Pachuca vs Cruz Azul en vivo el partido de la jornada 13 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

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Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

Cruz Azul aparece como ligero favorito para llevarse los tres puntos ante Pachuca, de acuerdo con los momios publicados por Caliente.mx. El conjunto celeste cuenta con una cuota de +146, mientras que el triunfo de los Tuzos se ubica en +164 y el empate en +265.

Los momios para el resultado del partido son los siguientes:

Victoria de Pachuca: +164

Empate: +265

Victoria de Cruz Azul: +146

La diferencia entre las cuotas refleja un pronóstico cerrado, aunque el equipo de Joel Huiqui parte con una ligera ventaja por su posición en la clasificación y su reciente victoria por cinco goles sobre FC Juárez. Pachuca, por su parte, intentará aprovechar su condición de local para conseguir su primera victoria en el Estadio Hidalgo durante el campeonato.