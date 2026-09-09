Tigres logra cerrar a Memote Martínez en compra de pánico

El equipo de Víctor Manuel Vucetich logró el fichaje definitivo de Guillermo ‘Memote’ Martínez tras superar obstáculos en las negociaciones con Pumas

Tigres finalmente consiguió al delantero que buscó durante meses. Después de una negociación que llegó a complicarse por la postura de Pumas, los felinos alcanzaron un acuerdo para adquirir de manera definitiva a Guillermo ‘Memote’ Martínez, quien se convertirá en nuevo refuerzo del equipo de Víctor Manuel Vucetich para el Apertura 2026.

El centro delantero que Tigres buscó durante prácticamente todo el mercado no llegó de Europa ni de Sudamérica. La solución apareció dentro de la Liga MX y sobre la hora, después de que la directiva auriazul consiguiera destrabar las negociaciones con Pumas antes del cierre de operaciones entre clubes mexicanos.

Memote cambiará de aires después de formar parte de una de las convocatorias más importantes de su carrera. Javier Aguirre lo incluyó en la Selección Mexicana para el Mundial 2026, torneo en el que disputó 72 minutos repartidos en dos partidos.

Tigres destrabó la negociación con Pumas por Memote Martínez

La operación estuvo cerca de quedarse en el camino, horas antes de alcanzarse el acuerdo, Víctor Manuel Vucetich había reconocido públicamente que Pumas representaba el principal obstáculo para concretar el fichaje.

“He hablado con él (Memote) y definitivamente que el obstáculo a lo mejor está siendo ahorita la la la gente de Pumas, a lo mejor no lo quiere soltar”, había revelado el entrenador de Tigres.

Vucetich también confirmó que existía comunicación con el delantero y aseguró que el futbolista tenía intención de mudarse a Monterrey.

“El jugador quería venir para acá, entonces, pero aquí la directiva del equipo de Pumas a lo mejor es la que no está con esa certeza”, señaló.

Finalmente las posturas consiguieron acercarse y Tigres alcanzó un acuerdo para adquirir al delantero antes de que terminara su vínculo con la UNAM.

¿Quién es Guillermo “Memote” Martínez?

Guillermo Martínez tiene 31 años y cuenta con una larga trayectoria dentro del futbol mexicano.

El delantero ha pertenecido a clubes como Pachuca, Chivas, Puebla y Pumas, institución a la que llegó para el Clausura 2024 y donde permaneció durante los últimos dos años.

Sorpresivamente Javier Aguirre lo incluyó entre sus alternativas ofensivas para el Mundial 2026 y Memote terminó teniendo participación en dos encuentros, acumulando 72 minutos.

Durante el Apertura 2026 su protagonismo había disminuido considerablemente con Pumas, situación que abrió la posibilidad de cambiar de equipo.

Memote Martínez llega para solucionar la falta de gol de Tigres

La contratación responde directamente a uno de los principales problemas que ha enfrentado Tigres durante el Apertura 2026.

Los felinos han sufrido para generar goles durante la primera mitad del campeonato y Vucetich había solicitado públicamente una nueva alternativa para ocupar el centro del ataque.

Memote tiene características diferentes a las de Emiliano Gómez, el otro movimiento ofensivo realizado por Tigres en la recta final del mercado.

Mientras el uruguayo puede desempeñarse principalmente por el costado izquierdo, Martínez llegará como una referencia para jugar dentro del área.

Tigres encontró en Liga MX sus últimos dos refuerzos

El cierre del mercado terminó siendo completamente diferente al escenario que se planteó durante buena parte del verano.

Tigres exploró alternativas en Europa y Sudamérica para fortalecer su ofensiva, pero ninguna consiguió convertirse en fichaje.

Con el reloj encima, la directiva cambió de estrategia, primero consiguió cerrar a Emiliano Gómez procedente del Puebla como su última incorporación extranjera y después aceleró las conversaciones con Pumas y consiguió a Guillermo Martínez para completar el ataque.

Vucetich finalmente tiene al delantero que esperaba

El entrenador de Tigres había reconocido días atrás su impaciencia por la falta de incorporaciones en ataque.

“Yo lo estoy esperando hace 3 semanas cuando empecé (risas), y no hay. No se ha podido lograr, hay que tener paciencia y, sobre todo, no podemos contratar por contratar”, había señalado.

Tigres consiguió a Memote Martínez prácticamente sobre la hora y cerró una operación que apenas unas horas antes parecía complicada por la postura de Pumas.

Después de meses buscando un delantero en diferentes mercados, Tigres encontró la solución dentro de la Liga MX. Memote quería llegar, Vucetich lo esperaba y finalmente Pumas aceptó negociar: Guillermo Martínez será nuevo delantero de los felinos.

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