AEW despide a PAC con emotivo homenaje; Bryan Danielson y Jon Moxley, se funden en un abrazo y recuerdan su legado en la lucha libre

La empresa recordó al luchador inglés durante AEW Dynamite, mientras sus compañeros y familiares compartieron mensajes tras su fallecimiento

AEW despide a PAC con emotivo homenaje. Foto X: @AEW

El mundo de la lucha libre profesional vivió una noche especial durante AEW Dynamite, donde All Elite Wrestling rindió homenaje a Benjamin Satterley, conocido mundialmente como PAC, tras confirmarse su fallecimiento a los 40 años de edad.

La compañía dedicó los primeros momentos de su programa al luchador inglés, quien se convirtió en una de las figuras internacionales más importantes de AEW desde su llegada en 2019. Compañeros, amigos y aficionados recordaron su carrera, su estilo dentro del ring y la huella que dejó en la empresa. La campana sonó 10 veces mientras sus compañeros, visiblemente afectados, montaban una guardia de honor.

We love you, Ben. We miss you. We always will. 🖤 pic.twitter.com/EIANsSNnTb — All Elite Wrestling (@AEW) October 1, 2026

Uno de los momentos más emotivos estuvo protagonizado por Bryan Danielson y Jon Moxley, quienes compartieron vestidor y combates con PAC dentro de AEW y expresaron su pesar por la pérdida de uno de los talentos más reconocidos de la compañía.

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AEW recuerda la carrera de PAC durante Dynamite

Antes del inicio de la función, AEW presentó un tributo especial dedicado a Benjamin Satterley, acompañado de imágenes de algunos de los momentos más importantes de su trayectoria.

The very, very best of us. Truly one of a kind.



We love you so, so much, Ben. We miss you so, so much. We always will. 🖤 pic.twitter.com/pi0XkfZKAn — All Elite Wrestling (@AEW) October 1, 2026

PAC llegó a All Elite Wrestling en 2019 y rápidamente se convirtió en una de las figuras más destacadas del roster gracias a su combinación de velocidad, técnica y un estilo aéreo que lo distinguió durante toda su carrera. Dentro de AEW conquistó campeonatos importantes, incluido el Campeonato All-Atlantic, además de formar parte de Death Triangle junto a los mexicanos Penta y Rey Fénix, una de las agrupaciones más reconocidas de la empresa.

Bryan Danielson y Jon Moxley recuerdan a su compañero en AEW

Durante el homenaje, Bryan Danielson y Jon Moxley compartieron recuerdos sobre PAC y la importancia que tuvo dentro de AEW.

Durante AEW Dynamite, Bryan Danielson y Jon Moxley protagonizaron uno de los momentos más emotivos del homenaje a PAC. Después de que Moxley retuviera el Campeonato Continental AEW ante Orange Cassidy, la música de Danielson comenzó a sonar y el excampeón mundial apareció sorpresivamente ante el público de Pittsburgh. Visiblemente conmovido, Danielson se dirigió al cuadrilátero mientras Moxley también intentaba contener las lágrimas y, pese a la historia y rivalidad que ambos han protagonizado, terminaron fundidos en un abrazo en medio del ring como parte del tributo al luchador inglés.

Bryan Danielson is here, and he and Jon Moxley embrace!



Watch #AEWDynamite A Tribute to PAC on TBS & HBO Max pic.twitter.com/aixStps1nq — All Elite Wrestling (@AEW) October 1, 2026

El tributo reflejó el impacto que Benjamin Satterley tuvo entre sus compañeros, más allá de sus logros deportivos y sus actuaciones en los eventos de AEW.

La familia de PAC agradece el apoyo tras su fallecimiento

Por otra parte, Renee Paquette fue la encargada de leer un mensaje de la familia de Benjamin Satterley, PAC, en el que sus seres queridos y la esposa del luchador agradecieron las muestras de cariño y apoyo recibidas tras su muerte. En la declaración también se destacó que el padre de Satterley agradeció personalmente a Tony Khan por haberle dado a su hijo la oportunidad de llegar a AEW, empresa en la que se convirtió en una de sus figuras reconocidas a nivel internacional.

PAC será recordado por su estilo innovador, sus combates de alto nivel y por representar a una generación de luchadores europeos que alcanzaron protagonismo en las principales empresas internacionales.