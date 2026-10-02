Christiansen mira más allá de sus referentes y explica su apuesta para Panamá

El entrenador explicó qué busca con Daivis Murillo y Víctor Griffith.

Thomas Christiansen y la actuación de Panamá en Copa Kirin | @fepafut

Thomas Christiansen quiere ampliar las opciones de la Selección de Panamá en el mediocampo y aprovechar la gira para observar a quienes buscan un lugar junto a los nombres consolidados. Con el aporte de Adalberto Carrasquilla y Cristian Martínez ya conocido por el cuerpo técnico, Daivis Murillo y Víctor Griffith aparecen entre las alternativas que el entrenador pretende evaluar. Sus oportunidades responden a una búsqueda que va más allá de un resultado.

Esa intención quedó reflejada en el encuentro ante Nueva Zelanda por las semifinales de la Copa Kirin, cuando ambos ingresaron durante la segunda parte en reemplazo de Carrasquilla y Martínez. Panamá empató 1-1 y terminó perdiendo 5-3 por penales, pero la explicación del seleccionador sobre esas variantes apuntó al proceso de evaluación. “La razón por la cual hice el cambio de estos dos jugadores era para ver a los jóvenes”, aseguró.

Daivis Murillo y Víctor Griffith, las alternativas que respalda Christiansen

El caso de Daivis Murillo dejó una anécdota que permite entender la postura del técnico. Después del encuentro, el futbolista se acercó para agradecerle por haberle dado minutos, pero Christiansen le recordó que su presencia en la selección respondía a lo que venía haciendo. “Tú estás aquí por mérito propio”, fue la respuesta que el propio entrenador contó en conferencia de prensa al explicar por qué decidió utilizarlo.

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El respaldo a Murillo también estuvo acompañado por una valoración de su trabajo cotidiano. “La verdad es que, en los entrenamientos, con el cuerpo técnico lo está haciendo muy bien”, destacó Christiansen. Esa evaluación ayuda a entender el sentido de la oportunidad: el seleccionador quiere trasladar al escenario de un partido las respuestas que observa durante las prácticas y comprobar qué soluciones puede ofrecerle el mediocampista.

Griffith forma parte de la misma búsqueda, aunque el entrenador aclaró que ya conoce lo que puede aportar. Al referirse a los dos jugadores que entraron en el centro del campo, defendió su derecho a competir por minutos y valoró positivamente su actuación. “Ellos también merecen jugar y creo que tampoco desentonaron”, sostuvo. Sus declaraciones respaldan la participación de ambos dentro de una gira que también sirve para ampliar las alternativas del plantel.

Una búsqueda de variantes que también exige mejorar el juego

La evaluación de futbolistas se desarrolla mientras Christiansen intenta corregir una dificultad colectiva: convertir la posesión en peligro. Ante Nueva Zelanda, el técnico observó circulación de pelota, pero poca profundidad para acercarse al arco contrario. “Hubo mucha circulación de balón, pero no llegamos al último tercio para generar más peligro”, reconoció. También señaló que faltó velocidad, un aspecto relevante para que las distintas combinaciones en el mediocampo puedan funcionar.

Las pruebas tampoco se limitan a esa zona. Christiansen destacó la llegada desde segunda línea de Giovany Herbert, autor del gol panameño, y valoró la participación del delantero Mijahir Jiménez, de New York Red Bulls. Sobre este último, señaló que tiene “un futuro bueno con la selección”. Los dos casos completan una mirada que incluye el rendimiento inmediato y las posibilidades de crecimiento de los jugadores que reciben oportunidades.

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El próximo compromiso frente a Ecuador ofrecerá otro escenario para continuar esa evaluación y trabajar sobre las dificultades ofensivas detectadas. La gira permite que Christiansen reúna más elementos sobre las alternativas que tiene a disposición, mientras Carrasquilla y Martínez siguen siendo referencias conocidas para el cuerpo técnico. Murillo y Griffith ya recibieron minutos y un respaldo público; sus actuaciones serán parte de la información con la que el entrenador definirá sus próximas decisiones.

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