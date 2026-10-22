Pachuca vs Cruz Azul en vivo el partido de la jornada 13 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
Una victoria de La Máquina los catapultaría a la lucha por la cima; mientras que con los tres puntos los Tuzos iniciarían su remontada en busca del boleto a Liguilla
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
Cruz Azul aparece como ligero favorito para llevarse los tres puntos ante Pachuca, de acuerdo con los momios publicados por Caliente.mx. El conjunto celeste cuenta con una cuota de +146, mientras que el triunfo de los Tuzos se ubica en +164 y el empate en +265.
Los momios para el resultado del partido son los siguientes:
Victoria de Pachuca: +164
Empate: +265
Victoria de Cruz Azul: +146
La diferencia entre las cuotas refleja un pronóstico cerrado, aunque el equipo de Joel Huiqui parte con una ligera ventaja por su posición en la clasificación y su reciente victoria por cinco goles sobre FC Juárez. Pachuca, por su parte, intentará aprovechar su condición de local para conseguir su primera victoria en el Estadio Hidalgo durante el campeonato.
Antecedentes Pachuca vs Cruz Azul, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
Cruz Azul tiene ventaja en los cinco enfrentamientos más recientes ante Pachuca, con tres victorias y dos derrotas. Sin embargo, los Tuzos se quedaron con el último duelo, disputado el 4 de abril de 2026, cuando ganaron 2-1 gracias a un doblete de Robert Kenedy. Cristian Ebere descontó para el conjunto cementero.
Estos son los últimos cinco resultados entre ambos equipos en la Liga MX:
Clausura 2026: Cruz Azul 1-2 Pachuca
Apertura 2025: Pachuca 0-1 Cruz Azul
Clausura 2025: Cruz Azul 2-1 Pachuca
Apertura 2024: Pachuca 2-4 Cruz Azul
Clausura 2024: Cruz Azul 0-1 Pachuca
La Máquina ha ganado sus dos visitas más recientes al Estadio Hidalgo, con marcadores de 1-0 en septiembre de 2025 y 4-2 en septiembre de 2024. Por su parte, Pachuca buscará su primer triunfo en casa del Apertura 2026, después de registrar dos derrotas y tres empates como anfitrión.
¿A qué hora juega Pachuca vs Cruz Azul y dónde ver hoy 21 de octubre la jornada 13 de la Liga MX 2026?
El partido entre Pachuca y Cruz Azul está programado para este miércoles 21 de octubre a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio Hidalgo. El enfrentamiento forma parte de la jornada 13 del Apertura 2026 y representa una oportunidad para ambos clubes de sumar puntos a cinco fechas del cierre de la fase regular.
La transmisión en vivo en México estará disponible a través de FOX y FOX One, mientras que Claro Sports ofrecerá la cobertura mediante su tradicional minuto a minuto, con el resultado actualizado, goles, estadísticas y las incidencias del encuentro.
¡Bienvenidos al Clásico Hidalguense: Pachuca vs Cruz Azul!
¡Bienvenidos al minuto a minuto del Pachuca vs Cruz Azul! El Estadio Hidalgo abre sus puertas este miércoles 21 de octubre para recibir uno de los encuentros de la jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX. Los Tuzos y la Máquina se enfrentan en plena fecha doble, con tres puntos en disputa que pueden modificar sus posiciones de cara a la recta final de la fase regular.
Cruz Azul llega a este compromiso con 20 puntos, después de golear 5-0 a FC Juárez en su anterior presentación. El conjunto dirigido por Joel Huiqui busca mantener su posición entre los primeros lugares de la tabla general y extender su dominio reciente en territorio hidalguense, donde acumula dos victorias consecutivas sobre Pachuca.
Del otro lado aparece un Pachuca que ocupa la decimocuarta posición con 13 unidades y que todavía no conoce la victoria como local en el torneo. Los dirigidos por Benjamín Mora vienen de perder 2-1 ante Monterrey, aunque cuentan con Salomón Rondón, líder de goleo del campeonato con 13 anotaciones. Sigue con nosotros todas las acciones del partido, las alineaciones, los goles, las jugadas más importantes y el resultado en tiempo real.