Sandy Alcántara Marlins: por qué NO será cambiado en 2026

El dominicano viene de una racha brutal en julio y los Marlins siguen con vida real en la pelea por el Wild Card de la Liga Nacional.

Alcántara es una pieza clave de los Marlins | SAM NAVARRO / GETTY IMAGES VIA AFP

Los Miami Marlins llegan a la recta final del mercado de cambios con una decisión que puede marcar el resto de su temporada. Cambiar a Sandy Alcántara sería un error gigante para un equipo que sigue soñando con octubre, y la realidad estadística respalda esa idea con fuerza.

Los Marlins pelean de verdad por la postemporada

Miami marcha en tercer lugar del Este de la Liga Nacional con marca de 52-45, a 4.0 juegos del líder Atlanta. Pero lo que realmente importa en este momento es otra tabla, la del Comodín, donde los Marlins actualmente ocupan el tercer y último puesto que da boleto directo a playoffs. Ese dato cambia completamente la conversación porque un equipo que compite por el Wild Card no puede darse el lujo de desprenderse de su mejor brazo justo cuando más lo necesita.

La racha reciente del club, que incluyó el mejor junio en la historia de la franquicia con 20 triunfos, dejó a Miami como protagonista real en la lucha por meterse en la fiesta de octubre. Vender activos en este contexto enviaría un mensaje contradictorio al clubhouse, algo que analistas como Ken Rosenthal ya han señalado como un riesgo innecesario para la relación entre la directiva y los jugadores.

Alcántara está lanzando como el Cy Young que todos recuerdan

El dominicano viene de un tramo espectacular que coincide justo con el momento clave del mercado. En julio, Alcántara suma dos aperturas por un total de 15 entradas lanzadas, permitiendo apenas 4 carreras limpias, otorgando solo una base por bolas y ponchando a 16 rivales. Esos números no son casualidad, son la confirmación de que el dominicano recuperó ese nivel dominante que lo llevó a ganar el Cy Young en 2022.

Más allá del mes reciente, Alcántara acumula en la temporada 100 ponches, un WHIP de 1.22 y marca de 10-5, cifras que lo colocan entre los abridores más confiables del circuito. Después de superar una lesión seria de codo, verlo lanzar con este nivel de comando y poder de ponche es la mejor señal posible para un club que apuesta por competir ahora mismo.

El costo de dejarlo ir supera cualquier retorno posible

Alcántara tiene contrato garantizado hasta 2027, lo que le da a Miami control absoluto sobre su futuro sin presión de perderlo en la agencia libre. Su valor en el roster hoy vale más que cualquier prospecto que pueda llegar a cambio, sobre todo con el equipo peleando cabeza a cabeza por un puesto de playoffs. Los Marlins tienen otras piezas negociables en el roster para hacer ajustes puntuales antes del 3 de agosto, pero el as dominicano debería quedarse fuera de cualquier conversación de cambio.

Con Alcántara en la rotación, encabezando el staff junto a Max Meyer, Miami tiene con qué soñar en grande de cara a la segunda mitad del calendario. Soltarlo ahora sería apostar el presente por un futuro incierto, cuando el presente luce más prometedor que en años recientes.

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