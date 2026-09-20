¡Domingo de pesadilla en la NFL! Caleb Williams, Jayden Daniels y Michael Onwenu, con terribles lesiones

Chicago, Washington y New England, pendientes de los resultados de los estudios médicos practicados a sus jugadores tras la semana 2

Williams, Daniels y Onwenu, lesionados en la NFL. | IMÁGENES vía Reuters Connect

La Semana 2 de la temporada 2026 de la NFL dejó una jornada marcada por las lesiones. Caleb Williams, Jayden Daniels y Michael Onwenu abandonaron sus respectivos partidos este domingo 20 de septiembre, en situaciones que encendieron las alertas para Chicago Bears, Washington Commanders y New England Patriots.

Williams salió durante el cuarto periodo de la derrota de los Bears por 9-3 frente a Minnesota Vikings en Soldier Field. El quarterback intentó avanzar por tierra en una primera oportunidad y gol, pero terminó en el césped con molestias en la pierna derecha. Necesitó ayuda para abandonar el terreno y después fue trasladado al vestidor en el carrito médico.

Chicago confirmó después del encuentro que Caleb Williams sufrió una lesión en el tendón de la corva. El entrenador Ben Johnson explicó que todavía no conocían el grado del problema y que el equipo tendría mayor información después de realizar estudios. También señaló que, en principio, quedó descartada una lesión de rodilla.

El quarterback terminó el encuentro con 15 pases completos de 26 intentos para 138 yardas y una intercepción. Tyson Bagent ocupó su lugar en el cierre del partido, mientras los Bears quedaron con marca de 1-1 después de sus primeras dos semanas de temporada.

La situación de Jayden Daniels generó otra preocupación horas más tarde. El quarterback de Washington sufrió una lesión en el codo izquierdo durante la última jugada de la primera mitad contra Dallas Cowboys. Daniels perdió el equilibrio tras recibir el centro y apoyó el brazo para intentar frenar la caída.

El cuerpo médico atendió al jugador sobre el campo del AT&T Stadium y posteriormente lo trasladó al vestidor. Washington lo descartó para el resto del encuentro y Marcus Mariota tomó el puesto de quarterback en la segunda mitad. Daniels había completado 11 de 17 pases para 96 yardas y un touchdown, además de acumular 69 yardas terrestres en siete acarreos.

El antecedente aumenta la atención sobre el caso. Daniels se dislocó el mismo codo izquierdo el 2 de noviembre de 2025, situación que lo mantuvo fuera durante tres semanas. Este domingo salió del terreno con el brazo inmovilizado, pero Washington aún no informa un diagnóstico definitivo sobre la gravedad del daño.

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Los Patriots también perdieron a uno de sus titulares durante el triunfo 20-3 sobre Pittsburgh Steelers. Michael Onwenu sufrió una lesión en el tobillo derecho cuando su pierna quedó atrapada durante una jugada en la primera mitad. El guardia necesitó el carrito médico para abandonar el campo y New England lo descartó de inmediato para el resto del partido.

Los primeros reportes posteriores al encuentro señalan que Onwenu sufrió una fractura en el tobillo derecho y podría perderse el resto de la temporada 2026. Estudios de rayos X detectaron la fractura. Hasta ese momento, la información oficial de los Patriots se había limitado a confirmar una lesión de tobillo y su salida del juego.

Greg Van Roten ocupó el lugar de Onwenu en la línea ofensiva. El liniero de 28 años había sido uno de los elementos con mayor continuidad de New England, con participación como titular durante las últimas dos temporadas antes del problema sufrido ante Pittsburgh.

La jornada dominical dejó así tres lesiones que pueden modificar el panorama de Bears, Commanders y Patriots desde la segunda semana del calendario. Chicago espera conocer el grado de la lesión muscular de Williams; Washington aguarda los estudios de Daniels, mientras que los primeros reportes sobre Onwenu apuntan a una ausencia prolongada.

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