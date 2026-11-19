La visita de 49ers y Vikings conecta a las figuras de 2026 con medio siglo de NFL en México

¿Quiénes son las mayores leyendas de la NFL que jugaron en México? | Claro Sports

La NFL volverá a México el domingo 22 de noviembre de 2026, cuando San Francisco 49ers y Minnesota Vikings disputen en el Estadio Azteca el primer Sunday Night Football de la etapa televisiva de NBC celebrado fuera de Estados Unidos. El inicio está previsto a las 19:20 horas, tiempo de la Ciudad de México. Justin Jefferson y Christian McCaffrey serán los rostros del encuentro, pero el país ya recibió a nombres como Tom Brady, Patrick Mahomes, Dan Marino, John Elway y Peyton Manning. La cita será el sexto juego de temporada regular en México y el decimotercero si se cuentan los de exhibición.

Justin Jefferson y Christian McCaffrey, las estrellas del NFL México 2026

Justin Jefferson tendrá la oportunidad de jugar por primera vez un partido de la NFL en México. El receptor de Minnesota fue elegido Jugador Ofensivo del Año en 2022, una campaña en la que sumó 128 recepciones y 1,809 yardas. En ocho encuentros disputados en 2026 acumula 40 atrapadas, 467 yardas y cuatro touchdowns, de acuerdo con las cifras de los Vikings. Ya conoce a San Francisco: en septiembre de 2024 le anotó con una recepción de 97 yardas. Ahora buscará agregar el escenario mexicano a una trayectoria que lo colocó entre los receptores de referencia de la liga.

Christian McCaffrey no debutará en territorio mexicano: regresará. El corredor de San Francisco participó en la victoria 38-10 sobre Arizona Cardinals del 21 de noviembre de 2022, con 39 yardas en siete acarreos y 67 en siete recepciones, para un total de 106 yardas desde la línea de golpeo. Un año después conquistó el premio de Jugador Ofensivo del Año de la NFL en 2023. Su impacto se mantiene en 2026: después de nueve partidos registra 519 yardas terrestres, 431 por recepción y 13 anotaciones combinadas. Esa productividad explica por qué vuelve a encabezar la visita de los 49ers.

El cartel de 2026 va más allá de los dos protagonistas. Brock Purdy, George Kittle, Deebo Samuel, Nick Bosa y Fred Warner representan distintas piezas del proyecto de San Francisco; el receptor Mike Evans mantiene su participación sujeta a la evolución de una lesión en el tendón de Aquiles. En Minnesota, Kirk Cousins regresó al equipo mediante un canje el 10 de noviembre, mientras Aaron Jones y T.J. Hockenson figuran entre los nombres a seguir, según su disponibilidad. Jordan Addison no podrá jugar: ingresó a la reserva de lesionados por un problema en el pulgar. Las listas definitivas de activos se conocerán cerca del partido.

Christian McCaffrey marcó tres touchdowns en Arlington | Kevin Jairaj-Imagn Images

De Archie Manning a Dan Marino: las leyendas que comenzaron la historia de la NFL en México

La primera visita de la NFL ocurrió el 5 de agosto de 1978, cuando New Orleans Saints derrotó 14-7 a Philadelphia Eagles en el Estadio Ciudad de los Deportes. Entre los protagonistas estuvo Archie Manning, quarterback de Nueva Orleans y padre de Peyton Manning, quien inicialmente mostró reparos por el estado de la cancha antes de aceptar jugar. También estuvo del otro lado Ron Jaworski, pasador de Filadelfia. Aquella exhibición abrió una relación que, décadas más tarde, dejaría partidos oficiales y estrellas reconocidas por distintas generaciones. La familia Manning, de hecho, volvería a conectar con México mediante Peyton en el año 2000.

El 15 de agosto de 1994, el Estadio Azteca reunió a 112,376 espectadores para el duelo en el que Houston Oilers venció 6-0 a Dallas Cowboys. Troy Aikman sí participó, aunque apenas completó tres de siete pases para 12 yardas; Emmitt Smith permaneció fuera por las condiciones del campo. Dos años después, el American Bowl llegó a Monterrey: los Chiefs derrotaron 32-6 a Dallas en el Estadio Universitario, pero Aikman dejó una acción para la memoria con un pase de 62 yardas a Deion Sanders. Esa atrapada hizo visible la presencia de otra figura que terminaría en el Salón de la Fama.

El 4 de agosto de 1997, el público mexicano presenció un cruce que difícilmente podía repetirse: Dan Marino, de Miami Dolphins, frente a John Elway, de Denver Broncos. Los Dolphins ganaron 38-19 ante 104,209 aficionados; Marino lanzó un pase de touchdown al receptor Brian Manning, mientras Elway abandonó el juego en el primer cuarto por una lesión en el bíceps derecho. También participó Marco Martos, jugador originario de la Ciudad de México, quien recibió una ovación al devolver patadas y atrapó un pase con Denver. El encuentro reunió a dos futuros miembros del Salón de la Fama y ofreció un momento especial para un jugador mexicano.

Peyton Manning, Jerry Rice y Emmitt Smith: las figuras que visitaron el Estadio Azteca

En 1998, la afición mexicana observó a Drew Bledsoe y Troy Aikman durante el triunfo de New England Patriots 21-3 sobre Dallas; el defensivo Ty Law devolvió una intercepción hasta las diagonales. Dos años más tarde llegó el turno de Peyton Manning, todavía en el comienzo de su etapa con Indianapolis Colts. Contra Pittsburgh Steelers, el pasador completó nueve de 14 envíos para 174 yardas y dos touchdowns, uno de ellos de 77 yardas para Marvin Harrison. Edgerrin James añadió una anotación por tierra y los Colts ganaron 24-23. Así, el estadio mexicano también fue testigo del desarrollo de una ofensiva que marcaría época.

La última exhibición antes de los partidos oficiales se celebró el 27 de agosto de 2001, cuando Dallas derrotó 21-6 a Oakland Raiders. La visita reunió a Jerry Rice y Tim Brown, figuras del cuerpo de receptores de los Raiders, aunque su quarterback titular Rich Gannon no participó en el encuentro. Del lado de los Cowboys, Emmitt Smith finalmente tuvo acción en México, después de permanecer fuera en anteriores visitas, incluida la de 1994. Las imágenes del partido lo muestran con el balón frente a la defensa de Oakland. El éxito deportivo fue de Dallas; para los aficionados también quedó el paso por el Azteca de varios integrantes del Salón de la Fama.

Tom Brady, Patrick Mahomes y las noches que cambiaron la NFL en México

México dio el salto a la temporada regular el 2 de octubre de 2005, cuando Arizona Cardinals superó 31-14 a San Francisco 49ers ante 103,467 personas. Larry Fitzgerald y Anquan Boldin atraparon pases de touchdown de Josh McCown, quien lanzó para 385 yardas, mientras Neil Rackers acertó seis goles de campo. El siguiente juego oficial tardó once años: en 2016, Oakland Raiders venció 27-20 a Houston Texans, con 295 yardas y tres envíos de anotación de Derek Carr. Aquel compromiso también llevó al campo a figuras como Khalil Mack y DeAndre Hopkins, en el primer Monday Night Football disputado fuera de Estados Unidos.

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El 19 de noviembre de 2017, México recibió a Tom Brady en un partido de temporada regular, y el quarterback de New England Patriots dejó una de las estadísticas más recordadas del recinto: 30 pases completos en 37 intentos, 339 yardas y tres touchdowns. Los Patriots vencieron 33-8 a Oakland Raiders; Brandin Cooks aportó 149 yardas y un touchdown de 64, mientras el pateador Stephen Gostkowski convirtió un gol de campo de 62 yardas. Brady llegó como campeón del Super Bowl LI y terminó esa temporada con otra aparición en el juego por el título, aunque Philadelphia le negó la victoria en el Super Bowl LII.

En 2019, otro pasador que definiría una era dejó su nombre en el registro mexicano: Patrick Mahomes comandó el triunfo 24-17 de Kansas City Chiefs sobre Los Angeles Chargers. No fue un festival de pases para el quarterback, quien terminó con 182 yardas y un touchdown, pero añadió 59 yardas terrestres; Travis Kelce acumuló siete recepciones para 92 yardas. Del otro lado, Philip Rivers sufrió cuatro intercepciones, incluida la última en la zona de anotación. Aquellos Chiefs terminaron como campeones del Super Bowl LIV, lo que añadió otro vínculo entre el fútbol americano mexicano y un equipo que acabaría levantando el trofeo.

La visita más reciente antes de 2026 tuvo lugar el 21 de noviembre de 2022: San Francisco venció 38-10 a Arizona, con cuatro pases de touchdown de Jimmy Garoppolo, dos para George Kittle y otros dos para Brandon Aiyuk. Deebo Samuel anotó en un acarreo de 39 yardas, mientras Brock Purdy entró al final y sumó tres yardas por tierra, antes de convertirse en titular. McCaffrey también participó en aquel triunfo. Ahora, el 49ers-Vikings pondrá a Jefferson frente a un grupo que ya conoce el escenario mexicano, y permitirá sumar otro capítulo a una historia iniciada en 1978.