¡No hay más CR7! Portugal entrega el número de Cristiano Ronaldo tras su salida de la Selección

La UEFA publicó los nuevos dorsales del equipo portugués para enfrentar a Dinamarca y el emblemático número del delantero ya tiene nuevo dueño

Cristiano Ronaldo, sin su mítico 7 | ANADOLU VIA AFP

La salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal ya tuvo una consecuencia en la convocatoria para el partido ante Dinamarca: el número 7 que durante años identificó al delantero ahora será utilizado por otro futbolista. La UEFA publicó la lista de dorsales para el encuentro de la Nations League y confirmó el cambio.

El movimiento ocurre después de que Cristiano abandonara la concentración portuguesa tras la conferencia de prensa de Jorge Jesus, quien explicó que había decidido no utilizar al delantero ante Noruega ni Dinamarca. El atacante comunicó posteriormente su salida del equipo nacional y dejó la concentración rumbo a Madrid.

La ausencia de Cristiano obligó a Portugal a asignar nuevamente el dorsal 7 para el partido ante Dinamarca. Los reglamentos de la UEFA establecen que los jugadores incluidos en la lista de un encuentro deben portar números del 1 al 23, por lo que el número no puede quedar sin asignar.

¿Quién usará el 7 en Portugal tras la salida de Cristiano Ronaldo?

El elegido para utilizarlo será Rafael Leão, quien había portado el dorsal 17 durante los dos primeros partidos de Portugal en esta edición de la Nations League. El atacante utilizará por primera vez el número 7 con la selección portuguesa en el encuentro correspondiente a la tercera jornada.

Leão cuenta con 50 partidos internacionales, seis goles y ocho asistencias con Portugal. Ahora tendrá el dorsal que durante las últimas dos décadas estuvo asociado con Cristiano Ronaldo.

El cambio se produce en medio de la situación que rodea al máximo goleador histórico de Portugal. Ronaldo dejó la concentración después de conversar con el presidente de la Federación Portuguesa de Futbol, Pedro Proença, tras las declaraciones de Jorge Jesus sobre su ausencia ante Noruega.

La Selección Portuguesa afrontará así el partido contra Dinamarca este jueves 1 de octubre a las 12:45 horas, tiempo del centro de México, sin ‘CR7’ en su convocatoria. Portugal comenzó la Nations League con victorias sobre Gales y Noruega, por lo que buscará mantener su paso en el Grupo 4A.

Así quedan los dorsales de Portugal

Porteros

Diogo Costa — 1

Rui Silva — 12

Samuel Soares — 22

Defensas

Diogo Dalot — 2

Rúben Dias — 3

Tomás Araújo — 4

Nuno Tavares — 5

Renato Veiga — 13

Gonçalo Inácio — 14

Nuno Mendes — 19

João Cancelo — 20

Centrocampistas

João Palhinha — 6

Bruno Fernandes — 8

Bernardo Silva — 10

João Neves — 15

Rúben Neves — 21

Vitinha — 23

Delanteros