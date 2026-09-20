Marco Verde noquea a Taylor Hernandez y suma su séptima victoria como profesional

El mexicano detuvo al canadiense en el quinto round y mantuvo su récord invicto en el boxeo

Marco Verde mantiene su invicto | Foto por MELINA PIZANO / GETTY IMAGES VIA AFP

Marco Verde mantuvo su récord perfecto como profesional, al vencer por nocaut técnico a Taylor Hernández, en un combate de peso medio pactado a ocho rounds. El mexicano llegó al enfrentamiento con seis triunfos y sin derrotas a la cartelera que encabeza el Pitbull Cruz.

Desde el inicio, Verde utilizó su guardia zurda para controlar la distancia con el jab y llevar el combate hacia el terreno que buscaba. El mexicano comenzó a conectar golpes al cuerpo, mientras Hernández avanzaba en busca de una oportunidad para entrar a la corta distancia.

El trabajo de Verde en la zona media marcó el desarrollo de los primeros asaltos. Hernández intentó reducir el espacio, pero tuvo dificultades para conectar golpes con continuidad. El momento distinto de la pelea ocurrió en el tercer round. Verde terminó en la lona y recibió la cuenta del réferi, aunque la repetición de la acción mostró que Hernández pisó el pie adelantado del mexicano, provocando que perdiera el equilibrio.

Los oficiales tuvieron acceso a la repetición, pero determinaron mantener la decisión de señalar la caída como knockdown. La acción no modificó el desarrollo del combate. Verde retomó su boxeo en el cuarto episodio y volvió a utilizar el jab para marcar distancia, acompañado por golpes dirigidos al cuerpo.

Hernández continuó buscando el intercambio, pero su producción ofensiva disminuyó mientras Verde mantenía el control de las acciones.

Triunfó Marco Verde



El sinaloense sumó una victoria más, un nocaut más… ahora ante Hernández.



Mucho castigo de Verde y el réferi detuvo la pelea en el 5to pic.twitter.com/lKmf34kXjF — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) September 20, 2026

Antes del quinto round, un médico revisó a Hernández para determinar si podía continuar. Una vez autorizada la reanudación, Verde tomó la iniciativa y conectó combinaciones ante un rival que ya no conseguía responder con la misma frecuencia.

El mexicano mantuvo la presión y volvió a encontrar espacios para conectar sus golpes. Hernández dejó de responder de manera suficiente y el réferi intervino para detener el combate.

Con el resultado, Marco Verde elevó su récord profesional a 7-0, con cuatro victorias por nocaut, mientras que Taylor Hernández sufrió la primera derrota de su carrera y quedó con marca de 7-1, además de cuatro triunfos por la vía rápida.

La caída registrada en el tercer asalto permanecerá en la tarjeta oficial del combate, pero el desenlace llegó en el quinto round, cuando el réferi determinó que Hernández ya no estaba en condiciones de continuar.

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