Dodgers igualan récord histórico de los Braves y aseguran su lugar en los Playoffs de MLB

La novena angelina mantiene su dominio en MLB y se convierte en una de las organizaciones más constantes en la historia de las Grandes Ligas

Los Dodgers ya tienen su boleto a los Playoffs | Katie Stratman-Imagn Images

Los Dodgers de Los Ángeles volvieron a cumplir con las expectativas y aseguraron su presencia en la postemporada de las Grandes Ligas por 14 temporadas consecutivas, una marca que iguala el récord histórico de los Bravos de Atlanta entre 1991 y 2005. La clasificación llegó después de la victoria del lunes por 4-1 sobre los Cincinnati Reds.

La celebración en el vestidor incluyó el tradicional brindis con champaña, aunque dentro del equipo saben que el objetivo principal todavía está por delante. Para los Dodgers, asegurar un boleto a octubre forma parte de la rutina de una organización acostumbrada a competir por campeonatos en los últimos años.

“Es difícil decir que alguna vez se sienta rutinario, pero es lo que se espera aquí”, explicó el tercera base Max Muncy, quien destacó que la clasificación representa apenas un paso más dentro de una temporada en la que el equipo busca volver a pelear por la Serie Mundial.

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El conjunto angelino, actual bicampeón de la MLB, se convirtió junto con Milwaukee y Tampa Bay en uno de los equipos que ya tienen asegurado su lugar en los playoffs. Además, redujo a tres su número mágico para conquistar su quinto título consecutivo de la División Oeste de la Liga Nacional y el decimotercero en las últimas 14 campañas.

La racha de Los Ángeles iguala lo conseguido por los Bravos de Atlanta durante la década de los noventa y principios de los 2000. Sin embargo, Muncy recordó que los Dodgers han tenido mejores resultados durante este periodo, con tres campeonatos y cinco apariciones en la Serie Mundial durante su etapa de dominio reciente.

MÁS INFORMACIÓN: Chourio, Pratt y Ortiz protagonizan fuerte impacto en triunfo de los Brewers El mánager Dave Roberts, quien vive su undécima temporada al frente del equipo, destacó la constancia como uno de los principales valores de esta generación de Dodgers. El estratega señaló que mantener el nivel competitivo durante tantos años requiere mucho más que una buena temporada y representa un trabajo colectivo dentro de toda la organización.

Con marca de 91-59, Los Ángeles ocupa actualmente el segundo puesto de la Liga Nacional. Los Dodgers tienen una ventaja de dos juegos y medio sobre Atlanta y se encuentran a dos encuentros de Milwaukee en la pelea por quedarse con la mejor posición de la liga antes del inicio de la postemporada.

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