¡El Guante Dorado de Guatemala defiende la corona! Lester Martínez noquea a Luka Plantic en una guerra de golpes

Lester Martínez conservó el cinturón interino del Consejo Mundial de Boxeo de las 168 libras tras una pelea frente a Luka Plantic en Los Ángeles

Lester Martínez, campeón interino supermediano del CMB | IG: lesternormandy

Lester Martínez y Luka Plantic dieron una guerra en Los Ángeles, California. El boxeador guatemalteco defendió el cinturón interino del Consejo Mundial de Boxeo este sábado 29 de agosto en el USC Galen Center, donde se impuso por nocaut técnico en un enfrentamiento sumamente complicado para el campeón de las 168 libras, después de un constante intercambio de golpes que se extendió hasta el décimo round. Sin embargo, el resultado fue polémico debido a que el mismo croata reclamó que todavía estaba en condiciones de continuar en la pelea.

Pese a que Luka Plantic castigó al boxeador centroamericano con algunos golpes cruzados durante los primeros episodios, Lester Martínez encontró una mejor dinámica en la segunda mitad de la pelea. El cansancio comenzó a ser evidente en el retador, sobre todo después de insistir en el intercambio de golpes a corta distancia.

Lester Martínez hizo lo que más le gusta: apostar por su estilo fajador en una pelea que, por momentos, recordó a su enfrentamiento contra el francés Christian Mbilli, que terminó en un polémico empate. Sin embargo, el guatemalteco aprendió la lección y en esta ocasión buscó recibir menos castigo con el cabeceo y el bending, un movimiento de cintura que llegó a desesperar a su rival.

El boxeador croata no fue un caramelo y, pese a la gran cantidad de golpes que recibió en el rostro, su estilo incomodó al campeón del organismo verde y oro cuando intentó llevar la contienda sobre las cuerdas. Lester Martínez aceptó el intercambio y buscó aprovechar los contragolpes desde el ensogado para responder al ataque de Luka Plantic.

AND STILL 🇬🇹



Lester Martinez broke Luka Plantić down round after round until the referee waved it off. The WBC super middleweight title stays with the pride of Guatemala.



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El Guante Dorado de Guatemala derribó a Luka Plantic en el décimo round con un recto al cuerpo, un golpe devastador que terminó por inclinar la balanza. El peleador europeo se levantó; sin embargo, el castigo era evidente pese a la valentía que mostró por momentos sobre el ring de Los Ángeles.

Lester Martínez consiguió la victoria casi al final del décimo episodio. El réferi detuvo la pelea para decretar el nocaut técnico a favor del campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo. Luka Plantic le reclamó al tercer hombre del cuadrilátero, al considerar que todavía estaba en condiciones para mantenerse en la contienda. La decisión fue sumamente controvertida porque el croata todavía se mantenía de pie en el instante en el que fue detenido por el árbitro.

Con esta victoria, el peleador chapín llega a 21 triunfos, 17 de ellos por nocaut, además de un empate y ninguna derrota como profesional. El Orgullo de Guatemala tendrá que esperar a que las 168 libras tomen forma después de la pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el campeón del organismo verde y oro, Christian Mbilli.

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