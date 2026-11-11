Estados Unidos se retira del Mundial sub 17 de Qatar 2026 por motivos de seguridad

Claro Sports pudo saber que los planes de la Selección Mexicana siguen sin cambios y, por ahora, su participación en la Copa del Mundo juvenil está contemplada

¿En riesgo el Mundial sub 17? | Foto: FIFA

La Selección de Estados Unidos no participará en la Copa del Mundo sub 17 de Qatar 2026 debido a preocupaciones de seguridad relacionadas con los conflictos armados en Medio Oriente. De acuerdo con información publicada por The Athletic este miércoles 11 de noviembre, la Federación de Fútbol de Estados Unidos (U.S. Soccer) tomó la decisión de retirar al equipo del torneo, después de evaluar las condiciones para el traslado y la estancia de sus futbolistas en territorio qatarí.

Según el reporte, los jugadores recibieron este miércoles una carta de U.S. Soccer en la que se les notificó la cancelación de la concentración previa y de su participación en el Mundial. El medio estadounidense tuvo acceso al documento, donde la federación explicó que las circunstancias actuales impiden que el representativo nacional viaje a Qatar, a pesar del trabajo realizado por el cuerpo técnico y los futbolistas durante su preparación.

“Les escribimos para informarles de la difícil decisión de cancelar nuestra concentración previa al Mundial y nuestra participación prevista en el torneo”, señala la carta difundida por The Athletic. El documento también establece que la decisión está relacionada con la alerta de viaje de nivel 3 del Departamento de Estado estadounidense y las restricciones aplicables al personal diplomático y sus familias: “El bienestar de nuestros jugadores y personal siempre será nuestra máxima prioridad”, agregó la federación en el comunicado enviado a los integrantes del equipo.

El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene a Qatar bajo una alerta de viaje de nivel 3, que recomienda reconsiderar los desplazamientos al país por el riesgo de conflicto armado. El aviso, actualizado el 23 de octubre de 2026, advierte sobre amenazas de seguridad derivadas de las tensiones en Medio Oriente. Las autoridades estadounidenses también establecen que sus empleados gubernamentales necesitan autorizaciones especiales para viajar a Qatar debido a las condiciones de seguridad.

La retirada se produce apenas cinco días después de que U.S. Soccer anunciara oficialmente su convocatoria de 21 futbolistas para disputar el Mundial sub 17. El equipo, dirigido por Alex Aldaz, incluía a Malik Jakupovic, del Philadelphia Union; Robert Turdean, del Chicago Fire; y Vinny Garcia, del LA Galaxy, entre otros jugadores. Estados Unidos estaba ubicado en el Grupo J y tenía previsto debutar el sábado 21 de noviembre contra Montenegro, enfrentar a Chile el martes 24 y cerrar la primera fase ante Argelia el viernes 27.

La Copa del Mundo sub 17 de la FIFA Qatar 2026 se celebrará del jueves 19 de noviembre al domingo 13 de diciembre, fecha programada para la final. El certamen reunirá a 48 selecciones y será la segunda edición bajo el formato anual implementado por la FIFA a partir de 2025. Qatar fue designado como anfitrión de cinco ediciones consecutivas, de 2025 a 2029. Hasta el momento, el organismo no ha anunciado públicamente cómo resolverá la ausencia de Estados Unidos, si se designará a otra selección para ocupar su lugar o si habrá modificaciones en el Grupo J.

Con la baja de Estados Unidos, ¿México podría cancelar su participación en el Mundial?

A pesar de la decisión de Estados Unidos de retirarse del Mundial sub 17 de Qatar 2026 por motivos de seguridad, la Selección Mexicana mantiene sus planes de participar en el torneo. Claro Sports pudo saber que, de acuerdo con información de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), hasta el momento no existen novedades respecto a la participación del representativo nacional y todo continúa conforme a lo previsto. Por lo tanto, México mantiene su preparación para disputar la competencia.

MÁS INFORMACIÓN: Gilberto Mora revela su posición ideal y cómo quiere jugar en la Selección Mexicana y Europa

La Copa Intercontinental 2026 se mantiene en Qatar pese a los conflictos en Medio Oriente

Luego de la decisión de U.S. Soccer de no participar en el Mundial sub 17, hasta el momento, la Copa Intercontinental de la FIFA 2026 mantiene su programación en Qatar. El organismo internacional confirmó el pasado 22 de octubre que los últimos tres partidos del torneo se disputarán los días 9, 12 y 16 de diciembre. El Estadio Jassim bin Hamad, en Doha, recibirá el Derbi de las Américas y la Copa Challenger, mientras que la final se celebrará en el Estadio Ahmad bin Ali, en Al Rayyan. Hasta este 11 de noviembre no se ha comunicado oficialmente una cancelación o cambio de sede de estos compromisos.

La Copa Intercontinental contará con la participación del Toluca, representante de México y campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, que enfrentará al ganador de la Copa Libertadores el próximo 9 de diciembre. Claro Sports también pudo saber que por el momento “no hay preocupación” y que, a menos que haya una indicación, los Diablos están centrados en seguir con lo planeado. El vencedor avanzará para medirse al Mamelodi Sundowns de Sudáfrica el 12 de diciembre, en busca de un boleto a la final contra el Paris Saint-Germain, programada para el 16 de diciembre.