¡Las Águilas vuelan alto! Las claves por las que el América domina el Apertura 2026 de la Liga MX

Henry Martín vuelve a destacar como goleador azulcrema y se mantiene entre los máximos anotadores históricos del club

El América se afianzó como superlíder del Apertura 2026 de la Liga MX con 27 puntos, luego de golear 5-2 al Atlas en el Estadio Jalisco, en uno de los encuentros que cerraron la jornada 13. El resultado confirmó el buen momento de Las Águilas, que se colocan como uno de los principales candidatos al título, aunque todavía tienen pruebas importantes por superar antes de la Liguilla.

El liderato azulcrema no se explica únicamente por el peso histórico de la institución, sino también por el trabajo de Guillermo Almada, quien asumió el banquillo tras la salida de André Jardine. El técnico uruguayo llegó con experiencia en el fútbol mexicano y la misión de mantener al equipo en la pelea por el campeonato, apoyado en una plantilla que combina referentes, futbolistas de confianza y refuerzos que comienzan a marcar diferencias.

A falta de las últimas jornadas de la fase regular, el América ha encontrado respuestas en el ataque, equilibrio en el mediocampo y buenos resultados fuera de casa. Sin embargo, el calendario también ha despertado cuestionamientos por el nivel de algunos rivales y por los tropiezos ante equipos que aspiran a competir por los primeros puestos. Estas son cinco claves que explican por qué Las Águilas dominan el Apertura 2026.

Henry Martín recupera el olfato goleador con el América

Uno de los factores que explican el momento del América es la recuperación goleadora de Henry Martín, quien volvió a convertirse en una referencia ofensiva para el equipo. Aunque la directiva incorporó delanteros de jerarquía, el atacante yucateco mantiene su peso en el área y responde con anotaciones en un momento importante del torneo.

La Bomba suma siete goles en el Apertura 2026, por encima de sus compañeros Miguel Borja y Brian Rodríguez, quienes registran cinco tantos cada uno. Su producción lo mantiene entre los principales anotadores de la campaña y refuerza su papel como uno de los referentes de la plantilla. Además, su trayectoria lo coloca entre los máximos goleadores en la historia del club, una responsabilidad que vuelve a asumir en la búsqueda de otro campeonato.

La presencia de Henry también le ofrece a Almada una alternativa conocida para resolver partidos: un delantero con experiencia, capacidad para encontrar espacios y antecedentes importantes con la camiseta azulcrema. Si mantiene este ritmo frente al arco, su aporte puede resultar determinante en la fase final, donde los errores y las oportunidades desperdiciadas suelen definir las eliminatorias.

Henry Martín, el goleador mexicano | Imago7

Erick Sánchez, clave en la columna vertebral de Guillermo Almada

Erick Sánchez se ha convertido en uno de los futbolistas de mayor confianza de Guillermo Almada. Ambos coincidieron en Pachuca y conquistaron juntos el Apertura 2022, una etapa que contribuyó a consolidar la relación futbolística entre el mediocampista y el entrenador uruguayo. Ahora, en el América, el Chiquito vuelve a ocupar un papel importante dentro de su esquema.

Aunque su producción ofensiva no es la principal característica de su juego, Sánchez aporta recuperación, circulación y distribución del balón, además de incorporarse desde segunda línea cuando encuentra espacios. En el partido contra Atlas también se hizo presente en el marcador, una contribución que amplía sus recursos sin modificar su función central en el mediocampo.

Su relevancia se encuentra en el trabajo que realiza antes de que la jugada termine en una ocasión de gol: ayuda a conectar las distintas zonas del campo, facilita la salida y participa en la construcción de los ataques. Para un equipo que busca dominar los partidos, contar con un mediocampista capaz de combinar tareas defensivas y ofensivas representa una ventaja. La continuidad que le brinda Almada es una señal de la importancia que tiene dentro de la estructura azulcrema.

Almada mantiene la confianza en Erick Sánchez | Claro Sports

Miguel Borja y Carlos Álvarez responden a sus fichajes

Los refuerzos también han contribuido al liderato americanista. Miguel Borja se ha adaptado con goles y presencia en partidos de alto impacto, mientras que Carlos Álvarez comienza a ofrecer soluciones en el mediocampo tras llegar para ocupar un espacio importante en la organización ofensiva del equipo.

El delantero colombiano suma cinco anotaciones en el certamen y se estrenó como goleador con Las Águilas desde sus primeras apariciones. Entre sus momentos destacados están sus goles ante Cruz Azul y en el Clásico Nacional frente a Chivas, además de su anotación contra Atlas, con la que se sumó a la goleada en el Estadio Jalisco. Pese a la expulsión que sufrió ante Monterrey, Borja ha vuelto a responder en el área y apunta a ser una pieza importante para los encuentros de eliminación directa.

Por su parte, el español Carlos Álvarez ha mostrado una integración progresiva con sus compañeros, especialmente en la conducción del balón y la generación de juego cerca del área rival. Sus dos anotaciones en el torneo, ante León y Atlas, son una muestra de su aporte ofensivo, aunque su adaptación todavía forma parte de un proceso en marcha. Si ambos mantienen su evolución, el América tendrá más alternativas para resolver partidos y no depender exclusivamente de un solo goleador.

Miguel Borja firma una chilena | Imago7

Calendario benévolo del América

El liderato del América también ha generado debate por el calendario que ha afrontado durante las primeras 13 jornadas. Con 27 puntos, el equipo suma ocho victorias y tres empates, de acuerdo con la información proporcionada, pero entre sus rivales han estado Querétaro, Atlante, Santos Laguna, Atlético de San Luis, FC Juárez, Puebla y Necaxa. Para una parte de la afición, estos compromisos no han representado el mismo grado de exigencia que los duelos ante los aspirantes al título.

Las derrotas o dificultades frente a rivales directos alimentan esa discusión. América perdió 4-3 ante Cruz Azul en el Estadio Azteca y también tuvo problemas frente a Chivas, en un partido en el que debió remontar una desventaja de dos goles. Estos resultados contrastan con la regularidad que ha mostrado ante otros adversarios y plantean una pregunta: ¿podrá sostener su dominio cuando aumente la exigencia?

El dato que hace creer a la afición del América | Imago7

El cierre de la fase regular será una prueba importante, pues todavía debe medirse con Pachuca, Tijuana, Toluca, Pumas y Tigres. Los partidos ante Toluca y Pumas destacan por el nivel de exigencia y por lo que pueden representar en la pelea por los puestos de arriba. El América ha hecho méritos para liderar, pero esos compromisos permitirán medir mejor su capacidad para llegar a la Liguilla como un candidato sólido.

América, uno de los mejores visitantes en el torneo

Otro argumento a favor del América es su rendimiento fuera de casa. El equipo de Almada ha sumado cinco victorias, un empate y una derrota como visitante. La única caída en ese registro fue ante Cruz Azul, precisamente uno de sus rivales directos en la lucha por los primeros puestos y en el Estadio Azteca, que funge como casa de los Azulcremas.

Ganar lejos del Estadio Azteca es un recurso valioso para cualquier aspirante al campeonato, especialmente cuando llega la Liguilla, una instancia en la que los partidos de ida pueden exigir resultados en canchas ajenas. La goleada ante Atlas volvió a demostrar que Las Águilas pueden imponer condiciones fuera de casa y mantener su capacidad ofensiva sin depender de su afición como local.

Rodríguez puso el tercer gol azulcrema | Imago7

No obstante, el equipo todavía debe trasladar esa regularidad al cierre del torneo y corregir los detalles que le han costado puntos ante rivales de mayor jerarquía. El América tiene argumentos futbolísticos para sostener el liderato: un Henry Martín goleador, un mediocampo articulado por Erick Sánchez, refuerzos productivos y buenos resultados como visitante. La prueba definitiva será convertir ese dominio de la fase regular en rendimiento durante la Liguilla y luchar por el título del Apertura 2026.