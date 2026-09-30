Selección Mexicana Femenil anuncia convocatoria para la Fecha FIFA de octubre: América domina la lista

La Selección Mexicana Femenil tendrá su última prueba antes del Campeonato de Concacaf W con dos partidos como local

Selección Femenil presenta una nueva convocatoria | Imago 7

La Selección Mexicana Femenil tendrá una nueva concentración durante la Fecha FIFA de octubre, en la que enfrentará en dos ocasiones a Jamaica como parte de su preparación para el Campeonato de Concacaf W.

El técnico Pedro López dio a conocer la lista de jugadoras convocadas para el periodo de trabajo que se desarrollará del 4 al 13 de octubre. El primer partido se disputará el 9 de octubre en el Estadio Victoria de Aguascalientes, donde México recibirá a Jamaica.

La segunda cita será el 13 de octubre en el Estadio Corregidora de Querétaro, nuevamente ante el conjunto caribeño. Con este encuentro terminará la actividad de la Selección Mexicana durante la Fecha FIFA.

MÁS INFORMACIÓN: Pachuca Femenil rompe su racha de cuatro derrotas con goleada ante Santos

Estos dos compromisos serán los últimos antes del Campeonato de Concacaf W, por lo que Pedro López deberá afinar detalles para el partido ante Haití donde se jugarán el pase al Mundial

América es el equipo con más convocadas

El América es el club que aporta más futbolistas a la convocatoria, con seis jugadoras: Nancy Antonio, Scarlett Camberos, Celeste Espino, Jana Gutiérrez, Kimberly Rodríguez y Montserrat Saldívar.

Después aparece Pachuca, con cuatro representantes: Karla Nieto, Charlyn Corral, Esthefanny Barreras y Kenti Robles. La convocatoria también incluye a dos jugadoras de Chivas, Jasmine Casarez y Blanca Félix; tres de Tigres, Alexia Delgado, Diana Ordóñez y Maricarmen Reyes; además de Alice Soto, de Rayadas, y Ana Mendoza, de Pumas.

MÁS INFORMACIÓN: Montse Tomé es nueva entrenadora del Pachuca Femenil tras su paso por la selección de España

La lista se completa con futbolistas que militan fuera de México: Nicolette Hernández, del Boston Legacy; Aaliyah Farmer, del Chicago Stars; Rebeca Bernal, del Manchester United; Jacqueline Ovalle, del Orlando Pride, y Reyna Reyes, del Portland Thorns.

Convocatoria de la Selección Mexicana Femenil