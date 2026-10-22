De la crisis a la historia: Santos rompe su récord de victorias consecutivas

Los Guerreros superaron una marca que ni sus planteles campeones consiguieron; ahora tiene cuatro partidos para extenderla

Santos hiló seis triunfos por primera vez en su historia. | Claro Sports.

El número cinco había acompañado a Santos Laguna durante casi tres décadas. Distintos entrenadores, generaciones de futbolistas y equipos campeones consiguieron esa cantidad de victorias consecutivas en la Liga MX, pero ninguno logró dar el siguiente paso. La barrera finalmente cayó el miércoles 21 de octubre de 2026, cuando los Guerreros derrotaron 2-0 a Pumas y alcanzaron seis triunfos seguidos por primera vez desde su llegada a Primera División en 1988.

La marca tiene una particularidad que permite dimensionar lo ocurrido: Santos necesitó siete jornadas para conseguir su primer punto del Apertura 2026, pero ganó los siguientes seis encuentros para sumar 18 de 18 unidades posibles. El equipo que comenzó el campeonato con seis derrotas y un empate consiguió transformar sus resultados hasta establecer un registro que había resistido a los planteles que conquistaron los seis títulos de Liga MX de la institución.

Eduardo Aguirre y Franco Pardo, ambos desde el punto penal, marcaron los goles de la victoria sobre Pumas en el TSM. El resultado dejó al conjunto dirigido por Renato Paiva con 19 puntos después de 13 jornadas, nuevamente en la pelea por la clasificación a la Liguilla y con cuatro partidos por disputar. La sexta victoria ya es una marca institucional; la siguiente pregunta es hasta dónde puede extenderla Santos.

La racha santista de 2013: el último intento de alcanzar seis victorias consecutivas

Para encontrar el antecedente más reciente de cinco victorias consecutivas dentro de un mismo torneo de Santos, antes del Apertura 2026, hay que regresar al segundo semestre de 2013. El equipo venía de conquistar su cuarto campeonato de Liga MX un año antes y contaba con futbolistas que habían formado parte de distintos procesos ganadores.

La serie comenzó el 27 de septiembre de 2013 frente a Monarcas Morelia. Santos recibió primero un gol de José María Cárdenas, pero consiguió remontar para imponerse 3-1 con anotaciones de Rodolfo Salinas, Darwin Quintero y Oribe Peralta. La victoria puso en marcha una secuencia que continuó el 6 de octubre, cuando los Guerreros visitaron a Pumas en Ciudad Universitaria. Aquel encuentro terminó 1-0 a favor de los visitantes gracias a un gol de Oribe Peralta al minuto 63. La cifra de partidos ganados al hilo aumentó con el 3-2 frente a Monterrey y el 3-1 conseguido contra Atlante en Cancún.

El quinto triunfo llegó el 30 de octubre contra Guadalajara, en un partido que originalmente correspondía a la primera jornada, pero que había sido reprogramado. Santos se impuso 2-0 como visitante y alcanzó la cifra de cinco victorias consecutivas, con un balance de 12 goles marcados y cuatro recibidos.

La oportunidad de conseguir una sexta victoria apareció el 2 de noviembre de 2013, cuando Santos visitó a Jaguares de Chiapas. Sin embargo, el equipo de Caixinha cayó 2-1 en el Estadio Víctor Manuel Reyna y dejó su registro en cinco triunfos.

Cinco victorias: la barrera que ni los Santos campeones pudieron superar

El récord que Santos acaba de romper no pertenecía exclusivamente al equipo del Apertura 2013. Desde su ascenso a Primera División, los Guerreros habían registrado seis ocasiones con cinco victorias consecutivas dentro de un mismo torneo corto, además de una séptima serie que quedó repartida entre dos campeonatos en 2019.

El recuento tiene un antecedente adicional. En 2019, Santos consiguió cinco victorias ligueras consecutivas, aunque repartidas entre el Clausura y el Apertura. Bajo la dirección de Guillermo Almada, cerró el primer campeonato con una goleada 5-2 sobre Pumas y comenzó el siguiente con cuatro triunfos ante Guadalajara (3-0), FC Juárez (3-0), Atlas (2-1) y Puebla (4-1). Necaxa terminó aquella secuencia con una victoria de 3-0 en la quinta jornada del Apertura 2019. Por lo tanto, 2013 se mantuvo como la última ocasión en que Santos ganó cinco encuentros consecutivos dentro de un mismo torneo, mientras que 2019 fue la referencia más reciente de cinco triunfos enlazados entre campeonatos.

Ni los equipos que consiguieron los títulos de 1996, 2001, 2008, 2012, 2015 y 2018 habían alcanzado seis victorias consecutivas en Primera División. La diferencia llegó con Renato Paiva. El entrenador portugués consiguió que Santos superara a aquellos equipos en un registro específico, aunque su plantilla todavía tiene pendiente la posibilidad de competir por el campeonato.

De un punto en siete jornadas a seis victorias consecutivas: los números detrás del récord

El Apertura 2026 comenzó en condiciones muy diferentes para Santos Laguna. El equipo de Renato Paiva no consiguió una sola victoria durante sus primeros siete encuentros, perdió seis partidos y únicamente rescató un empate, una producción que lo dejó con un punto de los 21 posibles y en los últimos lugares de la clasificación. La primera derrota llegó ante Monterrey, que se impuso 3-2. Posteriormente, Santos cayó contra Atlas (0-1), América (3-0), Guadalajara (0-1) y Puebla (3-2), resultados que completaron cinco derrotas consecutivas.

El primer punto apareció hasta la sexta jornada, después del empate sin goles frente a Tigres en el Estadio Corona. Sin embargo, el encuentro siguiente dejó otra derrota, esta vez por 1-0 frente a Cruz Azul, que prolongó el comienzo sin victorias.

En aquellos siete compromisos, Santos marcó solamente cuatro goles y recibió 12, con una diferencia de -8. El equipo promedió 0.57 anotaciones a favor y 1.71 en contra por partido. Además, se quedó sin marcar en cinco encuentros.

La recuperación comenzó en la jornada ocho, cuando los Guerreros recibieron a FC Juárez. Santos se impuso 2-1 y consiguió su primera victoria del campeonato. El resultado representó el inicio de una seguidilla que se extendería durante las siguientes cinco fechas.

La primera prueba como visitante llegó contra Toluca. Santos ganó 3-2 en el Estadio Nemesio Díez y comenzó a demostrar que podía conseguir resultados fuera de Torreón. Posteriormente, los laguneros derrotaron 1-0 a Pachuca en el TSM. El resultado significó tres victorias consecutivas y permitió registrar una portería sin goles en contra, una de las dificultades que el equipo había enfrentado durante las primeras jornadas. La cuarta victoria llegó el 11 de octubre ante Atlético de San Luis. Santos ganó 2-1 como visitante y alcanzó 13 puntos en el campeonato, una cifra que le permitió reducir la distancia respecto a los clubes que ocupaban posiciones de clasificación. Seis días después llegó el triunfo de mayor diferencia durante la racha. El equipo de Paiva recibió a Querétaro y ganó 5-0, con un triplete de Tahiel Jiménez y anotaciones de Eduardo Aguirre y Javier Güémez. El resultado permitió igualar el récord de cinco victorias consecutivas y recuperar una marca que no conseguía dentro de un mismo campeonato desde 2013.

El último obstáculo era Pumas, rival que también tenía 16 puntos y buscaba mejorar su posición en la tabla. Santos recibió a los universitarios el miércoles 21 de octubre y encontró las condiciones para alcanzar una victoria que terminaría por modificar sus estadísticas históricas.

La historia comenzó a escribirse apenas al minuto 2, cuando Nathan Silva fue expulsado después de cometer una falta sobre Ezequiel Bullaude dentro del área. El árbitro señaló penal y Eduardo Aguirre convirtió desde los once pasos al minuto 6, para colocar el 1-0. Pumas tuvo que afrontar prácticamente todo el encuentro con diez futbolistas. Santos administró su ventaja y conservó el marcador durante buena parte del segundo tiempo, hasta que una mano de Rubén Duarte provocó una segunda pena máxima. Franco Pardo ejecutó el penal al minuto 79 y estableció el 2-0 definitivo. El marcador confirmó la sexta victoria consecutiva de Santos, la primera serie de esa magnitud en su historia de Primera División, y elevó la cosecha del equipo hasta 19 puntos.

La transformación estadística después de 13 jornadas se refleja tanto en los puntos como en la producción ofensiva y defensiva.

Indicador Primeras 7 jornadas Últimas 6 jornadas Partidos 7 6 Victorias 0 6 Empates 1 0 Derrotas 6 0 Puntos conseguidos 1 de 21 18 de 18 Goles a favor 4 15 Goles en contra 12 4 Diferencia de goles -8 +11 Promedio de goles anotados 0.57 2.50 Promedio de goles recibidos 1.71 0.67 Efectividad de puntos 4.76% 100%

Pumas, el rival que apareció en tres momentos diferentes de la historia de Santos

La victoria del 21 de octubre tuvo un significado que va más allá de la nueva marca. Pumas estuvo presente en tres de las rachas más importantes de Santos durante el siglo XXI: la de 2013, la que terminó en 2019 y la que ahora permitió conseguir seis triunfos consecutivos.

La coincidencia también resulta significativa por la posición que ocupaban ambos equipos antes del encuentro. Santos y Pumas llegaban con 16 unidades, por lo que el resultado tenía consecuencias directas en su lucha por obtener un lugar en la fase final.

Con el triunfo, Santos alcanzó 19 puntos y dejó a los universitarios con 16, además de registrar su tercera victoria consecutiva como local sin recibir goles.

Año Partido Papel de Pumas en la racha 2013 Pumas 0-1 Santos Segunda victoria de cinco 2019 Santos 5-2 Pumas Primera victoria de cinco entre torneos 2026 Santos 2-0 Pumas Sexta victoria y récord histórico

¿Qué otros equipos de Liga MX han conseguido seis victorias consecutivas o más?

Con el récord establecido, Santos ingresó a un grupo de equipos que han conseguido al menos seis victorias consecutivas en la Primera División del fútbol mexicano. Sin embargo, la marca de los Guerreros todavía se encuentra por debajo de algunas de las mayores seguidillas de la historia de los torneos cortos, encabezadas por León y Cruz Azul.

Santos ya dejó atrás su propio límite, pero las diferencias con los récords de otros clubes muestran que todavía tiene margen para extender su registro. Una séptima victoria lo colocaría a la altura de la serie que Monterrey consiguió en el Clausura 2023; una octava igualaría marcas alcanzadas por Guadalajara y Veracruz, mientras que una novena permitiría alcanzar las cifras de Toluca y América.

¿Hasta dónde puede llegar Santos? El calendario para buscar la séptima, octava, novena y décima victoria

El triunfo sobre Pumas cerró la jornada 13 y dejó a Santos con cuatro encuentros por disputar en la fase regular. Si gana todos sus compromisos restantes, el equipo de Renato Paiva terminará el Apertura 2026 con diez victorias consecutivas, una cifra que lo colocaría entre los clubes que han logrado las rachas más extensas de la era de los torneos cortos.