Camilo Durán anota su primer gol con el Celtic y deja su mensaje a Colombia

El atacante colombiano logra anotar por primera vez oficialmente en el ‘gigante’ escocés.

Camilo Durán marca con el Celtic | Captura de @PremSportsTV

Camilo Durán está enchufado en Escocia. Ha sido prometedor su desempeño en la pretemporada tras fichar con un equipo que representa demasiado: el Celtic, sin duda el más grande del país, que decidió contar con sus servicios después de su paso en el Qarabag. El atacante posiblemente entre en el radar de Selección Colombia pensando en los próximos objetivos.

En su tercer compromiso oficial, el cafetero se vistió de goleador por la Copa de la Liga en su país. Primero logró asistir para la goleada 1-5 de su equipo frente al Kilmarnock, pero días más tarde le llegó la ocasión de romper el cero. El Dundee United sufrió su bautismo.

El Celtic logró meterse en los cuartos de final de la competencia tras vencer 0-4 al Dundee United como visitante. Auston Trusty, así como Durán, Benjamin Nygren y Sebastian Tounekti fueron los directos responsables del triunfo abultado. En el caso del samario, alargó la cuenta con la segunda diana parcial del cotejo.

El gol y el mensaje de Camilo Durán

Rápidamente, a los 24′ (dos minutos después de que Trusty marcara el primer gol), Durán marcó el camino de la clasificación. Tuvo cierta polémica por una aparente mano en ataque, la cual no fue sancionada por el árbitro central. Solo necesitó de cazar el rebote, prácticamente sobre el área chica, para capturar el servicio y marcar.

No ocultó su alegría. Sin embargo, después de recibir la felicitación de sus compañeros, Durán se levantó la camiseta y mostró el “fuerza Colombia” dedicado a todos los afectados por el terremoto que golpeó a buena parte del país. Un noble gesto que fue reconocido en el país.

Camilo Durán doubles the lead! 🍀



A first goal for @CelticFC's new Colombian forward 🇨🇴#PremierSportsCup pic.twitter.com/5Na5lw5rRq — Premier Sports (@PremSportsTV) August 15, 2026

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Primer gol y clasificación a la bolsa para el equipo dirigido por Martin O’Neill. El próximo duelo será por repesca de Champions League, pues el equipo de Glasgow disputará el cotejo de ida ante el Lask por el ingreso a la fase de grupos. Seguramente Durán tendrá actividad en un duelo clave para marcar el rumbo de la temporada.

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