¡El Machín está de regreso! Edson Álvarez celebra triunfo con el West Ham

El West Ham venció con un 3-1 al Portsmouth, en la primera ronda de la Carabao Cup que se disputó este sábado 8 de agosto de 2026 en el London Stadium

Edson Álvarez regresa con el West Ham | Imago7



Edson Álvarez volvió a la actividad oficial con el West Ham y lo hizo con una victoria que marca el primer paso del club en su intento por regresar a la Premier League. El mediocampista mexicano fue titular en el triunfo 3-1 sobre Portsmouth este 8 de agosto, en la primera ronda de la Carabao Cup, dentro de un London Stadium que abrió sus puertas para una nueva etapa en la historia de los Hammers.

El regreso del futbolista mexicano también representa una señal clara sobre los planes de Nuno Espírito Santo. El técnico portugués colocó al mexicano desde el inicio y le entregó el dorsal número 4, una muestra de la importancia que tendrá dentro de la estructura del equipo. Desde la zona central del campo, el exjugador del Ajax aportó presencia física, recuperación y equilibrio durante los 74 minutos que permaneció sobre el terreno de juego.

La jornada tuvo un momento de tensión para el mexicano. Edson Álvarez recibió tarjeta amarilla al minuto 54 tras una entrada sobre un futbolista de Portsmouth. La acción generó reclamos del conjunto rival e incluso el técnico John Mousinho consideró que la infracción pudo merecer una expulsión, debido a la gravedad del choque y a la lesión de Zak Swanson. A pesar de la amonestación, el mediocampista permaneció en el partido hasta el minuto 74.

Su salida llegó con el marcador favorable para el West Ham y dejó su lugar a El Hadji Malick Diouf. Para Edson Álvarez, el encuentro significó mucho más que un simple compromiso de copa: fue su primer partido oficial tras un periodo de incertidumbre sobre su futuro y una oportunidad para demostrar que puede convertirse en una pieza importante del proyecto que busca devolver a los Hammers a la máxima categoría del fútbol inglés.

La victoria tuvo como principal protagonista a Valentín ‘Taty’ Castellanos. El delantero argentino apareció con un doblete, primero al minuto 43 y después al 50, mientras que Jarrod Bowen también aportó una anotación para sentenciar el 3-1. Portsmouth descontó, pero el West Ham sostuvo la ventaja y consiguió su boleto a la siguiente ronda de la Copa de la Liga.

El contexto convierte este nuevo comienzo en un desafío mayúsculo para Edson Álvarez y el West Ham. El club perdió su lugar en la Premier League al término de la temporada 2025-26, después de 14 campañas consecutivas en la élite, y ahora tiene como principal objetivo el ascenso. Con el mexicano dentro de sus planes, los Hammers dieron su primer paso oficial de la temporada con una victoria y dejaron una primera señal de lo que esperan de su nuevo líder en el mediocampo.

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