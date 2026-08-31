Los récords que Messi no pudo alcanzar antes de su retiro con Argentina

Lionel Messi anunció su retiro de la selección Argentina con una carta que sacudió a la escena internacional del fútbol tras 21 años en el equipo

Lionel Messi anuncia su retiro de Argentina | Reuters

Lionel Messi se despide de la selección de Argentina con una colección de títulos y récords que lo coloca entre los grandes jugadores de la historia. A lo largo de 21 años como internacional, el capitán de la Albiceleste conquistó la Copa América, el Mundial y la Finalissima, además de establecer marcas que reflejan la dimensión de su carrera. Sin embargo, el ‘10’ también dejará algunos registros fuera de su extraordinario palmarés, estadísticas que estuvieron al alcance de su zurda, pero que finalmente quedaron en manos de otros protagonistas.

Quizá el récord más destacado que Messi no pudo conquistar es el de máximo goleador en la historia de las selecciones nacionales. Esa distinción pertenece a Cristiano Ronaldo, quien suma 130 goles con Portugal, cinco más que los 125 que registra el argentino con la Albiceleste. La diferencia parecía alcanzable para Messi antes de su adiós internacional, pero su decisión deja al portugués como dueño de una de las principales marcas de la historia del fútbol de selecciones.

La rivalidad con Cristiano Ronaldo también aparece en el registro de más partidos internacionales. El portugués ocupa el primer lugar con 210 apariciones, mientras Messi cerrará su ciclo con 207 compromisos. El ‘Bicho’ debutó con Portugal el 20 de agosto de 2003, en un amistoso ante Kazajistán, mientras el argentino disputó su primer encuentro el 17 de agosto de 2005 frente a Hungría. La diferencia de tres partidos representa otra de las marcas que el astro argentino no podrá superar.

La Copa América también guarda un récord que Messi perseguía y que permanecerá fuera de su alcance. El argentino consiguió 14 goles en el torneo continental, una cifra que lo convirtió en uno de sus máximos anotadores históricos, pero que no le permitió alcanzar la cima. Norberto Méndez y Zizinho comparten el récord con 17 tantos, por lo que el ‘10’ necesitaba tres anotaciones más para igualar una marca que ahora quedará fuera de su recorrido con la Albiceleste.

Otro de los registros que Messi tuvo a tiro fue el de máximo goleador de los Mundiales, pero la marca tomó otro rumbo con la aparición de Kylian Mbappé. El francés ya suma 22 goles en la historia de la competencia, uno más que los 21 que alcanzó el argentino, y todavía cuenta con margen para ampliar su ventaja. Si mantiene su trayectoria con Francia, Mbappé podría disputar dos ediciones más de la Copa del Mundo y convertir ese récord en una misión todavía más complicada para las futuras generaciones.

Así, el adiós de Lionel Messi a la selección argentina no sólo marca el cierre de una era repleta de títulos, sino también el final de una carrera que dejó algunos récords fuera de su alcance. Cristiano Ronaldo conservará las principales marcas de goles y partidos internacionales, mientras otras estadísticas quedarán en manos de leyendas como Norberto Méndez, Zizinho, Miroslav Klose y Kylian Mbappé. Son las pocas cuentas pendientes de un futbolista que convirtió casi todos sus sueños con la Albiceleste en realidad y que, aún sin conquistar cada récord disponible, dejó una huella que ya forma parte de la historia del fútbol.

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