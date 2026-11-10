¡Vuelve a casa! Raiders cambia a Kirk Cousins a los Vikings e inicia la Era Fernando Mendoza en Las Vegas

Minnesota adquiere al veterano por una tercera ronda del Draft 2027, buscando mejorar una ofensiva que no carburaba con Carson Wentz y Kyler Murray

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Dos años y medio después, Kirk Cousins vuelve a Minnesota. Los Vikings llegaron un acuerdo con Las Vegas Raiders para adquirir al mariscal de campo de 38 años a cambio de una selección de tercera ronda del Draft de 2027. El movimiento responde a la necesidad de fortalecer una ofensiva que no ha acompañado el rendimiento de una de las mejores defensivas de la NFL, pese a que el equipo se mantiene en la pelea por los primeros puestos de la Conferencia Nacional.

La operación también representa una apuesta directa del entrenador Kevin O’Connell, quien identificó a Cousins como su principal candidato para resolver los problemas en la posición. El quarterback conoce el sistema ofensivo del entrenador y compartió dos temporadas con él en Minnesota, además de haber desarrollado una conexión con Justin Jefferson, uno de los principales receptores de la liga.

El acuerdo incluye un componente financiero importante. Minnesota asumirá el salario restante de Cousins en 2026 y un bono de plantilla de 10 millones de dólares correspondiente a marzo de 2027. Las Vegas, por su parte, obtiene una selección adicional para el próximo Draft y evita ese compromiso contractual, con un impacto de aproximadamente 659 mil dólares de dinero muerto en su límite salarial.

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La urgencia de los Vikings se explica por los problemas de sus dos mariscales de campo. Kyler Murray disputó seis encuentros como titular, en los que completó 100 de 154 pases para 1,022 yardas, cinco touchdowns y tres intercepciones, con un índice de pasador de 86.6. También sumó 167 yardas terrestres, pero apenas promedió 170.3 yardas por pase por encuentro. Su temporada se vio interrumpida por una conmoción cerebral y posteriormente por una lesión de isquiotibiales sufrida en la Semana 8 ante Detroit.

Su reemplazo, Carson Wentz, tampoco consiguió estabilizar el ataque. En la Semana 9, durante la derrota por 23-6 frente a Buffalo Bills, completó únicamente ocho de 25 envíos para 81 yardas, sin anotaciones y con dos intercepciones. Su rating de 8.9 reflejó las dificultades de una ofensiva que apenas consiguió seis puntos.

El contraste con el rendimiento defensivo explica la decisión de Minnesota. Bajo la coordinación de Brian Flores, los Vikings han construido una de las unidades más efectivas de la temporada, con un promedio reportado de 14.5 puntos permitidos por partido y 280 yardas concedidas. Mientras tanto, el ataque se ubica en el puesto 27 de la NFL con 18.3 puntos por encuentro y genera únicamente 266.75 yardas por juego.

Así fue la primera etapa de Kirk Cousins en Minnesota

El veterano cuenta con antecedentes importantes en la franquicia de Minnesota. Entre 2018 y 2023 disputó 88 partidos de temporada regular con los Vikings, acumulando 23,265 yardas por pase, 171 touchdowns y 55 intercepciones, además de un índice de pasador de 101.2. Su etapa anterior concluyó después de sufrir una rotura del tendón de Aquiles en octubre de 2023 ante Green Bay, que curiosamente podría ser su primer rival el domingo 15 de noviembre.

La producción de Cousins con Raiders durante 2026 también respalda la apuesta de O’Connell. En nueve encuentros con Las Vegas, registró 2,340 yardas aéreas, 20 pases de touchdown y ocho intercepciones, con un rating de 97.1 pese a no tener el mejor cuerpo de receptores a su disposición. El quarterback mantuvo una producción de 260 yardas por partido, pese a jugar en una ofensiva cuyo ataque terrestre se encontraba entre los menos productivos de la NFL.

Mendoza es la apuesta a futuro de Raiders | EDWARD MONIGAN IV /GETTY IMAGES VIA AFP

Fernando Mendoza hereda la titularidad de Las Vegas Raiders tras la salida de Kirk Cousins

El traspaso de Cousins también marca el comienzo de una nueva etapa para los Las Vegas Raiders, que entregarán la titularidad a Fernando Mendoza, quarterback de 23 años seleccionado con la primera elección global del Draft de 2026. El novato había permanecido como suplente durante las primeras nueve semanas, dentro de un plan de adaptación encabezado por el entrenador Klint Kubiak.

Mendoza llegó a la NFL después de una trayectoria universitaria que comenzó en California y alcanzó su punto más alto en Indiana. Durante su paso por los Golden Bears, entre 2022 y 2024, acumuló aproximadamente 5,100 yardas y 35 pases de touchdown. Posteriormente se transfirió a los Hoosiers, donde se convirtió en una de las principales figuras del fútbol americano colegial.

En su única temporada con Indiana, el quarterback registró 3,147 yardas, 36 touchdowns y siete intercepciones, con un porcentaje de pases completos de 70.8%. Sus actuaciones lo llevaron a conquistar el Trofeo Heisman, convirtiéndose en el primer jugador de la universidad en recibir el reconocimiento, además de liderar al programa más perdedor en la historia de la NCAA hacia el campeonato nacional.

Sus números totales en la NCAA fueron de 8,247 yardas aéreas, 71 pases de touchdown y 22 intercepciones, con 691 envíos completos en 1,008 intentos. Ese rendimiento lo convirtió en la primera selección del Draft de 2026 y en la principal apuesta de Las Vegas para construir su futuro ofensivo.

El 23 de julio firmó un contrato de cuatro temporadas y 57.27 millones de dólares totalmente garantizados. Su primera participación en la NFL llegó durante la Semana 5 frente a New England Patriots, cuando completó seis de ocho pases para 48 yardas, sin touchdowns ni intercepciones. Su primer rival: los campeones defensores Seattle Seahawks.

Con Cousins fuera de la organización, Mendoza tendrá la responsabilidad de dirigir una ofensiva que cuenta con jóvenes talentos como Brock Bowers y Ashton Jeanty. Su ascenso representa un cambio de prioridades para los Raiders, que pasan de utilizar a un veterano como solución temporal a desarrollar al jugador alrededor del cual buscan construir su proyecto deportivo.