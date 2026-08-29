Shohei Ohtani podría reaparecer como lanzador después de casi dos meses

Shohei Ohtani realizó una sesión de bullpen y los Dodgers definirán si vuelve al montículo este domingo ante Detroit

Shohei Ohtani podría volver como pitcher | IMAGN IMAGES via Reuters

Shohei Ohtani dio otro paso rumbo a su regreso al montículo con Los Angeles Dodgers. El japonés realizó una sesión de bullpen este viernes antes del partido frente a los Detroit Tigers en Comerica Park, mientras el equipo analiza si podrá utilizarlo como abridor este domingo.

Ohtani realizó alrededor de 20 lanzamientos, una cantidad menor a la que suele trabajar antes de una apertura. En sus sesiones previas a un juego normalmente supera los 30 envíos, por lo que los Dodgers revisarán cómo responde físicamente antes de definir el siguiente movimiento.

Dave Roberts explicó que todavía necesita hablar con el propio Ohtani y con el coach de pitcheo Mark Prior antes de tomar una decisión sobre el domingo. “Fue corta. No estuve ahí para verla. Realmente no sé qué pensar porque no la vi. Obviamente tengo que hablar con Shohei, hablar con Mark y después tomaremos una decisión para el domingo. Pero tengo que tener esa conversación”, señaló el manager.

El japonés no lanza en un partido desde el 3 de julio debido a molestias en la rodilla izquierda. Antes de salir de la rotación había realizado 14 aperturas, con marca de 8-2 y efectividad de 1.79.

Los Dodgers consideran que las molestias han quedado atrás, aunque el trabajo reciente ha permitido evaluar cómo responde la rodilla conforme aumenta la carga. El sábado pasado, Ohtani enfrentó bateadores por primera vez desde que interrumpió sus apariciones como pitcher.

Inicialmente estaba previsto que volviera a trabajar desde el montículo durante la serie frente a Atlanta, pero el equipo recorrió la sesión hasta este viernes. El cambio también coincide con la rutina que Ohtani utiliza entre aperturas, pues suele lanzar bullpen dos días antes de subir al montículo.

Ohtani podría lanzar una entrada ante Detroit

En caso de recibir autorización para regresar el domingo, Ohtani tendría una participación limitada. El plan de los Dodgers contempla utilizarlo inicialmente durante una entrada y aumentar su carga de manera progresiva hasta alcanzar aproximadamente cinco episodios antes del inicio de la postemporada.

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Si aparece ante Detroit, el japonés funcionaría como abridor antes de Tyler Glasnow, quien mantiene su programación para lanzar en el último partido de la serie. De esta manera, Glasnow cubriría la mayor parte de las entradas después de la participación de Ohtani.

Otra posibilidad es que el regreso se produzca el martes en Los Ángeles frente a los St. Louis Cardinals. En ese escenario, Eric Lauer podría encargarse de trabajar varias entradas una vez que Ohtani termine su presentación.

La decisión dependerá de cómo responda el japonés después de la sesión de este viernes. Por ahora, los Dodgers continúan con un plan destinado a tenerlo disponible como lanzador antes de la postemporada, sin modificar su participación diaria como bateador.

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