencemos el partido, todos sepan lo que tienen que hacer”, señaló. “Todos tienen un nivel de responsabilidad, respeto y conocimiento, y más te vale saber lo que estás haciendo”.

Deebo Samuel, Mike Evans y Keenan Allen: las lesiones que pusieron a prueba a los receptores

El ataque de los 49ers ha tenido que superar diferentes ausencias dentro del grupo de receptores durante la temporada 2026, una situación que obligó a Shanahan a modificar sus alternativas ofensivas y recurrir a jugadores con menor participación. Goodwin, quien también enfrentó lesiones durante su carrera en San Francisco, considera que la preparación de todos los receptores ha sido fundamental para superar esos problemas.

“Responsabilidad. Necesitas responsabilidad. Desde la primera persona de la plantilla hasta la última persona del grupo, todos tienen que rendir tan bien como el primero”, explicó. “Tienes que prepararte como si fueras titular. Y con todos estos jugadores que van llegando, en la NFL hay una puerta giratoria de personas”, afirmó.

Goodwin también reconoció el trabajo de sus antiguos compañeros para superar las adversidades físicas de la temporada.

“Yo estuve sentado en ese vestidor. He sido parte de ese ciclo de lesiones, así que sé lo que implica“, recordó. “Me alegra que Deebo esté de regreso en el grupo. Tenemos al grupo de receptores más veterano de la liga y eso se nota en cómo juegan y cómo trabajan juntos”.

Los 49ers buscarán confirmar sus aspiraciones de Super Bowl ante los Vikings en México

El siguiente desafío para San Francisco será uno de los más exigentes de la temporada. Los Minnesota Vikings llegan a México con siete victorias y dos derrotas, después de imponerse 30-10 a los Green Bay Packers en su último encuentro.

Minnesota cuenta con una de las mejores defensivas de la NFL, con 37 capturas de quarterback y un promedio de 273.3 yardas permitidas por partido. Su capacidad para presionar al pasador representará una prueba importante para Purdy y la línea ofensiva de San Francisco.

Los 49ers, por su parte, buscarán aprovechar el regreso de Samuel, la adaptación de Allen y el rendimiento de Christian McCaffrey, quien consiguió 161 yardas por recepción y dos touchdowns frente a Dallas. El partido del domingo 22 de noviembre, en el Estadio Banorte, pondrá frente a frente a dos equipos que llegan entre los mejores de la Conferencia Nacional.

Para Jordan, el objetivo de San Francisco está definido desde el comienzo de la campaña y no termina con la clasificación a la postemporada. “Cuando comenzamos la temporada, todos sabían que nuestro objetivo no eran los Playoffs. Nuestro objetivo es ganar el Super Bowl”.