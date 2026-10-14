México Femenil, con el objetivo de Brasil 2027: el balance de Pedro López en el 2026

La Selección Mexicana Femenil llegará al partido ante Haití con seis victorias, dos derrotas y 31 goles a favor

Los números de México Femenil en el 2026 | Claro Sports

La Selección Mexicana Femenil terminó la Fecha FIFA con una victoria de 3-1 sobre Jamaica en Querétaro. El resultado permitió al equipo dirigido por Pedro López cerrar una etapa de ocho encuentros en los que registró seis triunfos y dos derrotas, antes de enfrentar a Haití en noviembre, cuando buscará conseguir su clasificación a la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027.

El conjunto mexicano llega a este compromiso con el objetivo de regresar a una Copa del Mundo después de ausentarse de las ediciones de 2019 y 2023.

¿Cuáles son los números de México Femenil en 2026?

La selección de Pedro López disputó ocho partidos entre marzo y octubre, con un balance de seis victorias y dos derrotas. Durante ese periodo, México consiguió cuatro encuentros sin recibir anotación y registró un promedio de 3.88 goles por partido.

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El rendimiento se dividió entre las eliminatorias de Concacaf y los compromisos amistosos. La participación del Tricolor en la clasificación comenzó el 2 de marzo con una victoria de 7-0 sobre Santa Lucía. Posteriormente, el equipo mantuvo su producción ofensiva al derrotar 9-0 a las Islas Vírgenes de Estados Unidos, el 10 de abril. Ocho días después, México se impuso 6-0 a Puerto Rico, resultado con el que completó tres victorias consecutivas en la eliminatoria.

En estos compromisos, la selección acumuló 22 goles a favor, cifras que representan más del 70 por ciento de sus anotaciones durante 2026. Además, terminó los tres encuentros sin conceder goles, un registro que contrasta con lo ocurrido en algunos de sus partidos amistosos.

Fuera de las eliminatorias, México enfrentó a Brasil, Australia y Jamaica, selecciones que le permitieron medir su rendimiento ante distintos estilos de juego. El primer compromiso de esta etapa fue el 7 de marzo, cuando el conjunto de Pedro López derrotó 1-0 a Brasil. Tres meses después, el Tricolor viajó para disputar dos encuentros frente a Australia, con un triunfo de 1-0 y una derrota de 3-1.

El balance de México Femenil previo al partido ante Haití | Claro Sports

La actividad se reanudó en octubre con dos partidos contra Jamaica. En el primero, disputado el 9 de octubre, México cayó 4-3, en un encuentro que representó su segunda derrota del año. Cuatro días después, el equipo mexicano respondió con una victoria de 3-1 en el Estadio La Corregidora. Un autogol de Chantelle Swaby y las anotaciones de Maricarmen Reyes y Jacqueline Ovalle definieron el resultado que puso fin a su calendario de preparación.

Los cinco amistosos dejaron un balance de tres victorias, dos derrotas, nueve goles anotados y ocho recibidos. También mostraron una diferencia respecto a la eliminatoria: mientras México mantuvo su portería sin goles en los tres partidos clasificatorios, recibió todas sus anotaciones del año durante los encuentros de preparación.

El balance de 2026 deja a México con una producción de 31 goles, aunque los resultados ante Australia y Jamaica también reflejan las dificultades que encontró cuando sus rivales consiguieron generar oportunidades de anotación.

Ahora, el equipo de Pedro López afrontará en noviembre el encuentro ante Haití con la intención de terminar esa ausencia y asegurar su presencia en Brasil 2027.