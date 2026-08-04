Trade deadline MLB 2026: ganadores y perdedores del mercado

El cierre del mercado en la MLB dejó ganadores y perdedores claros de cara a la pelea por la Serie Mundial.

Dodgers se queda al mejor lanzador del mercado | LUKE HALES / GETTY IMAGES VIA AFP

El trade deadline de la MLB 2026 dejó una sacudida total en el panorama de cara a la segunda mitad de temporada, con los Dodgers reafirmando su reinado y los Orioles, Brewers y Tigers lidiando con decisiones que marcarán su rumbo hasta octubre.

Los Dodgers vuelven a golpear la mesa

Nadie se lo esperaba tan barato. Los Dodgers se llevaron a Tarik Skubal de los Tigers a cambio de Zyhir Hope, River Ryan y Brady Smith, un paquete de prospectos que ni siquiera hizo sangrar de verdad al farm system angelino. Con esta movida, Skubal se convierte en el as que abre la rotación de playoffs, dándole a Los Ángeles un seguro de vida ante las lesiones de Shohei Ohtani, Blake Snell y Tyler Glasnow.

No. 29 for the Los Angeles Dodgers, Tarik Skubal. pic.twitter.com/IqjikgEuS1 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 2, 2026

Si todos llegan sanos a octubre, la rotación de postemporada podría alinear a Skubal, Yoshinobu Yamamoto, Ohtani y uno de los recuperados, un lujo que ningún otro equipo en la liga puede presumir. Y como si no bastara, el trade también les da vía libre para negociar su extensión cuando Skubal llegue a la agencia libre, así que este movimiento pinta para seguir dando frutos mucho después de esta temporada.

Orioles y Brewers, entre la resignación y el arrepentimiento

Baltimore vivió el deadline más agridulce de todos. Los Orioles enviaron a Adley Rutschman a los Red Sox y a Taylor Ward a los Marineros, básicamente izando la bandera blanca en un 2026 que arrancó con ilusión pero terminó en venta de activos. La recompensa fue jugosa, tres de los cinco mejores prospectos de Boston, pero duele ver a un equipo con playoffs a la vista optar por vender en lugar de reforzarse, sobre todo en una Liga Americana tan pareja donde cualquier boleto de wild card puede terminar en Serie Mundial.

Red Sox reportedly acquire catcher Adley Rutschman from Orioles, per multiple reports including MLB's @Feinsand.



(MLB x @CohnReznick) pic.twitter.com/h5mMwMO6Rp — MLB (@MLB) August 3, 2026

Del otro lado está Milwaukee, que se quedó viendo cómo el mejor pitcher del planeta se les escapó justo cuando tenían las herramientas para pelear por él. Los Brewers sí sumaron a Dustin May desde los Cardinals, pero ese refuerzo se queda corto frente a lo que hubiera significado un dúo Skubal-Misiorowski en una serie de playoffs. Ahora, si Milwaukee vuelve a cruzarse con Los Ángeles en la NLCS como el octubre pasado, la tarea de vencerlos será todavía más cuesta arriba.

Tigers, Peralta, Gausman y el resto del mercado

Detroit fue el otro gran perdedor de la jornada. Después de perder una ventaja de 7-0 ante los propios Orioles con Skubal en la lomita, la directiva decidió vender a su estrella estando apenas a 2 juegos y medio de un puesto de comodín. La jugada puede salir bien a largo plazo, pero por ahora los Tigers tiraron por la borda una chance real de playoffs en una Liga Americana débil donde entrar es casi sinónimo de tener opciones de título.

El resto del mercado también se movió fuerte, con Freddy Peralta aterrizando en Tampa Bay y Kevin Gausman fichando con los Cubs, dos piezas que pueden inclinar la balanza en la carrera de comodines. Nombres como Luis Arraez, Clay Holmes y Luke Weaver también cambiaron de camiseta en las horas finales, dejando un tablero completamente renovado antes del sprint final hacia la Serie Mundial.

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