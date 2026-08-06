El legado de Brock Lesnar: los récords y momentos que cambiaron la historia de la WWE

La Bestia Encarnada revolucionó la lucha libre en EE.UU. con campeonatos, rivalidades históricas y una fórmula de estrella especial que cambió el negocio del entretenimiento deportivo

Brock Lesnar cambió a la WWE / Ethan Miller / Getty Images via AFP

Brock Lesnar puso punto final a su carrera en la lucha libre profesional tras confirmar su retiro luego de SummerSlam 2026. Con ello, ‘La Bestia Encarnada’ deja atrás una trayectoria que cambió la historia de WWE gracias a su dominio físico, sus múltiples campeonatos y una capacidad única para convertir cada aparición en un acontecimiento.

Hablar del legado de Brock Lesnar es recordar a uno de los atletas más dominantes que ha tenido la industria del pancracio estadounidense. Desde su explosivo debut en 2002 hasta su último combate frente a Oba Femi, el excampeón mundial construyó una carrera repleta de récords, momentos inolvidables y logros que difícilmente volverán a repetirse.

Los récords y momentos que definieron el legado de Brock Lesnar en la WWE

Se convirtió en el campeón más joven de WWE

Lesnar irrumpió en WWE en 2002 y en cuestión de meses, conquistó el King of the Ring, ganó el Campeonato de WWE al derrotar a The Rock en SummerSlam y se convirtió en el campeón más joven de la historia de la empresa con 25 años. Su primer año marcó una velocidad de ascenso pocas veces vista.

Un récord deportivo fuera de comparación

La carrera de Lesnar también trascendió el cuadrilátero. Fue campeón nacional de la NCAA, conquistó el título de peso completo de UFC y logró campeonatos máximos en WWE y NJPW, convirtiéndose en uno de los pocos atletas capaces de dominar distintos escenarios deportivos de combate.

El día que terminó la racha de The Undertaker

En WrestleMania XXX, Lesnar protagonizó uno de los resultados más sorprendentes en la historia del evento al derrotar a The Undertaker y poner fin a su invicto de 21 victorias consecutivas. Aquel triunfo elevó su figura a un nivel reservado para los nombres más importantes de WWE.

Momentos que cambiaron el rumbo del negocio

La trayectoria de Lesnar estuvo llena de escenas que obligaron a WWE a modificar sus planes creativos. En 2003, un superplex desde la tercera cuerda junto a Big Show provocó que el ring colapsara durante SmackDown, creando una de las imágenes más recordadas de la televisión de la compañía.

En SummerSlam 2014 nació el ‘Suplex City’ cuando aplastó a John Cena con 16 German suplexes consecutivos, cambiando el estilo de los combates estelares hacia una presentación más física y agresiva. Años después, en SummerSlam 2022, utilizó un tractor para levantar una esquina del ring durante su rivalidad con Roman Reigns, en otra escena diseñada para convertirse en un momento viral.

La creación del fenómeno ‘part-timer’

Tras su regreso a WWE en 2012, Lesnar estableció un modelo diferente de superestrella. Sus apariciones reducidas fueron tratadas como las de una gran atracción deportiva, similar a una pelea de boxeo o MMA, donde cada participación tenía una importancia especial. Aunque generó críticas entre algunos aficionados por sus ausencias, demostró que la exclusividad podía mantener el interés y proteger el aura de un campeón.

La evolución de ‘La Bestia Encarnada’.

En la última etapa de su carrera, Lesnar mostró una faceta inesperada con el personaje de ‘Cowboy Brock’, una versión más carismática y cercana que sorprendió al público. Después de años siendo presentado como una máquina de destrucción, logró conectar con los aficionados desde un lado más humano antes de despedirse definitivamente.

El legado de Brock Lesnar queda construido sobre una combinación difícil de repetir: dominio físico, credenciales deportivas reales y una habilidad única para transformar cada aparición en un acontecimiento. Sus campeonatos y récords permanecerán en los libros de historia, pero su mayor impacto fue demostrar que una sola figura podía cambiar la forma en que WWE entendía el concepto de superestrella.

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