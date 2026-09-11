¡Se armó la campal! Pumas y León se enfrentan tras victoria universitaria

El triunfo de Pumas quedó marcado por los enfrentamientos y con expulsados en CU

Pumas y León terminan en enfrentamiento | Imago 7

El partido entre Pumas y León terminó con los ánimos a tope luego de la victoria del conjunto universitario por 3-1. Los reclamos comenzaron durante los festejos de los locales y derivaron en una pelea campal entre jugadores de ambos equipos.

Una vez que el árbitro Salvador Pérez señaló el final del partido, los jugadores de Pumas comenzaron a festejar el triunfo sobre el terreno de juego. Fue en ese momento cuando Iván Moreno se acercó para encarar a Luciano Herrera, lo que provocó la intervención de otros futbolistas para intentar separarlos.

Mientras intentaban evitar que el enfrentamiento entre ambos jugadores fuera a mayores, Israel Luna recibió un golpe en el rostro que provocó su caída sobre el césped. La situación elevó la tensión entre los integrantes de ambas plantillas y los reclamos dieron paso a nuevos enfrentamientos.

Los jugadores de Pumas y León comenzaron a encararse y se produjeron varios choques entre los futbolistas. La tensión se extendió por distintos sectores del terreno de juego, mientras algunos elementos intentaban intervenir para separar a sus compañeros y evitar que la situación continuara.

Uno de los jugadores que mostró mayor molestia fue Keylor Navas. El guardameta de Pumas tuvo que ser detenido por Nathan Silva, quien intervino para evitar que la situación pudiera derivar en una expulsión para el arquero universitario.

La confrontación también provocó que los cuerpos técnicos ingresaran al terreno de juego. Tanto Esteban Solari como Javier Gandolfi entraron a la cancha con la intención de calmar los ánimos y ayudar a separar a los jugadores que continuaban enfrascados en los reclamos.

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Después de varios momentos de tensión, el árbitro Salvador Pérez consiguió separar a los futbolistas. Una vez que la situación comenzó a controlarse, el silbante mostró la tarjeta roja a Sebastián Vegas, jugador de León, por su participación en los incidentes registrados después del encuentro.

Sebastián Vegas termina expulsado | Pressport

Esteban Solari revela que Keylor Navas fue golpeado por un miembro del cuerpo técnico

Después de lo ocurrido, Javier Gandolfi reconoció su molestia por los incidentes registrados al término del encuentro y señaló que, como cabeza de grupo, no es una situación que le agrade. El entrenador de León también explicó que desconocía el motivo que originó el enfrentamiento.

“Lo que pasó finalizando el partido no me gusta. La realidad es que no sé cuál fue el motivo, pero también como cabeza de grupo no me gusta. No me gusta. No sé si hubo cargada, si no hubo cargada, si me encantaría tener un poco más de información, pero te puedo asegurar que no es una buena imagen”, señaló en conferencia.

Por su parte, Esteban Solari se refirió a la situación que involucró a Keylor Navas y aseguró que el guardameta de Pumas recibió un golpe en el rostro por parte de alguien del cuerpo técnico de León. El entrenador universitario consideró que se trató de un acto lamentable y pidió que exista el respeto necesario para evitar este tipo de situaciones.

“Son cosas lamentables, a Keylor lo golpea alguien del cuerpo técnico de León, hay que tener el respeto necesario para tratar de calmar, es un acto lamentable y espero que el responsable pida disculpas, golpearon a Keylor en la cara. La gente que está fuera tiene que trabajar para que esto no suceda”, expresó Solari.

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