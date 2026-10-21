Tigres vs León, en vivo el partido de la jornada 13 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

Sigue en directo el partido de la fecha doble del fútbol mexicano, donde los felinos buscarán con urgencia los tres puntos

Tigres vs León en vivo online el partido de la Liga MX | Claro Sports

Alineaciones Tigres vs León, al momento: así salen al partido del Apertura 2026

Estos son los onces confirmados para el partido de esta noche.

Tigres: Nahuel Guzmán, Alan Franco, Rafael Guerrero, Fernando Gorriarán, Jesús Garza, Diego Lainez, Mauro Lainez, Henrique Simeone, Emiliano Gómez, Guillermo Martínez, Jonathan Herrera

León: Oscar García, Juan Guevara, Sebastián Vegas, Iván Moreno, Jhohan Romaña, Fernando Beltrán, Daniel Arcila, Edgar Guerra, Rodrigo Echeverría, Ismael Díaz De León, José Alvarado

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

Tigres parte como favorito en los momios para el duelo ante León. La victoria de los Felinos se cotiza en +108, mientras que el empate está en +250 y el triunfo de los Esmeraldas en +240

Antecedentes Tigres vs León, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

Tigres ha ganado tres de los últimos cinco enfrentamientos ante León. En este periodo, los Felinos suman dos victorias, mientras que los Esmeraldas consiguieron una y registraron un empate. El antecedente más reciente fue en el Clausura 2026, cuando Tigres se impuso 2-1 como visitante.

León 1-2 Tigres | Liga MX Clausura 2026 | Jornada 4

Tigres 0-0 León | Liga MX Apertura 2025 | Jornada 8

León 1-0 Tigres | Liga MX Clausura 2025 | Jornada 8

Tigres 2-2 León | Liga MX Apertura 2024 | Jornada 10

León 1-2 Tigres | Liga MX Clausura 2024 | Jornada 1

¿A qué hora juega Tigres vs León y dónde ver hoy 20 de octubre la jornada 13 de la Liga MX 2026?

Tigres y León se enfrentan este martes 20 de octubre en el Estadio Universitario a las 21:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, en un partido correspondiente a la jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX. El partido se podrá seguir por TV Azteca y Fox One. Además del minuto a minuto de Claro Sports.

Tigres vs León en vivo

La jornada 13 del Apertura 2026 continúa este martes 20 de octubre con un duelo de urgencias y objetivos distintos. Tigres recibe al León en el Estadio Universitario, donde el equipo de Víctor Manuel Vucetich necesita sumar de a tres para mantenerse en la pelea por un lugar en la Liguilla, mientras que los Esmeraldas buscan recuperarse de su última derrota y acercarse a los primeros puestos de la clasificación.

Los Felinos llegan tras empatar 1-1 ante Chivas, resultado que extendió a tres su racha de partidos sin ganar y los dejó en el puesto 13 con 14 puntos. Además, Tigres no contará con Juan Brunetta, quien fue expulsado en el encuentro anterior. La presión aumenta para un equipo que necesita reaccionar si quiere mantener sus aspiraciones de avanzar a la fase final.

Del otro lado, León perdió 3-5 frente al América y vio terminar una racha de cuatro partidos sin derrota. Pese al tropiezo, el conjunto dirigido por Javier Gandolfi conserva el séptimo lugar con 18 unidades, a tres puntos del Toluca, segundo de la tabla. Los Esmeraldas buscarán responder en una visita complicada, mientras Tigres intentará aprovechar su localía para mantenerse en la pelea. Sigue el minuto a minuto del encuentro en Claro Sports.