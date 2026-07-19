España hace historia tras ganar la final del Mundial con un récord imposible

La selección española estableció una nueva marca de partidos invicta tras derrotar a Argentina en la final de la Copa del Mundo

Ferrán Torres le dio el título a España | REUTERS

España cerró el Mundial 2026 con un nuevo registro histórico en el futbol internacional. Tras conquistar la Copa del Mundo, la selección dirigida por Luis de la Fuente extendió su racha a 38 partidos consecutivos sin derrota en todas las competiciones, una cifra que la convierte en la selección masculina europea con la mejor seguidilla invicta de la historia.

El combinado español alcanzó esta marca después de mantener un rendimiento constante durante los últimos ciclos. En esta etapa, España acumula 29 victorias y nueve empates, números que superan los registros de otras potencias europeas que marcaron época, como Italia, Alemania o Francia.

Una generación que combina juventud y experiencia

El récord español llegó con una plantilla que mezcló futbolistas consolidados con jóvenes que asumieron protagonismo en los últimos torneos. Jugadores como Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Pedri, Nico Williams y Rodri se convirtieron en piezas importantes dentro de una estructura que mantuvo resultados frente a distintos estilos de juego.

Luis de la Fuente consiguió darle continuidad a una idea basada en la posesión, la presión tras pérdida y la participación de futbolistas jóvenes en escenarios importantes. El técnico español acumuló títulos y resultados desde su llegada al banquillo, hasta convertir a la selección en una de las referencias del futbol mundial.

La racha todavía representa un desafío para el futuro, ya que cada partido oficial representará una oportunidad para ampliar un registro que ya quedó escrito en la historia. España cerró el Mundial 2026 con el trofeo y con una marca que refleja la estabilidad de su proyecto deportivo.

España supera una marca que pertenecía a las grandes selecciones europeas

La racha española comenzó después de la derrota ante Escocia en marzo de 2023, en las eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2024. Desde entonces, el equipo nacional logró mantenerse sin perder durante torneos oficiales y partidos amistosos, con una evolución marcada por el cambio generacional impulsado por Luis de la Fuente.

Durante este periodo, España conquistó la UEFA Nations League 2023, ganó la Eurocopa 2024 y posteriormente levantó el Mundial 2026, tres títulos que consolidaron un ciclo competitivo. La selección también dejó atrás registros históricos de equipos europeos que habían dominado durante distintas épocas.

Entre los equipos que tenían las mejores rachas invictas aparece Italia, que consiguió 37 partidos sin perder entre 2018 y 2021, incluyendo la conquista de la Eurocopa 2020. España superó esa cifra y estableció una nueva referencia para una selección masculina europea.

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