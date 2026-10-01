El compromiso de Bolillo Gómez que puede marcar su salida de la Selección de El Salvador

Yamil Bukele reveló la promesa que asumió tras la goleada ante Guatemala.

Bolillo Gómez, en la cuerda floja en El Salvador | @LaSelectaSLV

Hernán Darío “Bolillo” Gómez puso en juego su continuidad al frente de El Salvador después de la goleada sufrida ante Guatemala. Según reveló Yamil Bukele, presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), el entrenador colombiano se comprometió a dejar el cargo si la Selecta pierde su lugar en la Liga A de la Concacaf Nations League 2026/27. La definición llegará después de los próximos dos partidos.

El dirigente dio a conocer esa conversación durante una conferencia de prensa y aseguró que aceptó el planteamiento del seleccionador. “Hernán Darío Gómez me dijo, y le tomé la palabra, que si no logra mantener a la selección en el grupo A, se va el martes y eso es lo que puso sobre la mesa”, manifestó Bukele. La condición fue propuesta por el propio técnico.

Por ahora, Gómez seguirá al mando y tendrá la responsabilidad de buscar una reacción inmediata. “El cuerpo técnico se queda con la selección para los dos partidos del día viernes y del día lunes”, confirmó el presidente de la Fesfut. El anuncio llegó después de las reuniones que la dirigencia mantuvo con los futbolistas y los entrenadores tras el 6-0 recibido en El Trébol.

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Los partidos que pueden definir el futuro de Bolillo Gómez en El Salvador

La Selecta recibirá a Jamaica el viernes 2 de octubre y cerrará su participación en la fase de grupos como visitante frente a Martinica el lunes 5 de octubre. Esos compromisos determinarán si consigue la permanencia. Por lo tanto, el martes mencionado por Bukele corresponde al 6 de octubre, jornada en la que podría concretarse la salida del colombiano si el equipo desciende.

El Salvador afrontará ese cierre desde el quinto puesto del Grupo B, con tres puntos, después de vencer 3-1 a Martinica y perder ante Guatemala. Aunque comparte unidades con los guatemaltecos, Honduras y Jamaica, su diferencia de goles lo mantiene por debajo de esos rivales. La goleada complicó su posición en una tabla que todavía ofrece posibilidades de recuperación, pero también amenaza con el descenso.

El reglamento establece que los equipos que terminen en el quinto y sexto lugar de cada grupo de la Liga A bajarán a la Liga B. Los dos primeros, en cambio, avanzarán a los cuartos de final. Para cumplir el compromiso que comunicó a Bukele, Bolillo necesita que El Salvador finalice entre los cuatro primeros de su zona.

🚨 ¡Bolillo Gómez se queda en la Selecta! 🇸🇻⚽



🗣️Yamil Bukele: “El Bolillo dijo que si él no deja a la Selección Mayor en el Grupo A, se va el día martes. Es decir, el cuerpo técnico se queda con nuestra selección para los dos partidos. Para mí, sería descabellado quitar a un… pic.twitter.com/YLqXqsvtUH — Canal 4. (@Canal4TCS) September 30, 2026

Los resultados y el pedido de Yamil Bukele para levantar a la Selecta

Desde su llegada en febrero de 2025, Gómez acumula cuatro victorias, cinco empates y nueve derrotas en 18 partidos frente a selecciones. Ese balance refleja las dificultades para sostener una mejoría y explica la presión que acompaña este cierre de la fase de grupos. El triunfo inicial sobre Martinica había ofrecido un impulso que quedó rápidamente opacado por la contundente caída en Guatemala.

Bukele también señaló la necesidad de recuperar al plantel anímicamente antes de volver a competir. “Hay que trabajar, hay que trabajar y mucho. Hay que levantar los ánimos y mucho, y hay que ir con mucho valor a enfrentar el partido contra Jamaica y Martinica”, expresó. La Fesfut mantuvo al cuerpo técnico para esos encuentros, mientras el propio entrenador vinculó su permanencia al resultado deportivo.

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