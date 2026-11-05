Concacaf renueva la Copa Oro 2027: ¿Cómo funciona el nuevo formato, grupos, clasificación y cuándo es el sorteo?

El nuevo formato del torneo de la Copa Oro se estrenará con el torneo de 16 selecciones que se disputará del 17 de junio al 11 de julio de 2027

El torneo de la Copa Oro cambia de formato | Imago7

La Concacaf anunció este 5 de noviembre un cambio importante en el formato de la Copa Oro, que entrará en vigor a partir de la edición de 2027. A través de un comunicado oficial, el organismo confirmó que el torneo pasará de cuatro grupos a sólo dos, una modificación que busca elevar la competitividad de la competencia, ofrecer enfrentamientos de mayor relevancia y generar más emoción entre los aficionados al fútbol. Además de revelar esta nueva estructura, la confederación también dio a conocer las fechas clave para la próxima edición del certamen de selecciones más importante de la región.

Uno de los principales atractivos será conocer si este cambio de formato abre nuevas posibilidades para las selecciones que buscan terminar con el dominio de México y Estados Unidos. El Tricolor encabeza el palmarés histórico con 13 títulos, mientras que el conjunto estadounidense ocupa el segundo puesto con siete trofeos. Ahora, equipos como Costa Rica, Guatemala, Honduras y Canadá tendrán una nueva oportunidad para desafiar a las dos grandes potencias de la Concacaf y pelear por el título en una competencia que promete una dinámica distinta a partir de 2027.

¿Cuándo es la Copa Oro 2027 y el sorteo oficial? Fecha y horario

La Copa Oro 2027 se disputará del jueves 17 de junio al domingo 11 de julio, fecha en la que se conocerá al nuevo campeón del torneo de selecciones de la Concacaf. La competencia arrancará con la fase de grupos, que tendrá actividad hasta el 30 de junio, mientras que los cuartos de final están programados para el 3 y 4 de julio. Posteriormente, las semifinales se jugarán el 7 y 8 de julio, antes de la gran final del domingo 11 de julio.

Por su parte, el sorteo oficial de la Copa Oro 2027 tendrá lugar el jueves 8 de abril, cuando quedará definida la distribución de las 16 selecciones participantes en los dos grupos. Hasta el momento, la Concacaf no ha confirmado el horario de la ceremonia ni los detalles de las sedes y el calendario completo de partidos.

Concacaf: ¿Cómo funciona el nuevo formato de la Copa Oro 2027?

La Copa Oro 2027 conservará la participación de 16 selecciones, pero tendrá una modificación importante en su primera fase. En lugar de los cuatro grupos de cuatro equipos que caracterizaron las ediciones anteriores, el torneo contará con dos sectores de ocho integrantes cada uno. Para organizar estos encuentros, los ocho integrantes de cada sector se dividirán en cuatro niveles según su posición en el ranking de la confederación y cada selección enfrentará a un representante de cada nivel. Así, todos tendrán cuatro compromisos en la primera fase, pero no necesariamente ante los mismos rivales.

Al término de esta etapa, las ocho selecciones con mejor rendimiento, cuatro por cada grupo, obtendrán su boleto a los cuartos de final. A partir de ahí, la competencia continuará con las femifinales y la final, en un camino de eliminación directa que definirá al campeón. Los resultados y la posición de cada equipo en la tabla serán determinantes para establecer los cruces de la primera ronda eliminatoria, con enfrentamientos entre las selecciones mejor y peor clasificadas.

¿Cómo quedan los grupos para la Copa Oro 2027?

Hasta el momento, la Concacaf no ha definido los grupos de la Copa Oro 2027, ya que la distribución de las 16 selecciones se conocerá durante el sorteo oficial del jueves 8 de abril. Para esta ceremonia, los equipos se repartirán en ocho bombos con dos integrantes cada uno, de acuerdo con su posición en el Ranking de Selecciones Nacionales de la confederación.

Una vez que se conozcan los dos sectores, las selecciones de cada grupo quedarán distribuidas en cuatro rangos de clasificación. Esta organización permitirá establecer los enfrentamientos de la fase de grupos mediante una matriz predeterminada, con la intención de que cada equipo se mida ante una combinación equilibrada de rivales. De esta manera, el nuevo formato buscará que las selecciones mejor posicionadas tengan partidos de mayor exigencia desde el inicio del certamen.

¿Cómo será la clasificación para la Copa Oro 2027 de la Concacaf?

La Copa Oro 2027 contará con 16 participantes, de los cuales 15 obtendrán su lugar a través de las competencias de la Concacaf, mientras que Arabia Saudita repetirá como selección invitada. El proceso de clasificación tendrá dos vías: la Liga de Naciones Concacaf 2026/27 y la ronda preliminar de la Copa Oro, que definirá los últimos boletos para el torneo.

Ocho selecciones conseguirán su clasificación directa a través de la Liga de Naciones, con los resultados de noviembre de 2026 como parte fundamental del proceso. Los siete lugares restantes se definirán en la ronda preliminar, prevista para marzo de 2027, donde los equipos buscarán completar la lista de participantes. Así, la Concacaf tendrá definidos a sus representantes antes del sorteo oficial del 8 de abril, en el que también quedará establecido el camino de cada selección rumbo al título.