Así era la selección argentina antes de Lionel Messi: sequía de títulos, finales perdidas y una deuda histórica

Lionel Messi anunció su retiro de la selección de Argentina tras 21 años con la Albiceleste, una decisión que comunicó a través de una carta pública

El adiós de Leo Messi con Argentina | Reuters

Lionel Messi sacudió al fútbol internacional con el anuncio de su retiro de la selección de Argentina, una decisión que tomó apenas unas semanas después de perder la final del Mundial 2026 frente a España. La noticia de este 31 de agosto parece un golpe duro para una Albiceleste que, previo a la primera convocatoria del ‘10’, el 2 de agosto de 2005, arrastraba una época oscura, llena de fracasos y con una deuda histórica para una de las grandes potencias mundiales de este deporte.

Han pasado 21 años desde que Leo Messi fue convocado por primera vez por José Pékerman para el partido amistoso frente a Hungría en Budapest, encuentro que se disputó el 17 de agosto de 2005, cuando el delantero tenía apenas 18 años. Sin embargo, sus habilidades ya llamaban la atención desde las categorías inferiores del equipo nacional, en especial después de su destacada actuación en el Mundial Sub 20 de 2005.

Antes de la llegada del entonces futbolista del Barcelona al conjunto absoluto de Argentina, el equipo sudamericano arrastraba 12 años sin títulos y tres fracasos mundialistas poco dignos para la historia que presumía la selección. El Mundial de 1994 quedó marcado por el positivo de Diego Armando Maradona en un control antidopaje y su posterior salida del torneo, mientras que en 1998 la eliminación ante Países Bajos en los cuartos de final dejó una sensación sumamente amarga. El golpe fue todavía mayor en Corea-Japón 2002, cuando el equipo comandado por Marcelo Bielsa quedó eliminado en la fase de grupos pese a llegar como uno de los favoritos para conquistar la corona.

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El equipo sudamericano tampoco podía con el dominio de Brasil en la Conmebol. La derrota en la final de la Copa América 2004 fue todo un episodio traumático: la Albiceleste ganaba 2-1, pero en el tiempo de compensación Adriano empató el marcador y el Scratch du Oro se impuso en la tanda de penales. Marcelo Bielsa renunció poco después y, un año más tarde, el conjunto que tomó José Pékerman vivió el mismo destino ante su máximo rival, tras caer en la final de la Copa Confederaciones 2005 por un contundente 4-1 frente a un Brasil liderado por Ronaldinho, Kaká y Adriano.

El antes y después de Argentina

Lo curioso es que el debut del ‘10’ argentino no fue el esperado. Después de intentar encarar al húngaro Vilmos Vanczák, su rival lo tomó de la camiseta. Leo Messi respondió con un manotazo que terminó por impactar al defensor y el árbitro alemán Markus Merk consideró la acción como una agresión directa. Así, expulsó a la entonces joya del fútbol argentino apenas 47 segundos después de su ingreso al terreno de juego.

Leo Messi ya avisaba con su irrupción en el fútbol internacional. El argentino había brillado en el Mundial Sub 20 de Países Bajos 2005, donde se convirtió en campeón, goleador y Balón de Oro del torneo, actuaciones que le permitieron hacerse un espacio en el equipo mayor. La medalla de oro olímpica, en cambio, llegó tres años después, en los Juegos de Beijing 2008, cuando Messi ya era una de las grandes figuras de la nueva generación argentina y su primer aviso antes de tomar las riendas de la absoluta.

Lionel Messi tuvo que hacerse espacio en una generación comandada por Gabriel Batistuta, Hernán Crespo, Juan Román Riquelme, Juan Sebastián ‘Brujita’ Verón, Diego Pablo ‘Cholo’ Simeone, Javier ‘Pupi’ Zanetti y Roberto ‘Ratón’ Ayala, nombres que poco a poco fueron sustituidos con el paso de los años. El astro argentino se encontró con una nueva generación, en una reconstrucción que tomó casi una década hasta que, en el Mundial 2014, Argentina volvió a una final de Copa del Mundo frente a Alemania. Aquel partido terminó con derrota en tiempo extra, pero significó el gran regreso de la Albiceleste al primer plano del panorama internacional.

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