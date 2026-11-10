La emotiva promesa que Manuel Morán le cumplió a su padre tras ser convocado por Panamá

A sus 29 años, Morán tendrá la oportunidad de competir por un lugar en el equipo de Christiansen.

Panamá se prepara para un duelo complicado | X: @fepafut

La selección de Panamá continúa su preparación para enfrentar a Curazao por los cuartos de final de la Concacaf Nations League. El equipo dirigido por Thomas Christiansen completó su segunda jornada de entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento de Pandeportes, en Juan Díaz, con la participación de 19 futbolistas.

Durante la práctica, que se extendió aproximadamente una hora, se incorporaron José Vergara y Manuel Morán. Ambos jugadores llegaron al país durante la tarde y se trasladaron a las instalaciones deportivas para comenzar a trabajar con sus compañeros. Vergara realizó ejercicios diferenciados, al igual que Jorge Gutiérrez, por precaución.

Una de las principales novedades de la convocatoria es Morán, mediocampista de Cartaginés que recibió su primer llamado a la selección mayor. El futbolista atraviesa un buen momento en Costa Rica, donde viene de convertir un gol de cabeza en su último compromiso.

Manuel Morán expresa su emoción por representar a Panamá

“Es un sueño de niño que tenía”, expresó el volante sobre su incorporación al seleccionado panameño A sus 29 años, Morán tendrá la oportunidad de competir por un lugar en el equipo de Christiansen antes de cumplir los 30.

“Tengo 29 años, ya en este mes cumplo los 30, entonces estoy agradecido con Dios, y como uno dice, es el tiempo de él, no el tiempo que yo quería, y ahora toca llegar aquí, hacer las cosas bien para ganarme un puesto, para tener unos minutos y así aportar al objetivo que tiene la selección”, agregó.

El mediocampista también recordó una promesa que le había realizado a su padre. “Y algo que siempre decía es que yo nunca he tenido un suéter de la Selección, porque le prometí a mi papá de que me lo iba a poner cuando me llamaran, y ahora se dio a estos años, así que estoy muy contento y toca aprovecharlo”.

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Por otra parte, Amir Murillo se incorporó durante la noche a la concentración. Para este martes está prevista la llegada de Ismael Díaz, Martín Krug, Yoel Bárcenas, José Córdoba y Giovany Herbert, quienes completarán el plantel convocado.

Panamá visitará a Curazao el jueves 12 de noviembre y disputará la revancha el domingo 15 en el Estadio Rommel Fernández. La eliminatoria definirá un clasificado al Final Four de la Concacaf Nations League y a la Copa Oro 2027.

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