El exjugador de los Arizona Cardinals habló en Claro Sports por W Radio sobre la expansión de la NFL y las posibilidades de México para recibir una franquicia

Rolando Cantú habla de la NFL en México | Captura

El regreso de la NFL a México representa una oportunidad para continuar con la expansión de la liga y fortalecer su relación con los aficionados del país. Rolando Cantú, exjugador mexicano de los Arizona Cardinals, recordó su participación en el primer partido de temporada regular disputado fuera de Estados Unidos y habló sobre el desarrollo del fútbol americano nacional, las dificultades que enfrentan los jugadores mexicanos para llegar a la NFL y el encuentro entre Minnesota Vikings y San Francisco 49ers.

En entrevista con Claro Sports por W Radio, Cantú destacó la importancia del partido celebrado el 2 de octubre de 2005 en el Estadio Azteca, cuando los Cardinals enfrentaron a los 49ers.

“Me acuerdo del 2 de octubre, el primer juego de temporada regular, el que empezó toda la serie internacional hace muchísimos años en el Estadio Azteca. Fui parte de los Cardinals en aquel entonces y me acuerdo perfectamente cómo era la promoción. Todo esto era previo a las redes sociales. Entonces, la difusión era radio, televisión, periódico”, recordó.

Cantú señaló que la organización de aquel encuentro involucró a los propietarios de ambas franquicias y permitió evaluar las condiciones necesarias para disputar partidos fuera de Estados Unidos sin afectar la preparación de los equipos. “En aquel entonces yo me aventé la promoción con, en paz descanse, Mr. Bill Bidwill, expropietario del equipo de Cardinals, y también su hijo, actualmente Michael Bidwill. Fuimos varias veces y tuve acceso a muchísimas reuniones donde se platicaba el futuro. Obviamente, esa fue la base, ese partido en contra de 49ers”, explicó.

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“Yo sí me lo imaginaba, creo que ahí era la primera inversión de: ‘¿Dónde nos podemos ir? Algo cercano, algo que no descuadre mucho la logística de estos jugadores’, porque es muy importante seguir el día a día y el rendimiento de los jugadores, cómo viaja un equipo, cómo los tratan para poder tener el máximo esfuerzo y estar listos”, añadió.

Rolando Cantú considera que México tiene las condiciones para recibir más partidos de la NFL

El exjugador destacó el crecimiento de la afición mexicana y el trabajo que ha realizado la NFL para ampliar su presencia comercial en el país. A su consideración, México cuenta con las condiciones para organizar encuentros de temporada regular de manera recurrente e incluso formar parte de una eventual expansión de franquicias.

“Creo que estamos listos en México. La afición está ahí. Creo que es el país que más afición tiene fuera de Estados Unidos. Lo dicen los datos, la investigación. Si fuera otro país que pudiera tener una franquicia de la NFL o pudiera tener constantemente estos partidos de temporada regular, ¿quién fuera? Es México. La logística está ahí”, afirmó.

Cantú también recordó su experiencia durante 19 temporadas de trabajo con los Cardinals, periodo en el que observó el desplazamiento de aficionados mexicanos hacia Arizona para asistir a los encuentros del equipo.

“Nos dábamos cuenta de que la gente de Sonora, que viajaba de Nogales, de Hermosillo, de Ciudad Obregón, en día de partido se subía al carro a las cuatro de la mañana, llegaba para el kickoff, hacía carne asada, se divertía, entraba al estadio, consumía y luego se regresaba el mismo día”, relató.

Para el exjugador, estos movimientos reflejan la relación entre la NFL y el mercado mexicano, así como las oportunidades que representa la celebración de partidos en territorio nacional.

¿Qué necesitan los jugadores mexicanos para llegar a la NFL?

Otro de los temas abordados fue la dificultad que tienen los jugadores mexicanos para conseguir un lugar en la NFL. Cantú explicó que el desarrollo físico, el conocimiento del sistema de juego y el dominio del inglés son factores que influyen en las posibilidades de incorporarse a una franquicia.

“Son muchos factores. Es rendimiento del jugador, es el tamaño físico, es el lenguaje. Mucha gente, cuando hago campamentos, me dice: ‘Oye, ¿qué nos falta?’. Pues nos hace falta entender esto en inglés, porque no te van a traducir cuando estás en una junta de línea ofensiva acá en Arizona, en Miami o en Carolina”, señaló.

El exjugador mencionó los casos de Isaac Alarcón, Alfredo Gutiérrez y Máximo González como ejemplos de futbolistas que han buscado oportunidades en Estados Unidos. Sin embargo, explicó que destacar en México no garantiza conseguir un lugar en una plantilla de la NFL.

“Tienes que ser el más dominante donde juegues, en la liga infantil, en la preparatoria, en la liga colegial en México, para poder dar el salto. Luego te tienes que desarrollar física y mentalmente para que tengas el tamaño. Tú mencionabas a Máximo, Isaac, Alfredo; si los ves a todos, son enormes y cada uno en su posición fue el mejor cuando estaba jugando en México”, comentó.

Cantú también descartó que el interés comercial por incorporar jugadores mexicanos sea suficiente para asegurarles un puesto en la liga. Recordó que las franquicias toman decisiones de acuerdo con sus necesidades deportivas y la conformación de sus plantillas.

“Mucha gente me dice: ‘Es que, Rolando, pueden vender jerseys’. Sí, eso no se considera cuando tienes un roster de 53, cuando hay tantas lesiones semana tras semana en la NFL. Tienes que conseguir al mejor jugador disponible”, explicó.

Como ejemplo, recordó que en 2005 quedó fuera de la lista de jugadores activos para el encuentro en México debido a una decisión relacionada con los equipos especiales. “En mi caso, en el 2005 me quedé fuera, inactivo de este partido de temporada regular, porque ocupaban un linebacker más para cubrir equipos especiales. Entonces, son muchos factores”, añadió.

Rolando Cantú pide impulsar la formación de jugadores desde edades tempranas

Respecto al desarrollo del fútbol americano en México, Cantú señaló que una de las diferencias con Estados Unidos se encuentra en la preparación física durante la adolescencia. El exjugador explicó que tanto él como Alfredo Gutiérrez cursaron parte de sus estudios de preparatoria en Estados Unidos, donde comenzaron a trabajar en su desarrollo físico antes de ingresar al fútbol americano universitario.

“Alfredo y un servidor, los dos estuvimos en preparatorias en Estados Unidos. Creo que ahí empezamos a levantar pesas, a desarrollarnos físicamente. Meterte esa preparación de los 14 a los 17 años es crucial. Cuando se integra un jugador profesional, aproximadamente a los 21 o 22 años, nosotros en México estamos un poquito atrasados con eso, porque apenas llegando a Liga Mayor empiezas a meterle un poquito más a todo este entrenamiento especializado”, indicó.

Cantú consideró que las instituciones educativas y los entrenadores tienen una función en la preparación de los jugadores, especialmente en el aprendizaje de fundamentos y el desarrollo físico de acuerdo con cada posición.

“El desarrollo de un jugador viene de años atrás y creo que cuanto más temprano empieces a especializar a un corredor, a un ala defensiva, a un liniero ofensivo, que se desarrolle con técnica, con fundamentos y también físicamente, ahí es donde tienes una ventaja para poder dar el salto”, explicó.

También reconoció el papel que puede desempeñar la Liga de Fútbol Americano Profesional de México (LFA) para que los jugadores continúen su carrera después de concluir su etapa universitaria.

“Me está encantando el proyecto de la Liga Profesional en México. La LFA ha hecho un gran trabajo en expandir, en tratar mejor a los jugadores, en desarrollar sus mercados individuales. Creo que eso también inspira a muchos jugadores en México que terminan y dicen: ‘Oye, ¿qué pasa después de los 22 años?’. Creo que ahí tenemos una oportunidad de medirnos con talento de Estados Unidos”, afirmó.

¿Qué espera Rolando Cantú del partido entre Vikings y 49ers en México?

Sobre el enfrentamiento entre Minnesota Vikings y San Francisco 49ers, Cantú centró su análisis en el duelo entre el sistema ofensivo de Kyle Shanahan y la defensiva dirigida por Brian Flores. El exjugador destacó los antecedentes entre ambos entrenadores y consideró que una de las claves será la capacidad de San Francisco para superar el planteamiento defensivo de Minnesota.

“Quiero ver si puede superar Shanahan el sistema de Brian Flores. Así de fácil. Brian va ganando esa serie 3-0, lo ha limitado a 17 puntos en cada ocasión. Cuando ves una defensiva que flota por todos lados, que es agresiva con su frente natural, que con eso tiene para generar, pero a la misma vez, cuando prenden el switch, son 80% de blitz, estos cuates no se van a parar”, analizó.

En cuanto a los 49ers, Cantú destacó el papel de Christian McCaffrey dentro del esquema ofensivo y los movimientos que utiliza San Francisco antes de poner el balón en juego.

“Por el lado de Christian McCaffrey, olvídate. Trece touchdowns este año, está empatado en la marca número uno con Jahmyr Gibbs. La vía terrestre se me hace fantástica por el lado de San Francisco, creo que es la base. Todo lo que vemos de movimientos previos al saque de la bola es para confundir a las defensivas y no sé si le alcance otra vez al equipo de Shanahan para desarrollar eso en contra de Brian Flores”, comentó.

Finalmente, Cantú consideró que el horario del encuentro permitirá que los aficionados mexicanos sigan el partido sin las diferencias de tiempo que presentan otros compromisos internacionales de la NFL.

“Este partido es en horario de tiempo del centro, es un horario muy normal. No es como que te tienes que desmañanar para levantarte y ver el juego de Australia o poner la alarma para ver los juegos europeos. Todo el mundo va a estar viendo qué pasa en Sunday Night Football”, señaló.

Para el exjugador, el encuentro entre Vikings y 49ers representa otra oportunidad para consolidar la presencia de la NFL en México, mientras el país continúa trabajando en la formación de jugadores que puedan competir por un lugar en el fútbol americano estadounidense.