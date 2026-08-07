Penta rompe una barrera para los mexicanos en SummerSlam 2026 de la WWE

El luchador mexicano protagonizó un capítulo histórico en SummerSlam 2026 y marcó un nuevo precedente para la representación nacional en WWE

El mexicano es frenado en su búsqueda de un título en WWE | @WWE

Penta vivió un momento histórico en su carrera durante SummerSlam 2026 al enfrentar un escenario inédito para un luchador mexicano en el evento más importante de WWE. El gladiador mexicano llegó al evento con grandes expectativas y volvió a demostrar la relevancia que ha alcanzado dentro de la empresa estadounidense, aunque el resultado no fue el esperado para sus seguidores.

La participación del luchador azteca marcó un nuevo capítulo para la representación mexicana en WWE y confirmó su presencia dentro de los grandes escenarios internacionales. Su actuación en SummerSlam abrió una nueva etapa en su trayectoria, mientras continúa buscando consolidarse entre las figuras principales de la compañía. LEE LA NOTA COMPLETA

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