Pumas vs Tigres en vivo la Liga MX: horario, alineaciones y dónde ver el partido del Apertura 2026; jornada 14

Juego crucial en las aspiraciones de Liguilla. Repasa la previa, fecha, transmisión, probables alineaciones, antecedentes y más

Pumas vs Tigres en vivo la Liga MX, dónde ver el partido jornada 14 | Claro Sports

Pumas y Tigres se juegan gran parte de sus aspiraciones en la jornada 14 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Este sábado 24 de octubre a las 21:10 horas (tiempo del centro de México) el conjunto capitalino recibe al cuadro regiomontano en un duelo crucial en el objetivo de Liguilla. Última llamada para ambas escuadras, con solo dos puntos de diferencia entre ambas y ubicadas actualmente fuera de zona de clasificación.

UNAM llega en el undécimo lugar de la tabla con 16 puntos, producto de cuatro triunfos, cuatro empates y cinco derrotas. Los auriazules llegan con un solo triunfo en sus más recientes seis compromisos: un empate y cuatro descalabros en este lapso, el más reciente un 2-0 ante Santos Laguna.

Del otro lado UANL se ubica en el sitio 14 de la general con 14 unidades, gracias a sus tres victorias, cinco igualdades y cinco caídas. Son dos triunfos en sus últimas ocho actuaciones, aunque ligan dos sin ganar (Chivas 1-1 Tigres y Tigres 0-2 León).

Con cuatro partidos por disputar cada uno, una victoria este sábado representaría mantenerse de lleno en la pelea por uno de los boletos a la fase final. De perder, solo un milagro los metería a Liguilla. Partido con tintes de matar o morir en el Olímpico Universitario.

Fecha, horario y dónde ver el Pumas vs Tigres del Apertura 2026 de la Liga MX

El partido entre Pumas y Tigres, correspondiente a la jornada 14 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, se disputará este sábado 24 de octubre en punto de las 21:10 horas (tiempo del centro de México). El escenario será el Olímpico Universitario, inmueble ubicado en la capital mexicana y cuya capacidad es para 58 mil 445 espectadores.

Podrás seguir el juego en vivo y en directo a través de la señal de Canal 5, ViX y TUDN. Además en Claro Sports tendremos todos los detalles del duelo en nuestro tradicional minuto a minuto, con las estadísticas, alineaciones, goles y resultado al momento.

Fecha: sábado 24 de octubre

Horario: 21:10 horas tiempo del centro de México

¿Dónde ver? Transmisión por Canal 5, ViX y TUDN

Alineaciones probables del Pumas vs Tigres para la jornada 14 de la Liga MX 2026

Para este juego los Pumas no contarán con Nathan Silva, defensa central que fue expulsado en el duelo más reciente ante Santos Laguna. El zaguero brasileño fue titular en los 13 compromisos, por lo que será su primera ausencia de la campaña. Ángel Azuaje apunta a la titularidad.

Del lado de Tigres, la ausencia de Joaquim por el desgarro muscular sufrido en la fecha 12 ante Chivas. Aquí te dejamos las alineaciones probables para el encuentro de la jornada 14:

Pumas.- Keylor Navas, Rubén Duarte, Ángel Azuaje, Pablo Bennevendo, Rodrigo López, Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla, Uriel Antuna, César ‘Chino’ Huerta, Robert Morales y Juninho.

Keylor Navas, Rubén Duarte, Ángel Azuaje, Pablo Bennevendo, Rodrigo López, Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla, Uriel Antuna, César ‘Chino’ Huerta, Robert Morales y Juninho. Tigres.- Nahuel Guzmán, Alan Franco, Jesús Garza, Rafael Guerrero, Mauro Lainez, César Araujo, Fernando Gorriarán, Diego Lainez, Diego Sánchez, Juan Brunetta y Rodrigo Aguirre.

Antecedentes y últimos resultados del Pumas vs Tigres en la Liga MX

A lo largo de la historia de los torneos cortos, Pumas y Tigres se han enfrentado en 66 ocasiones, con balance favorable para los de la UANL. Los de la UNAM tienen 22 triunfos, 16 empates y 28 derrotas, con 84 goles a favor y 109 en contra.

Si añadimos los torneos largos, la cifra se equilibra con 117 encuentros, 42 victorias para Pumas, 47 triunfos para Tigres y 29 empates, con 167 goles anotados por los capitalinos por 177 recibidos.

En su antecedente más reciente los Pumas se llevaron la victoria por 0-1 en el Volcán, cortando una racha de seis juegos sin triunfo frente a los regiomontanos y de casi 12 años sin ganar en el mencionado inmueble. Robert Morales fue el encargado de anotar el gol del triunfo al minuto 22.

Tigres 0-1 Pumas | Jornada 2 | Clausura 2026

Pumas 1-1 Tigres | Jornada 9 | Apertura 2025

Tigres 2-1 Pumas | Jornada 17 | Clausura 2025

Pumas 1-3 Tigres | Jornada 6 | Apertura 2024

Tigres 2-2 Pumas | Jornada 5 | Clausura 2024

Pronóstico y momios: ¿Quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 14?

Los Tigres llegan como ligeros favoritos en las apuestas. En Caliente MX la victoria visitante tiene un momio de +154 (cantidad que ganarías por cada 100 pesos apostados), mientras que el triunfo de los Pumas aparece con +168. El resultado que mejor paga es el empate, con un momio de +240.

En cuanto a marcadores correctos, el que menos paga es el empate 1-1 con un momio de +475. A dicho resultado le siguen el 1-0 y 2-1 para Pumas, así como el 0-1 y el 1-2 para Tigres, cada uno con +700.