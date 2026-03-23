MLB 2026: cuándo arranca, calendario de juegos y dónde ver en directo el Opening Day de las Grandes Ligas

Tras el apasionante Clásico Mundial de Béisbol, arranca la campaña 2026 del béisbol de las Ligas Mayores. Conoce el día y las primeras series

¿Cuándo inicia MLB 2026?|Luke Hales/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

Tras una edición de récord del Clásico Mundial de Béisbol, el Rey de los Deportes vive un renacimiento y faltan un par de días para que inicie la temporada 2026 de Major League Baseball.

El Opening Day está a la vuelta de la esquina, de una temporada que será vital para el béisbol porque hay una amenaza de paro patronal que se cierne sobre las Ligas Mayores, en buena medida por esta época de dominio de los Dodgers, en la que han hecho grandes contrataciones a un nivel pocas veces visto.

Es además el inicio de una nueva era en el diamante, ya que las Grandes Ligas estrenarán el robot-umpire, el sistema de revisión de bolas y strikes (el sistema ABS) que podría cambiar muchas cosas a partir de esta temporada, que arranca el miércoles 25 de marzo.

Opening Day MLB 2026: ¿Cuándo inicia la temporada de béisbol de las Grandes Ligas?

La temporada 2026 del béisbol de las Grandes Ligas iniciará con un partido único, el primero de la serie entre los New York Yankees y los San Francisco Giants, en un partido que marca un antes y después en el Rey de los Deportes, porque lo podrás seguir en todo el mundo por Netflix.

El juego está programado para el miércoles 25 de marzo, con el play ball en el Oracle Park en punto de las 18:05 horas, tiempo del centro de México. Por los Yankees está programado a lanzar Max Fried, mientras que San Francisco tendría en la lomita a Logan Webb.

Calendario del Día Inaugural Grandes Ligas 2026: juegos y series inaugurales

Estas son las primeras 15 series de la temporada 2026 de Major League Baseball, con dos equipos iniciando el miércoles 25, 22 más el jueves 26 y hasta el viernes 27 tendrán su primer partido Toronto, los A’s, Kansas City, Atlanta, Colorado y Miami. Así está el calendario de partidos de los primeros tres días:

Miércoles 25 de marzo New York Yankees vs San Francisco Giants , 6:10 pm | por Netflix a nivel mundial



Jueves 26 de marzo Pittsburgh Pirates vs New York Mets , 11:15 am Chicago White Sox vs Milwaukee Brewers , 12:10 pm Washington Nationals vs Chicago Cubs , 12:20 pm Minnesota Twins vs Baltimore Orioles , 1:05 pm Boston Red Sox vs Cincinnati Reds , 2:10 pm Los Angeles Angels vs Houston Astros , 2:10 pm Detroit Tigers vs San Diego Padres , 2:10 pm Texas Rangers vs Philadelphia Phillies , 2:15 pm Tampa Bay Rays vs St. Louis Cardinals , 2:15 pm Arizona Diamondbacks vs Los Angeles Dodgers , 6:30 pm | por ESPN en México Cleveland Guardians vs Seattle Mariners , 8:10 pm



Viernes 27 de marzo New York Yankees vs San Francisco Giants , 2:35 pm Athletics vs Toronto Blue Jays , 5:07 pm | por ESPN en México Colorado Rockies vs Miami Marlins , 5:10 pm Kansas City Royals vs Atlanta Braves , 5:15 pm Los Angeles Angels vs Houston Astros , 6:10 pm Cleveland Guardians vs Seattle Marines , 7:40 pm Detroit Tigers vs San Diego Padres , 7:40 pm Arizona Diamondbacks vs Los Angeles Dodgers , 8:10 pm



¿Dónde ver en vivo la temporada de las Grandes Ligas 2026? Fecha, hora, estreaming y canales de TV

El interés en el béisbol está en un punto alto y los partidos podrán ser vistos en múltiples plataformas en México este 2026.

ESPN transmitirá varios partidos a la semana por sus canales y en Disney+

FOX One

Televisa tendrá 55 juegos de temporada regular en Canal 9, Canal 5 y ViX. Acuerdo en sustitución de Imagen

En MLB TV puedes seguir todos los partidos

MLB 2026: fechas especiales en abril

Tres fechas a marcar en el calendario en el primer mes de la temporada de las Grandes Ligas. El 6 de abril es la repetición de la última Serie Mundial, con los Toronto Blue Jays recibiendo a los Dodgers. El 15 de abril es el Día de Jackie Robinson, haciendo honor al primer jugador de raza negra en MLB y por el que todos los equipos tienen retirado el número 42. Por último, se disputará la primera serie internacional, Padres contra Diamondbacks, en México.

¿Cuándo serán los partidos de Grandes Ligas en México este 2026?

Tras un año de ausencia, Major League Baseball vuelve a México, con una serie para terminar el primer mes de la temporada. El Estadio Alfredo Harp Helú, la casa de los Diablos Rojos del México de la Liga Mexicana, es la sede de dos partidos entre los San Diego Padres y los Arizona Diamondbacks.

Estos dos partidos entre rivales de la División Oeste de la Liga Nacional se disputarán el sábado 25 y domingo 26 de abril en la Ciudad de México, la tercera serie en el Harp, tras el Giants vs Padres en 2023 y Astros vs Rockies de 2024.

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