Mauricio Pochettino dirigirá su último partido con los Estados Unidos, en la vuelta de los cuartos de final frente a Haití en el TQL Stadium

Mauricio Pochettino deja los Estados Unidos | Reuters

Mauricio Pochettino pondrá fin a su etapa como entrenador de Estados Unidos este martes 17 de noviembre, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League frente a Haití, en el TQL Stadium de Cincinnati, tras aceptar la oferta para dirigir al Manchester United de la Premier League.

La prueba para el técnico argentino será sumamente complicada, debido a que los Red Devils arrastran una crisis deportiva desde el retiro de Alex Ferguson en 2013. Sin embargo, parece que el equipo de Mánchester atraviesa uno de sus momentos más delicados, ya que actualmente ocupa el puesto 18 de la clasificación, justo en la zona de descenso, luego de 10 jornadas. Una situación que no se presentaba desde noviembre de 1986.

El nombre de Mauricio Pochettino comenzó a circular desde prácticamente el inicio de esta fecha FIFA, justo cuando se agotó el crédito de Michael Carrick como técnico del Manchester United. La apuesta luce complicada, sobre todo porque el argentino dejará la estabilidad de la selección estadounidense por un equipo que acumula ocho entrenadores permanentes y cuatro interinos desde la salida de Alex Ferguson.

El estratega de 54 años tomó la decisión de buscar la gloria deportiva y anteponer sus intereses personales al contrato que lo vinculaba con la selección estadounidense de cara al próximo Mundial de 2030, una extensión que había firmado apenas en agosto pasado. Sin embargo, Pochettino no es el primero ni será el último técnico que tome una decisión arriesgada en su carrera. Ejemplos de este tipo abundan en el fútbol.

En el entorno del fútbol mexicano hay tres casos emblemáticos. El primero es el de Fernando Gago, quien asumió las riendas de Chivas en 2024, luego de que Fernando Hierro decidiera incorporarlo al proyecto del Rebaño Sagrado. El argentino sufrió una goleada ante el América en los octavos de final de la Concacaf Champions Cup. Sin embargo, el equipo llegó hasta las semifinales del Clausura 2024, donde volvió a caer ante las Águilas. El Guadalajara parecía haber encontrado su mejor ritmo futbolístico al inicio del Apertura 2024, pero el entrenador prefirió pagar su cláusula de rescisión para fichar por el equipo de sus amores, Boca Juniors. Una apuesta que, a la larga, le costó caro, pues ni siquiera completó un año al frente del conjunto argentino.

Pochettino llora tras anunciar su salida de USMNT | Getty Images vía AFP: Cox

Otro de los casos más sonados en el balompié azteca es el de Martín Anselmi con Cruz Azul. El técnico tomó las riendas del equipo a principios de 2024 y la institución cementera lo respaldó con una importante inversión en fichajes. La Máquina Celeste alcanzó los 33 puntos, aunque perdió la final del Clausura 2024 ante el América. Para el Apertura 2024, el conjunto de La Noria se convirtió en líder general con 44 puntos, pero volvió a caer ante las Águilas, esta vez en las semifinales. Anselmi abandonó al equipo antes de la tercera jornada del Clausura 2025, tras recibir una oferta del Porto. El estratega quedó fuera de la institución portuguesa después de terminar en el tercer lugar de la Primeira Liga y quedar eliminado en la fase de grupos del Mundial de Clubes.

Hay más casos que vale la pena recordar. La polémica entre Diego Cocca, Tigres y la Selección Mexicana marcó uno de los episodios más controvertidos del fútbol mexicano en 2023. En enero de ese año, el técnico argentino asumió el mando del conjunto felino con la promesa de encabezar un proyecto a largo plazo; sin embargo, apenas un mes después y con cerca de cinco partidos oficiales dirigidos, dejó al equipo regiomontano para aceptar la oferta del Tricolor. Su salida provocó el malestar de la directiva y la afición de Tigres, que cuestionaron su compromiso con la institución, mientras que Cocca defendió su decisión con el argumento de que no podía rechazar la oportunidad de dirigir a la selección. La controversia tuvo un nuevo capítulo en junio, cuando la Federación Mexicana de Fútbol lo destituyó tras apenas siete encuentros al frente del combinado nacional, luego de los resultados obtenidos en la Concacaf Nations League.