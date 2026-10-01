UEFA recibe el informe del Real Madrid y lo agrega a la investigación al Barcelona por el Caso Negreira

El organismo recibió nueva documentación del equipo blanco y la incorporará a la investigación abierta al conjunto culé desde 2023

La organización europea investiga los pagos del club azulgrana | Reuters

El Caso Negreira vuelve al centro de la agenda de la UEFA. El organismo rector del fútbol europeo confirmó este jueves 1 de octubre que recibió nueva documentación enviada por el Real Madrid sobre los pagos realizados por el Barcelona a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol. Los archivos ya están en manos de los inspectores encargados del expediente.

La UEFA explicó que recibió “una cantidad considerable de documentos” relacionados con el procedimiento y señaló que sus Inspectores de Ética y Disciplina evaluarán el material como parte de la investigación que permanece abierta. Por ello, aunque algunos medios españoles hablan de una reactivación del expediente, el organismo europeo se refiere oficialmente a una revisión que continúa en curso.

La intervención del Real Madrid supone un nuevo capítulo en un procedimiento que comenzó en 2023. El club blanco había anunciado desde mayo que preparaba un expediente para entregarlo a la UEFA y el 17 de junio confirmó oficialmente que presentó un escrito ante los órganos disciplinarios relacionado con los pagos del Barcelona a Negreira.

MÁS INFORMACIÓN: Barcelona y Florentino Pérez se citan en los tribunales por el Caso Negreira

UEFA mantiene abierto el expediente del Barcelona desde 2023

La UEFA abrió el procedimiento el 23 de marzo de 2023, cuando designó inspectores de Ética y Disciplina para estudiar una posible violación de su marco jurídico por parte del Barcelona en relación con el Caso Negreira. La investigación europea comenzó después de que trascendieran los pagos efectuados durante años a sociedades vinculadas con el entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

Meses después, el 27 de julio de 2023, el Órgano de Apelación de la UEFA decidió admitir provisionalmente al Barcelona en las competiciones europeas de la temporada 2023-24, aunque dejó abierta la posibilidad de retomar el procedimiento sobre su participación en caso de que los inspectores aportaran nuevos elementos. También ordenó al club catalán mantener informados a los investigadores sobre la evolución de los procesos relacionados con el caso.

Ahora, la documentación entregada por el Real Madrid será incorporada a ese expediente. AS señala que el material enviado incluye miles de documentos derivados de las actuaciones judiciales y otras pruebas recopiladas por el club madrileño. La UEFA, por su parte, no detalló el número exacto de páginas y se limitó a confirmar que recibió un volumen considerable de información.

¿Qué busca el Real Madrid con su informe ante la UEFA?

Florentino Pérez había anticipado el 12 de mayo de 2026 que el Real Madrid preparaba un expediente sobre el Caso Negreira. En aquella comparecencia explicó que el club recopilaba información desde hacía alrededor de dos años y aseguró que el documento sería remitido a la UEFA para que el organismo analizara lo sucedido. En ese momento habló de un dosier de aproximadamente 500 páginas, aunque la documentación que finalmente ha llegado a la UEFA sería más amplia.

MÁS INFORMACIÓN: Real Madrid lleva el caso Negreira a la UEFA y exige sanciones contra el Barcelona

Posteriormente, el Real Madrid confirmó que había puesto en conocimiento de los órganos disciplinarios europeos lo que considera “evidencias relevantes” relacionadas con los pagos del Barcelona a Negreira. Esa valoración corresponde al club blanco y forma parte de sus argumentos ante UEFA; será el organismo europeo el encargado de determinar qué alcance tienen los documentos y si existe alguna infracción de sus reglamentos.

Los pagos que están bajo investigación corresponden al periodo en el que Negreira ocupó cargos de responsabilidad dentro del estamento arbitral español. El Barcelona abonó alrededor de 8.4 millones de euros entre 2001 y 2018 a sociedades vinculadas con Negreira, y el club ha sostenido desde que el caso salió a la luz que los pagos correspondían a informes y asesoramiento sobre árbitros.

Por ahora, UEFA no ha anunciado ninguna sanción contra el Barcelona ni ha determinado que exista responsabilidad disciplinaria. La siguiente etapa será el análisis de la documentación por parte de los inspectores de Ética y Disciplina. El expediente iniciado en 2023 sigue, por tanto, sin una resolución definitiva y la incorporación del material presentado por el Real Madrid abre una nueva fase dentro de la revisión del Caso Negreira.

Real Madrid pide a UEFA avanzar “con la máxima celeridad” en el Caso Negreira

Después de que UEFA confirmara la recepción de la documentación, el Real Madrid publicó un comunicado oficial este 1 de octubre en el que aseguró que el organismo europeo mantiene abierta la investigación relacionada con los pagos del Barcelona a José María Enríquez Negreira. El club señaló que su denuncia incorpora “abundante documentación y evidencias” sobre los hechos que analiza la UEFA.

En el mismo documento, el conjunto blanco solicitó que “la investigación avance con la máxima celeridad” hasta alcanzar una conclusión. El Real Madrid también pidió que, una vez revisado el material entregado, los órganos correspondientes de UEFA adopten las decisiones previstas en su normativa. Esta postura corresponde al club madrileño y no supone que UEFA haya determinado hasta ahora la existencia de una infracción por parte del Barcelona.

El Real Madrid añadió que continuará colaborando con UEFA durante el procedimiento y que ejercerá las acciones que considere necesarias para esclarecer el caso. En su comunicado, el club relacionó su postura con los principios de “integridad, transparencia y juego limpio” que, según su argumentación, deben regir las competiciones europeas.

Barcelona responde a la UEFA y asegura que el expediente por el Caso Negreira nunca se cerró

El FC Barcelona respondió este jueves a las informaciones sobre una posible reactivación del expediente de la UEFA por el Caso Negreira. El club precisó que, desde su perspectiva, no existe un nuevo procedimiento, sino que se mantiene la investigación iniciada en 2023, cuando el organismo europeo designó a dos inspectores para analizar el caso.

“La UEFA no ha abierto ningún nuevo expediente al FC Barcelona”, señaló la institución catalana en su comunicado. El Barça añadió que ha atendido los requerimientos formulados desde el comienzo del proceso y remarcó: “Este expediente no se ha reabierto, porque nunca se ha cerrado”.

El Barcelona reconoció que la UEFA recibió nueva documentación enviada por el Real Madrid, pero puntualizó que será evaluada dentro de la investigación que ya estaba abierta. De acuerdo con el club, hasta este 1 de octubre los investigadores no habían realizado un nuevo requerimiento ni le habían trasladado formalmente la documentación presentada por el conjunto blanco.

La entidad también recordó que el procedimiento de la UEFA está condicionado por lo que determine la causa penal que continúa en España. Además, sostuvo que desde el inicio de la investigación ha obtenido la licencia necesaria para participar en las competiciones europeas sin objeciones del organismo. La propia UEFA indicó que los documentos aportados por el Real Madrid serán valorados dentro de una revisión que permanece “en curso”.