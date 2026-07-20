Tom Brady señala a un ex MVP como el mejor lanzador en la historia de la NFL

El excampeón de Super Bowl reveló en el podcast The Overlap quién es, a su juicio, el mejor pasador de la historia de la NFL.

Brady resaltó la precisión de los pases de Rodgers | ELSA / GETTY IMAGES VIA AFP

Los grandes jugadores no solo compiten entre sí, también saben reconocer el talento cuando lo ven, y eso fue exactamente lo que hizo Tom Brady al hablar de Aaron Rodgers. Durante su reciente visita al podcast Stick to Football de The Overlap, el ahora propietario minoritario de los Raiders de Las Vegas confesó que, para él, no existe un pasador más talentoso en la historia de la NFL que Rodgers.

Wow: The legendary Tom Brady praises Steelers QB Aaron Rodgers calling him the best passer in NFL history.



"There's no greater passer of the football than Aaron Rodgers."



Rodgers is one of the best to ever do it 🐐 pic.twitter.com/lsBJu6j7b7 — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) July 17, 2026

Brady compara a Rodgers con Roberto Carlos

Lo curioso de esta entrevista es que Brady, para explicar la magnitud del talento de Rodgers decidió compararlo con Roberto Carlos, el legendario lateral brasileño famoso por sus tiros de media distancia. El propio Brady admitió que adora a Rodgers y que, en su opinión, nadie ha lanzado un balón con tanta maestría como él, algo comparable a la manera en que Roberto Carlos golpeaba el balón, un gesto que según sus propias palabras lo dejaba boquiabierto.

La comparación no es casualidad. Brady quiso dejar claro que hay talentos tan superiores que rompen la lógica visual del deporte, esos que hacen que todos los demás parezcan estar jugando otro juego. El excampeón de Super Bowl explicó que uno puede ver a decenas de personas hacer lo mismo, pero de repente aparece alguien que lanza el balón de una forma tan distinta que cambia por completo la percepción de lo que es posible.

Pases con una precisión sin igual

Brady no se guardó nada al describir el estilo de lanzamiento de Rodgers, y sus palabras sonaron casi poéticas. Reconoció que Rodgers fue simplemente increíble y que resulta complicado encontrar las palabras exactas para describir la calidad con la que lanza el balón. Fue todavía más allá al detallar la mecánica del pase, señalando que la manera en que el balón sale de su mano, gira y llega con ese ritmo y precisión, le recuerda a una bala disparada con puntería exacta.

Esa comparación con una bala resume perfectamente porqué la mecánica de lanzamiento de Rodgers ha sido estudiada e imitada por generaciones de quarterbacks jóvenes. No es solo la velocidad del balón, sino la combinación de rapidez, giro y precisión milimétrica lo que Brady destaca como algo casi sobrenatural.

Reconocer al rival, la marca de los verdaderos grandes

Para cerrar su reflexión, Brady estimó que en toda la historia de la NFL probablemente solo un puñado de jugadores, unos tres como máximo, ha sido capaz de lanzar el balón con ese mismo nivel de dominio, dejando abierta la incógnita de a quiénes se refería exactamente.

Este tipo de gesto es el que separa a los deportistas de élite del resto, porque la verdadera grandeza también se mide en la capacidad de admirar al otro sin celos ni medias tintas. En entrevistas previas con Cris Collinsworth, Brady ya había asegurado que Rodgers, en su mejor momento, fue el mejor pasador que la liga ha visto, capaz de mover el balón con mayor rapidez y precisión que cualquier otro jugador en la historia de la NFL.

Que sea justamente Brady, considerado por muchos el GOAT absoluto de la posición, quien lo diga sin titubear, dice tanto de Rodgers como del propio Brady, un campeón que entiende que reconocer el talento ajeno no resta mérito propio, lo confirma.

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