¡No lo quieren más! La afición de El Salvador pide la salida del ‘Bolillo’ tras la goleada 6-0

El Salvador sufrió una dura goleada 6-0 ante Guatemala y crece la presión sobre el ‘Bolillo’ Gómez, cuestionado por los aficionados.

Desde El Salvador piden la ‘cabeza’ del ‘Bolillo’ | MARVIN RECINOS / AFP.

La Selección de El Salvador vivió una de sus noches más complicadas de los últimos años. El equipo dirigido por Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez fue goleado 6-0 por Guatemala en el Estadio El Trébol, en la segunda jornada de la Liga de Naciones de Concacaf, resultado que generó una fuerte reacción entre los aficionados de la ‘Selecta’.

Guatemala sentenció el partido desde el primer tiempo

El conjunto guatemalteco tomó el control del compromiso desde los primeros minutos y prácticamente liquidó la historia antes del descanso. Darwin Lom, Rubio y Óscar Fajardo fueron los encargados de marcar durante la primera mitad y dejar a El Salvador contra las cuerdas.

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La diferencia se hizo todavía más amplia en el complemento. José Carlos Martínez y nuevamente Óscar Fajardo aparecieron en el marcador para completar una goleada que dejó al combinado salvadoreño sin capacidad de reacción durante buena parte del encuentro.

El resultado contrastó con el inicio de El Salvador en esta jornada, pues el equipo de ‘Bolillo’ Gómez había conseguido una victoria frente a Martinica. Sin embargo, el contundente revés ante Guatemala volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento del seleccionado y el proceso liderado por el entrenador colombiano.

Los aficionados piden la salida del ‘Bolillo’

Después del pitazo final, la publicación oficial de la ‘Selecta’ sobre el resultado comenzó a recibir cientos de comentarios de aficionados que cuestionaron directamente la continuidad del técnico colombiano. Muchos usuarios aprovecharon el espacio para reclamar cambios en el cuerpo técnico.

“Hoy mismo tiene que irse el Bolillo”, escribió un aficionado identificado como Ronald López. Otro usuario calificó de “ridículo” mantener al actual cuerpo técnico, mientras otros mensajes apuntaron directamente al funcionamiento mostrado por el equipo durante la goleada.

Las críticas también estuvieron relacionadas con la forma de juego. Algunos seguidores cuestionaron la falta de elaboración y resumieron su molestia con frases como “juegan al pelotazo y que Dios decida si sale bien o mal el pase”. Otros marcaron la diferencia entre perder un partido compitiendo y hacerlo sin mostrar una respuesta futbolística: “Una cosa es perder jugando bien y otra es perder jugando mal”.

El propio Gómez reconoce la gravedad de la goleada

La presión sobre el entrenador aumentó después de sus declaraciones en la rueda de prensa posterior al partido. El propio Hernán Darío Gómez reconoció la gravedad de la derrota y asumió la responsabilidad por lo ocurrido frente a Guatemala.

“Este es un resultado saca técnicos”, afirmó el colombiano, dejando claro que es consciente del impacto que puede tener una derrota de esta magnitud sobre su continuidad al frente de la selección salvadoreña.

Ahora, el entrenador deberá intentar recuperar al grupo y encontrar respuestas para los próximos compromisos. El Salvador volverá a jugar en la Liga de Naciones de Concacaf el próximo 2 de octubre, cuando se mida con Jamaica, en un partido que estará marcado por la necesidad de mostrar una reacción después del duro golpe sufrido ante Guatemala.

Mientras tanto, la continuidad del ‘Bolillo’ Gómez ya ocupa un lugar central en la conversación entre los aficionados de la ‘Selecta’. La goleada no solo dejó un resultado adverso, sino también una presión creciente sobre el proceso del técnico colombiano.

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