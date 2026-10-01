Marquense vs Antigua GFC en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Marquense Antigua, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Marquense y Antigua GFC se enfrentarán por la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un duelo importante para sus aspiraciones en la tabla. Los Leones buscarán hacerse fuertes ante su afición para consolidarse en zona de clasificación, mientras que los aguacateros necesitan recuperar terreno y dejar atrás dos resultados que frenaron su carrera hacia el liderato.

Marquense ocupa el sexto lugar con 16 puntos, producto de cinco victorias, un empate y cinco derrotas. El equipo de Manuel Naya viene de superar 1-0 a Malacateco como local y buscará encadenar otro triunfo frente a su público. Después de comenzar el campeonato con tres caídas consecutivas, los Leones lograron recuperarse y meterse en la pelea por la clasificación. Ahora necesitan sostener esa mejoría para acercarse a los primeros puestos y afianzarse entre los candidatos a disputar la fase final.

Por su parte, Antigua GFC se ubica en la tercera posición con 21 unidades, tras conseguir siete triunfos y sufrir tres derrotas. Los dirigidos por Mauricio Tapia llegan golpeados por las caídas como visitantes ante Xelajú MC por 4-0 y Deportivo Mixco por 3-1, que les impidieron seguir el ritmo de Municipal. A pesar de esos tropiezos, los coloniales permanecen a dos puntos de los Rojos y tienen pendiente el enfrentamiento directo entre ambos, por lo que una victoria podría devolverles impulso en la lucha por la cima.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Marquense vs Antigua GFC de la jornada 12 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Marquense y Antigua GFC será el viernes 2 de octubre a las 20:00 horas en el estadio Marquesa de la Ensenada y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Marquense vs Antigua GFC hoy

Antigua GFC no podrá contar con Luis Morán, José Rosales, Oscar Castellanos y William Fajardo, convocados por Luis Fernando Tena a la Selección de Guatemala, mientras que Marquense no cuenta con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Manuel Naya y Mauricio Tapia no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Marquense: Gustavo Gutiérrez; Randall Corado, Elías Vásquez, Keyner Agustín, Oscar Linton; Yordin Hernández, Carlos Santos, Elio Velásquez, Denilson Ochaeta; David Chuc y Erick Sánchez. DT: Manuel Naya.

Antigua GFC: Jorge Moreno; Alejandro González, Juan Carbonell, Alexander Robinson, Jorge González; José Espinoza, José Gálvez, Allan García, Enrique Camargo; Agustín Maziero y Kevin López. DT: Mauricio Tapia.

MÁS INFORMACIÓN: Mixco celebra en casa y deja a Antigua GFC con más dudas en el Apertura 2026

Antecedentes y últimos resultados del Marquense vs Antigua GFC en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Marquense y Antigua GFC:

24 de julio de 2026 | Antigua GFC 3-1 Marquense | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 23 de marzo de 2026 | Antigua GFC 1-0 Marquense | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 1 de febrero de 2026 | Marquense 1-1 Antigua GFC | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 15 de octubre de 2025 | Marquense 3-2 Antigua GFC | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 19 de julio de 2025 | Antigua GFC 3-0 Marquense | Torneo Apertura 2025

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