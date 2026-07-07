La MLS vuelve tras el Mundial 2026: así será el regreso de la liga y lo que está en juego

Tras siete semanas de pausa por el Mundial 2026, la MLS vuelve con partidos de alto impacto y un calendario cargado hasta diciembre

La MLS prepara su regreso tras el Mundial | Megan Briggs | Getty Images vía AFP

La Major League Soccer (MLS) que podría tener como sorpresa la llegada del arquero sanción Vizinha, reanudará su temporada después de la histórica pausa provocada por el Mundial 2026 que actualmente se encuentra en octavos de final, una interrupción inédita que modificó por completo el calendario del fútbol en Norteamérica.

El regreso de la MLS está programado para el 16 y 17 de julio, apenas unos días antes de la final de la Copa del Mundo, con una serie de encuentros que prometen mantener el entusiasmo que dejó el torneo internacional y dar inicio a una intensa recta final rumbo a los playoffs.

La pausa terminó: así regresa la MLS con duelos de alto voltaje

Nuestra liga apostó por un reinicio atractivo para los aficionados para que no se pierda el furor por el fútbol que nos deja la Copa del Mundo.

La primera jornada incluirá clásicos regionales y enfrentamientos entre equipos con fuertes rivalidades, buscando aprovechar el interés que el Mundial despertó en millones de seguidores del fútbol en Estados Unidos.

Entre los encuentros más destacados aparecen el clásico canadiense entre CF Montréal y Toronto FC, el duelo entre Seattle Sounders y Portland Timbers, además del esperado LA Galaxy contra Los Angeles FC, uno de los partidos de mayor convocatoria de la liga.

Todos forman parte de una estrategia para que el regreso de la MLS tenga un impacto inmediato tanto en los estadios como en las audiencias televisivas.

La temporada, sin embargo, no recuperará su ritmo habitual por mucho tiempo.

Apenas unas semanas después del reinicio comenzará la Leagues Cup 2026, torneo que volverá a enfrentar a clubes de la MLS y la Liga MX, obligando a una nueva pausa en el campeonato doméstico antes del cierre definitivo de la fase regular.

Mucho más que un regreso: la liga entra en una etapa decisiva

El tramo final de la temporada será determinante para los equipos que buscan un lugar en los playoffs de la MLS Cup.

Con menos margen de error y un calendario más comprimido, cada punto adquirido durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre tendrá un peso considerable en la clasificación.

Además del reto deportivo, los clubes deberán gestionar el desgaste de futbolistas que llegan después de disputar el Mundial con sus respectivas selecciones. La recuperación física y la profundidad de las plantillas podrían convertirse en factores decisivos para definir a los candidatos al campeonato.

La temporada 2026 también marcará el final de una era. Será la última temporada disputada bajo el tradicional calendario de febrero a diciembre, ya que a partir de 2027 la MLS iniciará la transición hacia un formato similar al de las principales ligas europeas, con competencias que abarcarán de verano a primavera.

Por ello, el regreso de la liga representa mucho más que la continuación de un torneo.

Es el inicio del último capítulo de un modelo que acompañó el crecimiento del fútbol profesional en Norteamérica y que ahora busca aprovechar el impulso generado por el Mundial 2026 para consolidar una nueva etapa en su historia.

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