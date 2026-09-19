Puka Nacua no entrena con Rams y queda en duda para el Monday Night Football ante Giants

El receptor de Los Angeles Rams no trabajó por segundo día consecutivo debido a una molestia en la ingle

Puka Nacua, en duda para Rams | IMAGN IMAGES via Reuters

Los Angeles Rams tienen en duda la participación de Puka Nacua para el Monday Night Football frente a los New York Giants. El receptor no participó en el entrenamiento del sábado por segundo día consecutivo debido a una molestia en la zona de la ingle, por lo que su disponibilidad será evaluada antes del encuentro.

El entrenador Sean McVay explicó que el equipo decidió darle descanso al jugador como medida de precaución y señaló que todavía no está definido si podrá participar en el partido.“Estamos siendo prudentes con él, dado que es un jugador de habilidad. Está por determinarse si jugará o no. Veremos cómo se siente”, explicó McVay.

McVay detalló que Nacua sí participó en la práctica del jueves, pero durante esa sesión el cuerpo técnico detectó que no se encontraba en condiciones habituales para correr a máxima velocidad.

El receptor apareció posteriormente en el reporte de lesiones con una molestia en la cadera y no entrenó durante el viernes ni el sábado. El entrenador también aclaró que el problema actual no está relacionado con la lesión de psoas que mantuvo a Nacua fuera durante parte del campamento de entrenamiento.

Los Rams esperarán a la evolución del jugador antes de determinar si estará disponible contra los Giants. Además de Nacua, Jordan Whittington también aparece como cuestionable para el partido debido a una lesión en el cuádriceps. El receptor fue incluido en el reporte de lesiones el viernes y su participación será definida antes del encuentro.

Aaron Donald apunta a su regreso con los Rams

Mientras los Rams tienen dudas en la posición de receptor, Aaron Donald apunta a disputar el Monday Night Football ante los Giants, lo que marcaría su regreso a la NFL después de dos años alejado de los emparrillados.

Donald señaló el viernes que su intención era jugar el lunes y explicó que todavía tendría sesiones de entrenamiento antes del encuentro. McVay respaldó las palabras del defensivo y aseguró que espera contar con él. “Si él lo dijo, es porque va a jugar. Apoyo cualquier cosa que diga Aaron”, comentó el entrenador.

Los Rams definirán hasta antes del partido la situación de Nacua y Whittington, mientras Donald continúa con su preparación para volver a disputar un encuentro de temporada regular.

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