Haití vs Estados Unidos en vivo: goles y resultados del partido de la Concacaf Nations League 2026, hoy 14 de noviembre

Estados Unidos inicia los cuartos de final ante Haití en el penúltimo partido de Mauricio Pochettino, quien dejará el cargo para dirigir al Manchester United

Haití y Estados Unidos se enfrentan este sábado 14 de noviembre en el partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League, en un encuentro marcado por la inminente salida de Mauricio Pochettino. El entrenador argentino confirmó su despedida de la selección norteamericana para asumir el banquillo del Manchester United, por lo que únicamente le restan los dos compromisos de esta eliminatoria antes de regresar a la Premier League.

El técnico cerrará una etapa que comenzó en septiembre de 2024 y que registra 21 victorias, 12 derrotas y dos empates en 35 partidos. Bajo su dirección, las Barras y las Estrellas alcanzaron la final de la Copa Oro 2025 y los octavos de final del Mundial 2026. Ahora, Christian Pulisic, Weston McKennie y Folarin Balogun encabezan un plantel que busca recuperar el campeonato continental después de conquistar las primeras tres ediciones del certamen.

Los haitianos afrontan la serie después de conseguir su clasificación a los cuartos de final con nueve puntos en cuatro encuentros y tras disputar su primera Copa del Mundo desde 1974. El conjunto dirigido por David Badía intentará aprovechar su condición administrativa de local y obtener una ventaja antes del encuentro definitivo, aunque deberá hacerlo en Miami debido al cambio de sede autorizado por la Concacaf.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Haití vs Estados Unidos hoy 14 de noviembre de 2026?

El encuentro comenzará a las 15:30 horas, tiempo del centro de México, en el Nu Stadium de Miami, Florida. En Estados Unidos, las opciones para ver el partido son TNT, truTV y HBO Max en inglés, además de Telemundo, Universo y Peacock en español.

Alineaciones del Haití vs Estados Unidos, al momento

Mauricio Pochettino perfila un equipo con Christian Pulisic y Folarin Balogun como referentes ofensivos, acompañado por Weston McKennie y Tyler Adams en el mediocampo. Del otro lado, el conjunto caribeño buscaría aprovechar la velocidad de sus extremos y la presencia de Wilson Isidor como delantero centro.

Haití (4-2-3-1): Josué Duverger; Carlens Arcus, Jean-Kévin Duverne, Garven Metusala, Duke Lacroix; Danley Jean Jacques, Jean-Ricner Bellegarde; Louicius Deedson, Fafà Picault, Ruben Providence; Wilson Isidor. DT: David Badía.

Estados Unidos (4-3-3): Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richards, Auston Trusty, Antonee Robinson; Tyler Adams, Sebastian Berhalter, Weston McKennie; Christian Pulisic, Folarin Balogun, Cavan Sullivan. DT: Mauricio Pochettino.

Antecedentes del Haití vs Estados Unidos y últimos resultados en la Concacaf Nations League

El historial registra 19 enfrentamientos, con ocho victorias estadounidenses, cinco empates y seis triunfos haitianos. La última victoria de los caribeños ocurrió el 5 de noviembre de 1973, mientras que el cruce más reciente terminó 2-1 a favor de las Barras y las Estrellas en la Copa Oro 2025, con goles de Malik Tillman y Patrick Agyemang.

El combinado norteamericano llega después de derrotar a Perú, Chile, México y Canadá en sus cuatro compromisos más recientes. La eliminatoria se definirá el martes 17 de noviembre en el TQL Stadium de Cincinnati, con inicio a las 18:00 horas del centro de México. El vencedor por marcador global avanzará a la fase final programada para marzo de 2027 en el SoFi Stadium de California.