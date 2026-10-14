Guillermo Ochoa volverá a casa: América cambia de horario su duelo ante Pachuca

El duelo de la Jornada 14 tendrá un significado especial para el americanismo con el reconocimiento al histórico guardameta

Guillermo Ochoa tendrá homenaje en el Estadio Banorte. Imago 7

La Liga MX anunció un cambio de horario para el partido entre América y Pachuca, correspondiente a la jornada 14 del Apertura 2026. El encuentro se mantendrá en la misma fecha y sede, pero tendrá un ajuste de dos horas respecto a la programación original.

Las Águilas y los Tuzos se enfrentarán el domingo 25 de octubre en el Estadio Banorte, pero ahora el silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México. El partido estaba contemplado originalmente para las 17:00 horas, por lo que comenzará dos horas más tarde. La Liga MX confirmó la modificación a través de sus canales oficiales, aunque hasta el momento no se ha informado públicamente la razón del cambio de horario. El resto de los detalles del encuentro, incluida la fecha y el estadio, se mantienen sin modificaciones.

La Liga BBVA MX informa que el partido entre los Clubes @ClubAmerica y @Tuzos correspondiente a la Jornada 14, cambiará de horario:



El encuentro se disputará en el Estadio Banorte el próximo domingo 25 de octubre a las 19:00 hrs. pic.twitter.com/tsslQmeJZY — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 14, 2026

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América vs Pachuca tendrá homenaje a Guillermo Ochoa

El cambio de horario se da en un partido que tendrá un significado especial para el americanismo. Guillermo Ochoa será homenajeado por el América tras su retiro del futbol profesional, como parte de la iniciativa del club para reconocer a algunas de sus principales leyendas.

Ferrán Reverter, director general de Grupo Águilas, confirmó que Ochoa será uno de los primeros jugadores reconocidos dentro de esta iniciativa. El directivo destacó que el guardameta defendió al club durante casi 11 años y que es el portero con más partidos en la historia del América.

Ochoa tuvo dos etapas con las Águilas, entre 2004 y 2011 y posteriormente de 2019 a 2022. Disputó 424 partidos oficiales con el América y conquistó cuatro títulos: el Clausura 2005, el Campeón de Campeones 2005, la Copa de Campeones de la Concacaf 2006 y la InterLiga 2008.

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¿A qué hora será el América vs Pachuca de la Jornada 14?

Con la modificación anunciada por la Liga MX, el partido entre América y Pachuca comenzará a las 19:00 horas del domingo 25 de octubre en el Estadio Banorte. La programación original contemplaba el inicio a las 17:00 horas.

El encuentro pondrá frente a frente a dos equipos que llegan con objetivos diferentes en el Apertura 2026. Después de 10 partidos disputados, América está como líder con 21 puntos, mientras que Pachuca suma 13 unidades después de 11 encuentros y ocupaba el undécimo lugar de la clasificación.

Para el conjunto azulcrema, el compromiso también representará una nueva oportunidad para jugar en el Estadio Banorte, escenario en el que celebró su 110 aniversario y donde recientemente rindió homenaje a distintas figuras históricas de la institución. Entre los homenajeados estuvieron jugadores como Miguel Zelada, Adrián Chávez, Raúl “Potro” Gutiérrez, Ángel Reyna y Aquivaldo Mosquera.