La Copa del Mundo sub 17 de Qatar 2026 comienza a definir a las 32 selecciones que disputarán la fase de eliminación directa

Equipos del Mundial sub 17 clasificados a la siguiente fase. | Selección Mexicana

El Mundial Sub 17 de Qatar 2026 entra en la etapa de definición de la fase de grupos. Las 48 selecciones participantes buscan uno de los 32 boletos disponibles para los dieciseisavos de final, instancia que marcará el comienzo de los encuentros de eliminación directa rumbo al título de la FIFA.

A diferencia de las ediciones que contaban con 24 participantes, el formato de 48 selecciones contempla 12 grupos de cuatro integrantes, por lo que los dos primeros lugares de cada sector y los ocho mejores terceros puestos tendrán acceso a la siguiente ronda.

Corea del Sur, Italia, Malí, España y México figuran entre las primeras selecciones que aseguraron su presencia en la siguiente ronda, después de sumar dos victorias en sus respectivos sectores. En ese sentido, la selección mexicana se acaba de incorporar a este listado de clasificados luego de sumar su segunda victoria en su sector tras vencer 4-0 a su similar de Camerún.

¿Qué equipos están clasificados a los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 2026?

España consiguió su boleto a la siguiente ronda tras derrotar 15-0 a Fiyi, resultado que representó la mayor goleada en la historia de la selección española de esta categoría. Italia también aseguró su clasificación con una victoria de 2-1 ante Costa de Marfil, mismo marcador con el que Malí superó a Bélgica.

Este martes 24 de noviembre, México se sumó a la lista de selecciones clasificadas tras golear 4-0 a Camerún, mientras que Venezuela y Serbia también aseguraron su presencia en la siguiente fase después de vencer a Rumania y Japón, respectivamente.

Estos son los equipos con clasificación confirmada hasta el momento:

Grecia | Grupo A | 6 puntos

Corea del Sur | Grupo B | 6 puntos

Uruguay | Grupo D | 6 puntos

Italia | Grupo E | 6 puntos

Malí | Grupo G | 6 puntos

España | Grupo H | 6 puntos

México | Grupo K | 6 puntos

Venezuela | Grupo K | 6 puntos

Serbia | Grupo L | 6 puntos

¿Cómo quedan los cruces de los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17?

Los 16 enfrentamientos de los dieciseisavos de final todavía no están definidos, debido a que las selecciones deben completar sus tres compromisos de la fase de grupos. La posición de cada equipo y la distribución de los ocho mejores terceros lugares determinarán la conformación del cuadro de eliminación directa.

La tercera jornada se disputará entre el miércoles 25 y el viernes 27 de noviembre, fechas en las que se conocerá el destino de las selecciones que todavía aspiran a conseguir su boleto. Una vez concluida esta etapa, la FIFA podrá confirmar los enfrentamientos de la siguiente ronda.

¿Contra quién jugará México en los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17?

Debido a la situación anterior, la Selección Mexicana todavía desconoce a su rival en la siguiente fase. El conjunto dirigido por Jürgen Castañeda registra seis puntos, cinco goles a favor y ninguno en contra, por lo que ocupa el primer lugar del Grupo K por diferencia de anotaciones. El Tricolor enfrentará a Venezuela el viernes 27 de noviembre, en un partido en el que le bastará un empate para asegurar el liderato de su sector.

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¿Cómo se juega la fase de eliminación directa del Mundial Sub 17 de Qatar 2026?

A partir de los dieciseisavos de final, cada eliminatoria se disputará a partido único, por lo que las selecciones que pierdan quedarán fuera de la competencia. El camino hacia el campeonato incluye cinco rondas: dieciseisavos, octavos, cuartos de final, semifinales y la final, programada para el domingo 13 de diciembre de 2026. México buscará conquistar su tercer título mundial de la categoría, después de los campeonatos obtenidos en 2005 y 2011.