Rams no contará con Aaron Donald ante Eagles; Puka Nacua está listo para volver

Los Ángeles tendrá la baja de su tackle defensivo por molestias en la espalda, mientras el receptor regresa después de perderse dos encuentros

Aaron Donald no estará ante Eagles | SEAN M. HAFFEY / GETTY IMAGES VIA AFP

Los Angeles Rams no contarán con Aaron Donald para el partido de este domingo 4 de octubre ante los Philadelphia Eagles. El tackle defensivo presenta molestias en la espalda y el entrenador Sean McVay confirmó que el jugador no participará en el encuentro correspondiente a la Semana 4 de la NFL.

En contraste, Puka Nacua regresará a la actividad después de perderse los dos partidos anteriores por una lesión en la cadera. El receptor no tendrá una designación oficial de lesión, aunque el cuerpo técnico todavía analiza la cantidad de jugadas que disputará ante Philadelphia.

Aaron Donald queda fuera por molestias en la espalda

Donald regresó a la NFL a finales de agosto y ha participado en dos partidos esta temporada, en los que disputó el 56% de las jugadas defensivas de los Rams. McVay explicó que el tackle defensivo comenzó a sentir molestias después de la derrota ante los Denver Broncos en la Semana 3. Tras consultar con el personal médico del equipo, la organización decidió que no participara ante Philadelphia.

“Creo que nuestro trabajo como entrenadores es poner a nuestros jugadores en situaciones donde puedan tener éxito. Él es sumamente duro, pero simplemente no se siente lo suficientemente bien”, explicó McVay.

El entrenador agregó que Donald estaría dispuesto a jugar pese a la molestia, pero consideró que el equipo debe tomar la decisión pensando en su condición física. “Creo que sería irresponsable de mi parte —y obviamente tras hablar con Reggie (Scott), el médico del equipo— pedírselo. Él lo haría y probablemente podría ser productivo, pero parte de nuestro trabajo es proteger de sí mismos a tipos como él”, señaló.

Puka Nacua vuelve ante Philadelphia

Los Rams también recibieron una noticia respecto a su ofensiva. Puka Nacua estará disponible para enfrentar a los Eagles después de perderse los dos últimos partidos por una lesión de cadera.

El receptor comenzó a sentir molestias el 17 de septiembre, durante un entrenamiento, cuando intentó cambiar de dirección y percibió dolor.

McVay señaló que Nacua mostró una evolución favorable durante los entrenamientos y destacó su capacidad para realizar movimientos de cambio de dirección. “Físicamente, entra y sale bien de los cortes; se le ve fuerte, sólido y explosivo”, explicó el entrenador.

El cuerpo técnico todavía determinará cuántas jugadas disputará el receptor durante el encuentro. “En cuanto al número de jugadas, eso es algo que tendremos que ir gestionando. Pero confiamos en otros jugadores que han disputado jugadas importantes durante su ausencia. Sin embargo, él se ve bien. Se le ve fuerte y listo para jugar”, comentó McVay.

Nacua participó en el primer partido de la temporada, en el que registró cinco recepciones para 74 yardas, antes de quedar fuera de los dos encuentros siguientes.