CM Punk vs. Cody Rhodes: la batalla que divide al universo WWE en SummerSlam 2026

El Campeonato Indiscutido de WWE estará en juego en un combate cargado de historia, tensión y escenarios que podrían cambiar el rumbo de la empresa

El combate es uno de los más esperados por los fans de la WWE / Claro Sports

En WWE hay combates importantes y luego están aquellos que parecen destinados a marcar una época. El choque entre CM Punk y Cody Rhodes pertenece a esa segunda categoría. No solo encabezará la Noche 1 de SummerSlam 2026, sino que pondrá frente a frente a dos de las figuras más populares de la empresa en una lucha donde el Campeonato Indiscutido de WWE es apenas una parte de lo que realmente está en juego.

Lo que hace especial este enfrentamiento es que no existe un villano evidente. CM Punk y Rhodes llegan como favoritos de la afición, dos protagonistas que representan caminos distintos hacia la cima de la compañía. Mientras unos consideran que el reinado de CM Punk apenas comienza y debe consolidarse, otros creen que Cody merece recuperar el cinturón para cerrar un capítulo que quedó inconcluso tras perder el campeonato meses atrás.

Un duelo que tardó casi 18 años en repetirse

La rivalidad tiene un ingrediente histórico difícil de ignorar. Será el primer combate individual entre ambos desde diciembre de 2008, cuando Cody Rhodes se impuso por cuenta fuera en un episodio de Raw. Desde entonces, sus carreras tomaron caminos completamente diferentes hasta convertirse en dos de los rostros más importantes de la WWE.

Ahora vuelven a cruzarse en un escenario mucho más grande: el evento estelar de SummerSlam, con el título máximo de la empresa y el prestigio de demostrar quién puede llamarse realmente “el mejor del mundo”.

Las semanas previas elevaron la temperatura de la historia. Cody Rhodes rechazó disculparse con CM Punk durante sus intercambios verbales, mientras el campeón respondió acusándolo de vivir constantemente como una víctima y prometiendo romper sus aspiraciones frente a miles de aficionados.

La tensión fue tal que incluso Paul ‘Triple H’ Levesque apareció para intentar contener el conflicto, dejando claro que la rivalidad dejó de ser únicamente una competencia deportiva para convertirse en una cuestión de orgullo y respeto.

Los tres finales que más debate generan de este duelo de SummerSlam 2026

Buena parte del universo WWE coincide en que este combate puede terminar de varias maneras, pero tres posibilidades dominan las conversaciones entre analistas y aficionados:

CM Punk retiene limpiamente, fortaleciendo un reinado que podría extenderse hasta WrestleMania 43. Cody Rhodes conquista el campeonato mediante un inesperado cambio de actitud, abrazando un personaje más oscuro que sorprenda a los seguidores. Una interferencia inesperada, con nombres como Sami Zayn u otra superestrella, altera el desenlace y abre nuevos caminos para las próximas rivalidades.

Cada una de estas opciones tendría consecuencias importantes para el resto del calendario de WWE.

El combate que puede definir el rumbo de WWE

Si CM Punk sale con el brazo en alto, la empresa consolidaría a un campeón dominante rumbo a WrestleMania 43, con posibles defensas ante nombres como Gunther, Seth Rollins o incluso un eventual regreso de Roman Reigns al panorama titular.

Pero si Cody Rhodes recupera el Campeonato Indiscutido de WWE, la narrativa podría cambiar por completo. Un Cody más agresivo abriría la puerta a una larga rivalidad con CM Punk y a nuevas historias que involucren a figuras como Sami Zayn o Gunther durante los próximos meses.

Más allá del resultado, CM Punk vs Cody Rhodes SummerSlam 2026 representa mucho más que una lucha por un cinturón. Es un enfrentamiento entre dos filosofías, dos generaciones de fanáticos y dos maneras distintas de entender el éxito dentro de la WWE. Por eso, mientras unos apoyan al campeón y otros al retador, el verdadero ganador podría ser SummerSlam 2026, que tiene en este combate la oportunidad de entregar uno de los eventos estelares más memorables de la lucha libre de EE.UU. en últimos años.

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