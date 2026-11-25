La decisión llega apenas un día después de que Mike McCarthy respaldara públicamente a Rodgers como el quarterback titular de los Steelers

Rodgers, en el aire: Steelers lo dejan fuera. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Aaron Rodgers perdió la titularidad con los Pittsburgh Steelers y Mason Rudolph será el quarterback titular este viernes ante los Denver Broncos, en una decisión que puede marcar un punto de inflexión en la temporada del equipo y, eventualmente, en la carrera del cuatro veces MVP.

Pittsburgh confirmó la decisión la noche del martes: Rudolph iniciará el partido de la Semana 12 y Rodgers estará inactivo. El movimiento no está relacionado con una lesión y, de acuerdo con ESPN, fue una determinación del cuerpo técnico.

La noticia llegó apenas un día después de que Mike McCarthy respaldara públicamente a Rodgers. Cuando fue cuestionado sobre la posibilidad de utilizar a Mason Rudolph ante las dificultades ofensivas, el entrenador respondió: “Aaron Rodgers es nuestro quarterback”. 24 horas después, Pittsburgh anunció el cambio.

¿Por qué los Steelers mandaron a la banca a Aaron Rodgers?

La decisión se produce después de que Pittsburgh perdiera dos partidos consecutivos, ante Cincinnati y Philadelphia, después de comenzar la temporada con marca de 6-2. Los Steelers ahora tienen récord de 6-4 y necesitan recuperar el ritmo para mantenerse en la pelea por los playoffs.

Rodgers ha tenido dificultades en las últimas semanas. Ante Philadelphia completó 30 de 44 pases para 227 yardas y un touchdown, sufrió cinco capturas y Pittsburgh apenas consiguió 255 yardas totales en la derrota 19-16. El equipo tampoco convirtió ninguna de sus dos oportunidades en zona roja.

Después del partido ante los Eagles, el propio Rodgers reconoció los problemas de la ofensiva. “Nos faltó convertir los puntos. Cambia completamente la energía y la sensación del partido si ahí hubiéramos conseguido el 13-10 en lugar del 13-6”, explicó.

El quarterback también señaló una de las áreas que Pittsburgh necesita corregir: “Nos gustaría correr el balón. Eso hace que todo sea más fácil. No estamos tratando de lanzar el balón 50 veces por partido. Algunos encuentros pueden llevarnos a eso, pero tenemos que correr el balón y generar jugadas explosivas por tierra”.

Los números de Rodgers también explican la decisión

En 11 partidos, Rodgers acumula 2,241 yardas, 16 touchdowns y seis intercepciones, con 60.9% de pases completos y un rating de 86.6, de acuerdo con las estadísticas oficiales de los Steelers.

El problema se acentuó durante las dos derrotas recientes. Ante Cincinnati y Philadelphia, Pittsburgh tuvo dificultades para producir ofensivamente y Rodgers promedió menos de 5.5 yardas por intento de pase en ambos encuentros, una situación que terminó aumentando la presión sobre el veterano.

La decisión también tiene un componente histórico. Rodgers anunció previamente que la temporada 2026 sería la última de su carrera, por lo que la inactividad ante Denver abre la posibilidad de que su partido contra Philadelphia haya sido su último encuentro en la NFL.

Mason Rudolph recibe una nueva oportunidad

Rudolph será titular ante Denver en su primera apertura de la temporada. El quarterback de 31 años fue seleccionado por Pittsburgh en la tercera ronda del Draft de 2018 y conoce bien la organización.

Su antecedente más importante se remonta a 2023, cuando tomó el puesto de titular durante el cierre de la temporada y llevó a los Steelers a un registro de 3-0 en los últimos tres partidos de la fase regular. Aquella actuación ayudó al equipo a clasificarse a los playoffs.

Ahora, Rudolph tendrá que asumir la responsabilidad en una situación diferente y con pocos días para preparar el partido, debido a que Pittsburgh enfrentará a Denver este viernes.

El movimiento tampoco significa que los Steelers hayan anunciado un cambio definitivo para el resto de la temporada. La decisión oficial corresponde al partido contra Denver y el equipo todavía no ha establecido qué ocurrirá con Rodgers después de la Semana 12.

Steelers todavía están en la pelea por los playoffs

Pittsburgh llega al encuentro con marca de 6-4, después de caer ante Cincinnati y Philadelphia. La defensiva ha mantenido al equipo competitivo, pero la ofensiva necesita encontrar respuestas después de dos partidos en los que tuvo problemas para mover el balón y convertir oportunidades en touchdowns.

El siguiente rival será especialmente exigente. Denver tiene récord de 8-2 y llega como líder de la AFC Oeste, por lo que Rudolph tendrá que debutar como titular esta temporada ante uno de los equipos con mejor registro de la conferencia.

El partido se disputará este viernes 27 de noviembre en el Acrisure Stadium. Pittsburgh tendrá la oportunidad de reaccionar de inmediato, pero lo hará con un nuevo quarterback y con la atención puesta en una decisión que puede tener consecuencias más allá de un solo partido.