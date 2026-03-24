¡Vuelve! Joe Flacco firma con los Bengals y jugará su temporada 19 en la NFL

Cincinnati renovó por un año al veterano quarterback tras cubrir la baja de Joe Burrow la campaña pasada

Joe Flacco regresa con Bengals | Mark Hoffman-USA TODAY Network via Imagn Images

Joe Flacco jugará una temporada más en la NFL. El quarterback de 41 años llegó a un acuerdo por un año para seguir con los Cincinnati Bengals, en una operación que mantendrá al veterano dentro de la plantilla rumbo a la campaña 2026.

Según información de Tom Pelissero, el convenio será por 6 millones de dólares, aunque la cifra puede subir hasta nueve millones mediante incentivos. Con ese movimiento, Cincinnati retiene a un jugador que tomó protagonismo la campaña pasada cuando el equipo tuvo que ajustar su plan ofensivo por los problemas físicos de Joe Burrow.

Flacco comenzó el ciclo anterior como quarterback principal de los Cleveland Browns. Sin embargo, tras cuatro aperturas perdió ese lugar y fue enviado a la banca, mientras la franquicia apostó por el novato Dillon Gabriel para cerrar esa etapa.

En ese mismo periodo, los Bengals necesitaban una solución tras la lesión de Burrow en un dedo del pie y el bajo rendimiento de Jake Browning. Cincinnati entonces cerró un canje con Cleveland, al entregar una selección de quinta ronda del Draft de 2026 y recibir a Flacco junto con una sexta ronda del mismo año.

La apuesta le dio resultados al equipo. Flacco abrió seis partidos ante la ausencia de Burrow y participó en nueve encuentros con Cincinnati. Durante ese tramo completó 61.7 por ciento de sus pases para 1,664 yardas, con 13 pases de anotación y cuatro intercepciones.

Uno de los momentos más destacados de esa etapa llegó en la derrota ante los Chicago Bears, cuando lanzó para 470 yardas, la cifra más alta de su carrera. Ese desempeño se dio mientras jugaba con un esguince en la articulación AC del hombro de lanzar, un problema que no le impidió mantenerse en el campo.

Su paso por Cincinnati también le abrió la puerta a un reconocimiento que nunca había conseguido. Flacco fue elegido como reemplazo para los Pro Bowl Games, lo que representó la primera convocatoria al Pro Bowl en sus 18 años dentro de la liga. Aun así, el propio jugador dejó claro en su momento que buscaba mantenerse en una posición que le permitiera pelear por una titularidad en 2026.

Seleccionado en la primera ronda del Draft de 2008 por los Baltimore Ravens, Flacco llegará ahora a su temporada 19 en la NFL. A lo largo de su carrera suma 48,176 yardas por pase, 272 envíos de touchdown y 172 intercepciones, además de pasos por Ravens, Broncos, Jets, Eagles, Colts, Browns y Bengals.

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