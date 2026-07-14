Efraín Juárez queda eliminado de la Champions League con el Győri ETO

El entrenador mexicano no pudo superar la primera ronda de clasificación tras caer 3-2 en el global ante el Víkingur Reykjavík de Islandia.

Efraín Juárez, eliminado de la Champions League. | Imago 7

El sueño de Efraín Juárez de avanzar en la Champions League 2026-27 terminó en la primera ronda de clasificación. El Győri ETO de Hungría, dirigido por el entrenador mexicano, empató 2-2 ante el Víkingur Reykjavík en el partido de vuelta y quedó eliminado con marcador global de 3-2.

El conjunto húngaro llegó al ETO Park obligado a remontar después de perder 1-0 en Islandia durante el encuentro de ida. Juárez planteó un equipo con la necesidad de buscar el arco rival, aunque la eliminatoria se complicó todavía más cuando el Víkingur consiguió adelantarse a los 34 minutos y amplió su ventaja en el global.

La reacción del Győri ETO llegó antes del descanso. El equipo de Juárez consiguió marcar dos veces para darle la vuelta al partido y marcharse al medio tiempo con ventaja de 2-1. Con ese resultado, la serie se encontraba empatada y el conjunto húngaro mantenía abierta la posibilidad de extender la eliminatoria.

Sin embargo, el Víkingur volvió a golpear durante el inicio de la segunda mitad y consiguió el 2-2 que nuevamente colocó al equipo islandés por delante en el marcador global. El Győri ETO tuvo mayor posesión y terminó el encuentro con más disparos que su rival, pero solo dos de sus 12 intentos fueron a portería.

Juárez realizó modificaciones durante la segunda parte para buscar el gol que mantuviera con vida al campeón de Hungría, pero su equipo no logró cambiar el resultado. El empate 2-2 confirmó la eliminación por 3-2 en el global y cerró la primera experiencia oficial del entrenador mexicano en la fase de clasificación de la Champions League.

La eliminación llega semanas después de la salida de Efraín Juárez de Pumas, equipo al que llevó hasta la final del Clausura 2026 antes de perder el título frente a Cruz Azul. El mexicano inició posteriormente su etapa en Hungría con el Győri ETO y ahora deberá continuar su camino europeo fuera de la Champions League, con la posibilidad de disputar la clasificación a la Conference League.

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